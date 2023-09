Tennis Tracker: Navarrová má první skalp hráčky TOP 10, v San Diegu zaskočila Sakkariovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. září?

Moment dne WTA ze zápasu Elizabeth Mandliková – Rebecca Marinová Livesport

09:31 – "Nejen dnešní zápas, ale i moje kariéra je hodně nahoru dolů. Takže stát tady teď s vědomím první výhry nad hráčkou TOP 10 je opravdu výjimečné. Po celou dobu mám kolem sebe spoustu skvělých lidí a moc jim děkuju, že mi pomohli dostat se až sem," řekla v San Diegu Emma Navarrová po výhře nad Mariou Sakkariovou a prvním skalpu členky elitní desítky.

Rozhovor s Emmou Navarrovou po výhře nad Mariou Sakkariovou. Livesport

09:20 – "Mám ji ráda, navíc je to velká oblíbenkyně fanoušků, takže to bylo hodně těžké proti ní hrát. Vím, že vždy bojuje až do konce a jen jsem doufala, že to dopodávám," řekla v San Diegu Barbora Krejčíková po výhře nad Beatriz Haddadovou Maiaovou a postupu do semifinále.

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou po výhře nad Beatriz Haddadovou Maiaovou Livesport

06:56 – Emma Navarrová na domácí 'pětistovce' v San Diegu zdolala ve svém největším čtvrtfinále 6:4, 0:6, 7:6 Řekyni Mariu Sakkariovou, potřetí v kariéře a poprvé na okruhu WTA vyhrála zápas, v němž dostala kanára, a na druhý pokus si připsala skalp členky TOP 10. Ve svém druhém a největším semifinále bude dvaadvacetiletá Američanka usilovat o premiérové finále proti krajance Soffi Keninové (h2h 0:0).

Koncovky setů zápasu Emma Navarrová – Maria Sakkariová Livesport

04:50 - Barbora Krejčíková na turnaji WTA 500 v San Diegu porazila 6:4, 6:3 světovou dvacítku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie a ani ve třetím vzájemném souboji neztratila set. O třetí letošní finále si sedmadvacetiletá Češka zahraje s domácí Daniellou Collinsovou (h2h 0:0).