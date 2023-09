Tennis Tracker: Siniaková bude opět jedničkou, Bopanna se loučil, Slováci porazili Řecko

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. září?

19:22 – O posledním čtvrtfinalistovi Davis Cupu rozhodne až závěrečná čtyřhra. Ugo Humbert v Manchesteru vyrovnal souboj Francouzů s domácími Brity, když udolal 7:6, 3:6, 7:5 Camerona Norrieho.

18:15 – Alex Molčan porazil Stefanose Tsitsipase 7:6, 4:6 a 6:3 a zajistil Slovensku rozhodující třetí bod v duelu play off Světové skupiny I proti Řecku. Slováci si v nové sezoně zahrají o postup mezi nejlepších 16 týmů a Molčan zaznamenal své druhé vítězství nad hráčem TOP 10 v kariéře.

16:54 – Matteo Arnaldi porazil v úvodní dvouhře zápasu Itálie - Švédsko Leo Borga 6:4 a 6:3 a zajistil Italům klíčový bod k postupu do Final 8 letošního ročníku Davis Cupu. Italové v tabulce skupiny A odsunou Chile na třetí místo. Tým Tre Kronor v Bologni nevyhrál zatím ani jeden zápas a získal jen dva sety.

16:21 – Daniel Evans dokázal otočit duel s Arthurem Filsem a po výsledku 3:6, 6:3 a 6:4 poslal Velkou Británii do vedení v rozhodujícím utkání finálové skupinové fáze Davisova poháru. Britům chybí k postupu do čtvrtfinále už jen jedno vítězství. Ve druhé dvouhře se v Manchesteru střetnou Cameron Norrie a Ugo Humbert.

14:43 – Rohan Bopanna se rozloučil s 21 let dlouhou daviscupovou kariérou v dresu Indie. Třiačtyřicetiletý deblista odehrál svůj poslední zápas po boku Yukiho Bhambriho proti marocké dvojici Elliot Benchetrit - Younes Lalami Laaroussi (6:2, 6:1).

Indie se i díky jeho výkonu ujala vedení 2:1 a následně si po vítězství Sumita Nagala nad Yassinem Dlimim a zajistila postup do play off Světové skupiny v roce 2024.

14:01 – Vít Kopřiva své tažení na antukovém turnaji Challenger Tour v polském Štětíně k celkovému triumfu nedotáhl, ve finále podlehl Federicovi Coriovi z Argentiny ve dvou setech 1:6 a 6:7. Rodák z Bílovce ve druhé sadě prohrával už 2:5 a odvracel dva mečboly, za stavu 5:6 pak úspěšně odvrátil další dva. V tiebreaku pak ale svými chybami umožnil soupeři další náskok a po jedné hodině a 51 minutách nakonec padl. Skončila také Kopřivova devět zápasů dlouhá vítězná šňůra. Český tenista se v žebříčku ATP posune o 21 pozic nahoru na 127. příčku, přesto mu ještě tři místa budou chybět ke kariérnímu maximu.

12:14 – "Zápas byl těžký. Očekávala jsem, že Sofia bude hrát dobře a bude bojovat o každý balon. Je to solidní hráčka odzadu i na servisu. Čekala jsem, že se budeme přetahovat," řekla Krejčíková o finále v San Diegu. Jak se cítila během celého turnaje?

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou po triufmu v San Diegu. Livesport

09:41 – "Jsem moc šťastná. Dnes to byl těžký zápas, takže jsem ráda, že jsem se dostala až na vrchol. Hraju dobrý a sebevědomý tenis, pokusím se v tom pokračovat i v následujících týdnech," řekla Kruegerová v Ósace po svém premiérovém triumfu.

Rozhovor s Ashlyn Kruegerovou po triumfu v Ósace Livesport

07:00 – Kateřina Siniaková se díky deblovému triumfu v San Diegu znovu po týdnu vrátí na post světové jedničky ve čtyřhře před Američanky Jessicu Pegulaovou a Coco Gauffovou. Do čela žebříčku se posune počtvrté v kariéře a celkově v něm zahájí 115. týden. Déle deblu vládly jen Martina Navrátilová (237 týdnů), Liezel Huberová (199), Cara Blacková (163), Lisa Raymondová (137) a Natasha Zverevová (124).

06:05 – Barbora Krejčíková po French Open 2021 dokázala podruhé v kariéře ovládnout dvouhru i čtyřhru na jednom turnaji. Také na 'pětistovce' v San Diegu ovládla debl se svou krajankou Kateřinou Siniakovou, ve finále nejvýše nasazené Češky porazily 6:1, 6:4 domácí pár Danielle Collinsová a Coco Vandewegheová, jež odehrála poslední zápas kariéry, a udělaly rázný krok ke startu na Turnaji mistryň.

05:45 – Ashlyn Kruegerová vyhrála hůře obsazený turnaj WTA 250 v japonské Ósace a slaví svůj premiérový triumf. Ve finále sebevědomě hrající devatenáctiletá Američanka porazila po odvrácení setbolu v závěru utkání 6:3, 7:6 nejvýše nasazenou Číňanku Lin Zhu. Ve světovém žebříčku se posune poprvé do TOP 100.

Sestřih zápasu Lin Zhu – Ashlyn Kruegerová Livesport

04:36 – Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA 500 v americkém San Diegu, kam dorazila se šňůrou čtyř porážek. Sedmadvacetiletá Češka ve svém celkově 11. finále porazila 6:4, 2:6, 6:4 domácí Sofii Keninovou a získala druhý letošní a celkově sedmý titul. Na triumf navíc zaútočí ještě ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.