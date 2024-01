Jak se stal Sinner králem Melbourne. Odplata Djokerovi, smutek v rodném městě, příběh jako Federer

Jannik Sinner (22) se od neděle pyšní statusem grandslamového vítěze. Zrzavý Ital z Tyrolska triumfoval na Australian Open a svým vítězstvím připomněl nástup nové tenisové generace. Jeho příběh je ale i o tom, že za velkými úspěchy je schovaná tvrdá práce a velká motivace.

Před půl rokem o Sinnerovi tvrdili, že je na velké trofeje mentálně slabý. A také že je příliš hubený. Ještě v létě roku 2023 měl na svém kontě mezi řadou nepříliš uznávaných "dvěstěpadesátek" jen jedno vítězství na turnaji ATP 500 (z Washingtonu 2021). Pak ale přišlo snové představení na Masters v Torontu a následně doma v Turíně i skalp Novaka Djokoviče v základní skupině Turnaje mistrů.

Jenže srbský šampion drzého mladíka a zároveň oblíbence domácího publika ve finálovém klání o pět dnů později doslova zašlapal do země. Pro Sinnera to byl těžký moment, ale také impuls k revanši. Pravý čas k odvetě přišel v Austrálii. Sinnerův melbournský triumf měl sice báječnou tečku v úžasné otočce ze stavu 0:2 v duelu s Daniilem Medveděvem, finále by ale Ital nemohl hrát, kdyby z cesty neodklidil největšího favorita.

Je to vůbec Ital?

Vlastně není tím pravým Italem s výrazným temperamentem. A možná proto si počíná tak chladnokrevně a klidně. První sportovní krůčky dělal na lyžích. Logicky. Vždyť pochází z tyrolského údolí nedaleko lyžařského střediska Cortina d'Ampezzo, čili téměř od rakouských hranic. Po sociálních sítích kolují videa, jenž dokumentují úspěch malého Jannika na lyžařských závodech. Byl skvělý i na bílém svahu, jako mladší žák ve svých osmi letech vyhrál italské mistrovství.

Svému rodnému kraji poskytl tenisovým triumfem v Melbourne aspoň malou útěchu. Rodné městečko Sesto bylo o víkendu ve smutku poté, co při autonehodě zemřely matka a její dvě děti. "Je to neuvěřitelný úspěch, který nám všem přináší radost v době velké bolesti," řekl starosta Thomas Summerer v tenisové hale, kam téměř stovka lidí vyrazila sledovat Sinnerův finálový zápas. "Zítra půjdeme všichni na pohřeb, ale Jannik nám poskytl pozitivní emoce, které nám pomohly to překonat."

Zrzavý tyrolský princ se stal na druhém konci světa králem. Povedlo se mu to po osm let dlouhé cestě světem. "Domů už moc nejezdím, takže se s rodiči vidím opravdu málokdy, ale když jsme spolu, je to vždycky krásný okamžik. Odešel jsem z domova, když mi bylo 14, takže jsem musel docela rychle vyrůst a třeba se naučit vařit a sám si prát prádlo. Ale to byl možná nejrychlejší způsob, jak dospět."

Jeho letošní australská mise to potvrdila. Pět ze sedmi jeho zápasů bylo s hráči TOP 30, tři poslední patřili mezi nejlepší pětku světa.

Klíčové momenty

Sinner – Rubljov 6:4, 7:6, 6:3

Poté, co Sinner získal první sadu, začala velká Rubljovova ofenziva. Ve druhé sadě ruský tenista v podstatě neustále útočil na podání soupeře. Všechny čtyři brejkboly ale Ital odvrátil a podobně si počínal i v tiebreaku, kde navzdory ztrátě 2:5 set zachránil. Získal pět míčů v řadě a Rubljov ztratil víru v to, že by konečně na desátý pokus mohl vyhrát grandslamové čtvrtfinále.

Sinner – Djokovič 6:1, 6:2, 6:7, 6:3

Hodně se toho napsalo o tom, jak byl Djokovič špatný a že horší zápas na grandslamu snad nikdy nehrál. Také je ale třeba zmínit Sinnerovu kvalitu. Světovou jedničku porazil díky výjimečně stabilnímu servisu, srbský matador uhrál za celé utkání jen 28 míčů při Italově podání. S tím souvisí i druhý, možná ještě křiklavější údaj. Sinner nepovolil v semifinále Djokovičovi jediný (!) brejkbol.

Sinner – Medveděv 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Na začátku zápasu by na Jannika Sinnera vsadil málokdo. Snad na něj dolehla tíha okamžiku, grandslamové finále hrál vůbec poprvé. Do stavu 3:6 a 1:5 prohrál polovinu svých podání. Když se mu ale poprvé podařil brejk a aspoň snížil stav nakonec ztracené druhé sady, tak ožil. Obrat přišel pozvolna ale jistě, každopádně servis už od té chvíle mladý Ital nepustil a Medveděva, ve kterém bylo čím dál méně energie, udolal v dlouhých výměnách hlavně svým razantním forhendem.

Důležitá čísla

1

Jannik Sinner vyhrál svůj první grandslam. Zároveň se ale stal také prvním Italem, který triumfoval v Melbourne a pokud jde o číslo 1, tak je také prvním mužem, který v Austrálii navázal na tituly velké trojky Federer – Nadal – Djokovič.

22+165

Sinnerovi bylo v den vítězství nad Daniilem Medveděvem 22 let a 165 dnů a stal se nejmladším vítězem Australian Open od chvíle, kdy v roce 2008 v Melbourne triumfoval Novak Djokovič. Také ale připomněl téměř 50 let starý kousek Björna Borga, který ve finále Roland Garros 1974 otočil ztrátu 0:2. Švédovi bylo tehdy 18 let, Sinner je dnes po něm druhým nejmladším hráčem, který v "open éře" takovou otočku zvládl.

17

Na sedmnáctý pokus se podařilo Jannikovi Sinnerovi dobýt grandslamovou trofej. Je to stejné číslo, jaké potřeboval k prvnímu titulu na majorech Roger Federer, který po Wimbledonu 2003 načal svou úchvatnou vítěznou éru. Federer slavil krátce před svými 22. narozeninami, což je velmi podobné jako u současného vítěze z Melbourne. Sinnerovi bylo 22 let před pěti měsíci. A ještě jedna čistě náhodná podobnost. Tehdejší Federerův vrstevník Lleyton Hewitt se už tehdy pyšnil dvěma grandslamovými trofejemi, stejně tak, jako je to v případě Carlose Alcaraze, který je Sinnerovým hlavním rivalem.

Vítězství na prvním grandslamu sezony posouvá Sinnera na čtvrté místo žebříčku ATP, je ale dost pravděpodobné, že v dalších týdnech své kariérní maximum italský tenista vylepší. Ohrožená je zejména pozice Daniila Medveděva, na kterého má Sinner ztrátu jen 455 bodů a Rus navíc obhajuje spoustu bodů z loňského velmi úspěšného jara. Na dohled jsou už i Carlos Alcaraz nebo Novak Djokovič.

A Sinner také potvrdil, že se na čtvrté příčce zastavit nehodlá. "Jakmile skončilo finále, mluvil jsem se svým trenérem o tom, jaké aspekty bych měl zlepšit, abych i dál měl příležitosti vyhrávat turnaje, jako je tento," řekl větu, která naznačuje jeho současné nastavení, pracovní morálku i dobrou hlavu.

Jannik Sinner je ale zřejmě opravdu nejlepším tenistou světa v posledních měsících. Vypovídá o tom skoro až neuvěřitelná bilance nedávných týdnů s hráči TOP 5. Deset z jedenácti posledních utkání Ital vyhrál, jedinou kaňkou je již zmíněná listopadová prohra z Turnaje mistrů s Novakem Djokovičem.