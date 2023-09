Tennis Tracker: Kruegerová v Ósace postoupila do finále, Djokovič nastoupil jen do čtyřhry

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. září?

21:16 – Čeští tenisté ve skupinové fázi finálového turnaje Davisova poháru ve Valencii ovládli svou skupinu s drtivou bilancí 9:0 a zajistili si výhodnější los pro listopadové čtvrtfinále. Po Španělech a Korejcích porazili 3:0 na zápasy i Srby, když poslední bod získali ve čtyřhře Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem po výhře 7:5, 6:7, 10:3 nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem s Nikolou Čačičem.

20:27 – Finové se překvapivě prodrali do čtvrtfinále Davisova poháru a jsou jedním z možných soupeřů českých tenistů. V chorvatském Splitu v přímém souboji o 2. místo ve skupině překvapivě porazili Američany, když Otto Virtanen zdolal 7:6, 1:6, 7:6 Mackenzieho McDonalda a Emil Ruusuvuori si poradil 7:6, 6:4 s Tommym Paulem.

19:26 – Australští tenisté slaví postup do čtvrtfinále Davisova poháru. Postupové místo ze skupiny B v Manchesteru si zajistili výhrou 3:0 nad Švýcary, když se o body postarali Thanasi Kokkinakis, Alex de Minaur a v deblu Matthew Ebden s Maxem Purcellem.

19:01 – Kanadští obhájci titulu i bez Félixe Augera-Aliassimea a s Denisem Shapovalovem pouze na lavičce náhradníků vyhráli v Davis Cupu v Boloni i sedmý zápas a definitivně slaví postup do čtvrtfinále. Pojistku jim dal 200. hráč světa Alexis Galarneau, který porazil 6:3, 7:6 Chilana Alejandra Tabila.

18:54 – Vít Kopřiva počtvrté v kariéře a na třetím ze čtyř posledních challengerů postoupil do finále. Na antuce v polském Štětíně se do něj dostal poté, co mu za stavu 6:0 a 1:0 vzdal Alexander Ševčenko. O držení finálové neporazitelnosti si šestadvacetiletý Čech zahraje s Argentincem Federicem Coriou (h2h 1:1).

18:35 – Jiří Lehečka přidal po Menšíkově triumfu v Davis Cupu druhou českou výhru na úkor Srbska. Ve dvou setech s ním 6:7 a 5:7 prohrál Laslo Djere.

16:10 – Osmnáctiletý Jakub Menšík při singlovém debutu v Davis Cupu porazil Dušana Lajoviče 6:3, 6:2 a v duelu se Srbskem získal pro Česko vedení 1:0.

15:10 – Srbsko nastoupí do dnešního utkání ve skupině C tenisového Davis Cupu proti Česku bez světové jedničky Novaka Djokoviče. Oba týmy v minulých zápasech porazily shodně 3:0 Španělsko a Koreu a mají před vzájemným duelem ve Valencii jistý postup do listopadového čtvrtfinále.

11:00 – Trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray po páteční výhře v Davis Cupu proti Švýcarovi Leandrovi Riedimu přiznal, že kvůli utkání vynechal pohřeb babičky. Šestatřicetiletého britského tenistu po více než tříhodinovém zápase přemohly emoce.

10:00 – Novak Djokovič letos odehrál na grandslamech maximální počet zápasů (28) a tak není překvapením, že na kurtech strávil suverénně nejvíce času. O více než 27 hodin méně si na majorech zahrál Řek Stefanos Tsitsipas či Španěl Carlos Alcaraz.

08:13 – Nejvýše nasazená Lin Zhu na klání WTA 250 v japonské Ósace zdolala 7:5, 7:6 krajanku Xinyu Wang a podruhé v kariéře postoupila do finále. A navázání na letošní triumf z Hua Hin si devětadvacetiletá Číňanka zahraje s o deset let mladší Američankou Ashlyn Kruegerovou (h2h 0:0).

06:31 – Barbora Krejčíková si v sobotu v San Diegu zahraje o dvě trofeje. Do finále čtyřhry s krajankou Kateřinou Siniakovou postoupily po semifinálové výhře 6:4, 7:5 nad japonsko-indonéskou dvojicí Miju Katóvá a Aldila Sutjiadiová.

06:15 – Ashlyn Kruegerová v japonské Ósace porazila ve svém prvním semifinále na okruhu WTA 6:3, 6:3 domácí Maiu Hontamaovou a bez ztráty setu prolétla do finále. V něm devatenáctiletá Američanka čeká na vítězku čínského duelu mezi nasazenou jedničkou Lin Zhu a Xinyu Wang.

06:09 – Bývalá vítězka Australian Open Sofia Keninová na domácím podniku WTA 500 v San Diegu porazila 6:2, 5:7, 6:4 krajanku Emmu Navarrovou a poprvé od French Open 2020 a celkově poosmé v kariéře postoupila do finále. O 6. titul se čtyřiadvacetiletá Američanka utká s Barborou Krejčíkovou (h2h 0:1).

03:50 – Barbora Krejčíková na turnaji WTA 500 v San Diegu zdolala 3:6, 7:5, 6:2 domácí Danielle Collinsovou a svou letošní bilanci v semifinálových zápasech vylepšila na 3:0. V celkově 11. finále si zahraje o 7. titul s další Američankou - buď Sofií Keninovou, nebo Emmou Navarrovou.