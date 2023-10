Tennis Tracker: Goffin si na okruhu ATP poprvé od Wimbledonu připomněl chuť vítězství

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. října?

08:55 – Taylor Fritz znovu po roce prožívá podzimní boj o start na Turnaji mistrů, na kterém si loni odbyl premiéru jako náhradník. V současnosti drží právě pozici první alternativy a pokud tento týden v Tokiu postoupí do finále, může se posunout na postupové příčky. Začal dobře, za obhajobou titulu nejvýše nasazený Američan vykročil výhrou 6:4, 6:3 nad světovou osmnáctkou Cameronem Norriem, s nímž svedl už 13. vzájemný souboj.

Sestřih zápasu Taylor Fritz – Cameron Norrie Livesport

08:16 – Alexei Popyrin v Tokiu porazil 6:4, 6:2 světovou patnáctku Karena Chačanova a po dvou měsících a sérii čtyř porážek se raduje z vítězství. Dočkal se na turnaji, kde v minulosti v hlavní soutěži neuhrál ani set, a proti soupeři, s nímž prohrál oba vzájemné zápasy. Ve druhém kole se australský tenista utká s Chilanem Cristianem Garínem (h2h 0:0).

07:23 – Alex de Minaur v prvním kole turnaje ATP 500 v Tokiu udolal po tříhodinovém boji 4:6, 7:6, 7:6 Brita Jacka Drapera, přestože ve druhém setu prohrával 0:2 a ve třetím soupeř podával na vítězství. O místo ve čtvrtfinále se čtvrtý nasazený Australan usilující o start na Turnaji mistrů utká s vítězem argentinského souboje mezi Diegem Schwartzmanem a Franciscem Cerúndolem.

06:58 – Dominik Palán úspěšně vstoupil do posledního turnaje svého asijského turné, na úvod challengeru v čínském Shenzhenu porazil 6:3, 6:3 domácího kvalifikanta Ye Cong Mo. O druhé čtvrtfinále se třiadvacetiletý Čech utká s australským reprezentantem Li Tu.

06:18 – David Goffin opět přišel na chuť nejkrásnějšímu sportovnímu pocitu – vítězství. Dvaatřicetiletý Belgičan si totiž poprvé od letošního Wimbledonu připsal výhru na okruhu ATP. Právě od čtvrtfinálového zklamání z All England Clubu, kde 180 centimetrů vysoký hráč nestačil na Brita Camerona Norrieho, totiž Goffin dokázal uspět pouze na turnajích nižších kategorií. V pondělí se ale Belgičan dočkal a symbolicky před domácím publikem, když na turnaji ATP 250 v Antwerpách hladce přehrál Francouze Quentina Halyse.