Tennis Tracker: Nosková v osmifinále nestačila na Gauffovou, Alcaraz se na postup nadřel

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. srpna?

09:22 – Pokud Venus Williamsová (43) za necelé dva týdny nastoupí k zápasu na US Open, připíše si již 24. účast v hlavní soutěži newyorského grandslamu a vylepší rekord.

06:20 – Také v pátek si přijdou tenisoví fanoušci na své. V Cincinnati půjde znovu do akce Carlos Alcaraz, jenž vyzve Maxe Purcella, v nočním zápase pak dojde na atraktivní duel mezi Fritzem a Djokovičem. Mezi ženami nás bude kromě zápasů s českými tenistkami zajímat i duel mezi Jabeurovou a Sabalenkovou.

06:18 – Novak Djokovič na Masters 1000 v Cincinnati porazil 6:3, 6:2 Francouze Gaëla Monfilse a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 19:1. Na okruhu ATP vyhrál i 19. střetnutí, Na okruhu ATP vyhrál i 19. střetnutí, čímž překonal historicky nejdominantnější bilanci Rafaela Nadala s Richardem Gasquetem (18:0). Ve čtvrtfinále se srbský šampion z roku 2018 utká s domácím Taylorem Fritzem (h2h 6:0).

03:30 – Osmnáctiletá Linda Nosková v Cincinnati ve svém prvním osmifinále na turnajích WTA 1000 nepřekvapila. Proti domácí světové sedmičce Coco Gauffové prohrála všech osm gamů při svém servisu a o rok starší Američance podlehla 4:6, 0:6.

03:00 – Světová dvojka Aryna Sabalenková v osmifinále turnaje WTA 1000 v Cincinnati porazila dvakrát 6:3 Darju Kasatkinovou a vzájemnou bilanci upravila na 4:2. O zopakování loňského výsledku si zahraje v odvetě za porážku v semifinále Wimbledonu s Tunisankou Ons Jabeurovou, které během deštěm přerušeného duelu vzdala Chorvatka Donna Vekičová.

02:30 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v Cincinnati dál marně čekají na první společný zápas od nezdaru na French Open. Po volném losu v prvním kole postoupily bez boje do čtvrtfinále, neboť Karolína Plíšková s Donnou Vekičovou kvůli zranění chorvatské tenistky nenastoupily.

02:00 – Carlos Alcaraz znovu po šesti dnech narazil na Tommyho Paula a v Cincinnati mu dokázal oplatit porážku z Toronta. První hráč světa se ale na vítěznou odvetu pořádně nadřel, soustředěně vzdorujícího Američana udolal v závěru deštěm přerušovaném osmifinále až po více než třech hodinách strhujícího boje 7:6, 6:7, 6:3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. Ve čtvrtfinále na Španěla čeká australské překvapení turnaje Max Purcell.

01:00 – České tenistky jsou v osmifinále turnaje WTA 1000 v Cincinnati stále stoprocentní. Po Markétě Vondroušové a Karolíně Muchové uspěla také Marie Bouzková, která v deštěm přerušeném duelu deklasovala 6:4, 6:0 šest zápasů neporaženou domácí světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Hráčku TOP 10 porazila podesáté v kariéře a vůbec poprvé proměnila mečbol proti člence TOP 3. O semifinále se pětadvacetiletá Češka, jež si zajistila pozici nasazené pro US Open, utká s krajankou Muchovou.