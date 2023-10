Tennis Tracker: Korda zahodil náskok ve finále, titul v Astaně získal Mannarino

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 3. října?

15:14 – Jelena Rybakinová absolvuje při svém debutu na WTA 1000 v Pekingu svůj první turnaj od nepovedeného US Open a do osmifinále prošla bez ztráty setu. Nasazená pětka si poradila 7:5, 6:0 s Tatjanou Mariaovou a dále se utká s 16letou Mirrou Andrejevovou (H2H 0:0), která deklasovala krajanku Anastasii Pavljučenkovovou a zaútočí na své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

14:26 – Daniil Medveděv porazil v semifinále na ATP 500 v Pekingu 6:4, 6:3 Alexandera Zvereva a ukončil jeho letošní neporazitelnost na asijském kontinentu. Vzájemnou bilanci s Němcem upravil na 10:7 ze svého pohledu a už poosmé v letošní sezoně postoupil do finále, posedmé na tvrdých površích. O 21. kariérní titul a již šestý v aktuálním roce bude usilovat proti Carlosovi Alcarazovi, nebo Jannikovi Sinnerovi.

13:55 – Sebastian Korda byl v Astaně velmi blízko svému druhému triumfu na turnajích ATP. Syn slavného bývalého českého tenisty ale ve finále zahodil náskok setu a brejku a Adrianovi Mannarinovi nakonec podlehl 6:4, 3:6, 2:6. Francouzský veterán upravil svou bilanci ve finálových duelech na nejvyšším okruhu na 4:10 a složil úspěšný reparát za prohrané finále v tomto dějišti v roce 2020.

13:53 – Veronika Kuděrmetovová přijela do Pekingu po zisku trofeje v Tokiu a po volném losu v prvním kole nezačala dobře. Nasazená Ruska ovšem po prohrané úvodní sadě přepnula na vyšší obrátky a Ukrajinku Lesju Curenkovou nakonec deklasovala 3:6, 6:0, 6:0. Její osmifinálovou soupeřkou bude vítězka nedávného US Open Cori Gauffová.

13:49 – Iga Šwiateková pokračuje v suverénním debutu na WTA 1000 v Pekingu. Nasazená dvojka, která přišla po roce a půl o post světové jedničky, si po Saře Sorribesové poradila snadno i s Varvarou Gračovovou a po vítězství 6:4, 6:1 prošla do osmifinále. V něm ji čeká derby s Magdou Linetteovou.

13:31 – Lucie Šafářová odehrála na podniku ITF W25 ve francouzské Remeši svůj první soutěžní zápas od deblového vystoupení na French Open 2019, ve dvouhře dokonce po pěti letech. Bývalá světová pětka přehrála 3:6, 6:3, 6:1 domácí teenagerku Yaroslavu Bartashevichovou. Divokou kartu pojala jako přípravu na blížící se veteránský turnaj v Lucemburku, o comeback se nejedná. Ve druhém kole vyzve Monu Barthelovou (H2H 3:1).

12:38 – Cori Gauffová zvládla i svůj druhý zápas v roli grandslamové šampionky, ale tentokrát se pořádně nadřela. Ve druhém kole na prestižní "tisícovce" v Pekingu musela returnovat na udržení se v utkání a Petru Martičovou zdolala až po třech hodinách 7:5, 5:7, 7:6. V osmifinále se 14 duelů neporažená světová trojka a úřadující vítězka US Open střetne s Veronikou Kuděrmetovovou, nebo Lesjou Curenkovou.

12:30 – Dominik Palán dál čeká na svou premiérovou hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Třiadvacetiletý Čech překvapil v kvalifikaci na Masters v Šanghaji skalpem Lloyda Harrise, ale ve finále podlehl 6:7, 6:3, 3:6 Beibitovi Žukajevovi.

11:06 – Marie Bouzková skončila na probíhajícím China Open hned v prvním kole singlové soutěže, ale ve čtyřhře stále žije. Se svou velmi dobrou kamarádkou Sarou Sorribesovou porazily ve druhém kole 6:4, 6:3 domácí duo Xiyu Wang, Yue Yuan a postoupily do čtvrtfinále. V něm můžou potkat Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

11:02 – Marc Polmans asi nebude vzpomínat na své letošní vystoupení na Masters v Šanghaji v dobrém. Ve finále kvalifikace ho dělil jediný míček od postupu do hlavní soutěže, ale Australan při mečbolu zkazil volej na síti a ve vzteku odpálil míček, kterým trefil umpirového sudího. Následovala diskvalifikace a vítězství soupeře Stefana Napolitana. Podobný incident se stal Denisovi Shapovalovovi v Davis Cupu 2017.

10:28 – Ons Jabeurová svou vítěznou sérii na sedm zápasů neprodloužila. Tunisanka se v sobotu radovala z triumfu na menší akci v Ningbu, ale na prestižní "tisícovce" v Pekingu ztroskotala už ve druhém kole po porážce 6:7, 1:6 s Martou Kosťukovou. Ukrajinka se pokusí na skalp nasazené sedmičky navázat proti Ljudmile Samsonovové.

09:10 – Aryna Sabalenková se ve druhém kole svého prvního turnaje v roli světové jedničky nečekaně nadřela. Britku Katie Boulterovou v Pekingu udolala až po více než dvou a půl hodinách boje 7:5, 7:6, přestože soupeřka v obou setech podávala na zisk sady. V osmifinále se střetne s Italkou Jasminou Paoliniovou (h2h 1:2), s níž naposledy prohrávala loni v Indian Wells.

08:58 – Carolina Garciaová na podniku WTA 1000 v Pekingu zdolala 6:3, 3:6, 6:3 Kazašku Julii Putincevovou, s níž si v pátém vzájemném duelu poradila teprve podruhé. O postup do čtvrtfinále si francouzská šampionka z roku 2017 zahraje znovu po týdnu s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou (h2h 1:0).

08:45 – Světová čtyřka Jessica Pegulaová v Pekingu porazila 6:7, 6:2, 6:1 Annu Blinkovovou, vyhrála i druhý vzájemný duel a postoupila do osmifinále. V něm na Američanku čeká Lotyška Jelena Ostapenková (h2h 3:1), jež má stále teoretickou naději postoupit na Turnaj mistryň.

07:38 – Australian Open začne v roce 2024 už v neděli a protáhne se tak z tradičních čtrnácti dnů na patnáct. Organizátoři se rozhodli rozložit program do více dnů, aby omezili riziko, že se zápasy protáhnou až do ranních hodin. "Naslouchali jsme zpětné vazbě od hráčů a fanoušků a našli jsme řešení, které minimalizuje pozdní konce zápasů a zároveň umožňuje slušný a férový program na hlavních kurtech. Z dodatečného dne budou mít prospěch fanoušci i hráči," uvedl v prohlášení ředitel turnaje Craig Tiley.

06:28 – Vítězstvím nad Casperem Ruudem v Pekingu se Carlos Alcaraz dostal do 12. semifinále turnaje ATP v roce 2023. Posledním tenistou mladším 21 let, který si v jednom kalendářním roce zahrál vícekrát SF, byl v roce 1986 Stefan Edberg, který jich zvládl 16.