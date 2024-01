Tennis Tracker: Kolář úspěšně vstoupil do challengeru v Německu, v deblu postupuje Sisková

Tennis Tracker: Kolář úspěšně vstoupil do challengeru v Německu, v deblu postupuje Sisková

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 30. ledna?

19:42 – Bývalá světová jednička Angelique Kerberová po mateřské pauze prohrála šestý ze sedmi zápasů. V prvním kole halového klání v Linci, kam se vrátila poprvé od triumfu v roce 2013, šestatřicetiletá Němka podlehla hladce 1:6, 3:6 Italce Lucii Bronzettiové.

18:08 – Bývalá světová desítka Denis Shapovalov zaznamenal své první vítězství od loňského Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan, který se na začátku sezony vrátil na kurty po půlroční pauze zaviněné zraněním levého kolena a v prvních dvou duelech neuhrál ani set, v hale v Marseille přehrál 6:1, 6:3 domácího Huga Gastona.

17:05 – Linda Fruhvirtová v Hua Hin pár hodin po úspěchu ve dvouhře marně usilovala o první letošní výhru ve čtyřhře. S Ruskou Dianou Šnaiderovou neudržely vedení 7:5 a 5:2 a po nevyužití tří mečbolů v řadě podlehly čínské dvojici Hanyu Guo a Xinyu Jiang 7:5, 5:7, 2:10.

16:17 – Clara Tausonová na halovém turnaji WTA 250 v Linci znovu po roce po obratu zdolala italskou šampionku z roku 2018 Camilu Giorgiovou. Jednadvacetiletá Dánka tentokrát zvítězila 3:6, 6:3, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0. O obhájení loňského čtvrtfinále si zahraje s finalistkou z roku 2019 a letos nasazenou jedničkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska (h2h 1:0), kterou porazila v roce 2021 ve finále v Lucemburku.

15:48 – Pátý nasazený Zdeněk Kolář si na úvod halového challengeru v německém Koblenzu připsal druhou letošní výhru, když nad Britem Charlesem Broomem zvítězil 6:4, 6:2. Ve druhém kole se loňský semifinalista utká s francouzským kvalifikantem Tristane, Lamasinem, nebo domácí divokou kartou Tomem Gentzschem.

15:21 – Anna Sisková a Bibiane Schoofsová v Hua Hin zdolaly 6:2, 3:6, 10:3 tchajwansko-thajské duo En Shuo Liang a Lanlana Tararudeeová a postoupily do čtvrtfinále. V něm čtvrtý česko-nizozemká pár vyzve Australanku Arinu Rodionovovou s Číňankou Yue Yuan.

14:00 – Anna Karolína Schmiedlová na třetím ze čtyř letošních turnajů vyhrála svůj úvodní zápas. Na podniku WTA 250 v thajském Hua Hin devětadvacetiletá Slovenka udolala až po téměř tříhodinovém boji 7:6, 7:6 japonskou kvalifikantku Mai Hontamaovou, když v obou sadách odvrátila dohromady čtyři setboly.

13:20 – Miriam Kolodziejová s Irinou Chromačevovou prohrály třetí ze čtyř letošních zápasů. V hale v rakouském Linci česko-ruská dvojice podlehla v utkání prvního kola 2:6, 3:6 německo-ukrajinskému páru Anna-Lena Friedsamová a Nadia Kičenoková.

13:04 – Linda Fruhvirtová ve druhém kole podniku v Hua Hin vyzve loňskou šampionku Lin Zhu (h2h 0:0). Druhá nasazená Číňanka v Thajsku zahájila druhý pokus úspěšně obhájit titul z přechozího ročníku turnaje WTA výhrou 6:4, 7:5 nad Australankou Taylah Prestonovou.

12:55 – Jannik Sinner si po životním triumfu na Australian Open a zisku prvního grandslamového titulu naordinoval očekávaný odpočinek. Velké pochopení pro to ale nemají pořadatelé halového turnaje ATP 250 ve francouzském Marseille, kde měl italský mladík v příštím týdnu plnit roli nasazené jedničky. Na oficiálním účtu turnaje na platformě X se objevilo "Sinner pohrdá l'Open 13 Provence 2024", než byl kontrovezní příspěvek nahrazen strohým "Sinner se odhlásil z Open 13 Provence 2024".

10:46 – Až na čtvrtém turnaji v nové sezoně se Linda Fruhvirtová dočkala výhry v hlavní soutěži. V thajském Hua Hin česká teenagerka porazila 6:3, 6:1 Rusku Anastasii Tichonovovou, která po neúspěchu v kvalifikaci nastoupila jako náhradnice místo Claire Liuové.

09:24 – 36letá Tatiana Mariaová i na třetím letošním turnaji zvládla své úvodní vystoupení, na podniku WTA 250 v thajském Hua Hin odstartovala hladkou výhrou 6:3, 6:1 nad nizozemskou kvalifikantkou Arianne Hartonovou. O obhájení loňského čtvrtfinále si čtvrtá nasazená Němka zahraje s Američankou Katie Volynetsovou, nebo Slovinkou Tamarou Zidanšekovou.

06:00 – Na turnaji ve francouzském Montpellier bylo k vidění utkání mezi Jaume Munarem a Pedro Martinezem. Přesto, že na žebříčku figuruje o 24 pozic výše Munar, jeho španělský protivník potvrdil, že se mu na něj daří. Martinez svého krajana porazil 6:4, 7:6 a připsal si proti němu již šestou výhru v řadě, přičemž celkovou bilanci ve vzájemných soubojích vylepšil na 7-1.