Tennis Tracker: Korda si připsal jubilejní vítězství, Varillas v nové sezoně stále nevyhrál

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. února?

09:10 – Sebastian Korda na turnaji v Marseille přehrál Huga Greniera 6:3, 2:6, 7:6, díky čemuž si připsal jubilejní stou výhru na okruhu. Zároveň se tak stal prvním Američanem narozeným v roce 2000, který tohoto milníku dosáhl.

06:00 – Souboj dvou hráčů, kteří na začátku nové sezony hledají formu, zvládl lépe Yannick Hanfmann, jenž dokázal na turnaji v Córdobě porazit ve třech setech 5:7, 7:6, 6:1 Juana Pabla Varillase z Peru. Zatímco německý tenista si připsal druhou výhru v novém roce, Varillas na první úspěch stále čeká. Hanfmann navíc potvrdil, že se mu na Peruánce daří – porazil ho ve všech čtyřech vzájemných zápasech.