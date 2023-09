Tennis Tracker: Linda Fruhvirtová smazala manko setu, dohrávat bude až v úterý

Linda Fruhvirtová bude pokračovat v boji o postup do druhého kola v úterý.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. září?

14:03 – Linda Fruhvirtová vstoupila do turnaje v Ósace se sérií sedmi porážek a vzhledem k tomu, že před rokem triumfovala v indickém Čennaí, hrozí jí vypadnutí z TOP 100 žebříčku. Osmnáctiletá Češka nevyužila v úvodní sadě vedení 5:2, ale stav srovnala a zápas byl za stavu 5:7, 7:5 z pohledu nasazené čtyřky přerušen. Soupeřka Harriet Dartová si totiž vyžádala odložení pokračování utkání na další den, a to zřejmě kvůli večerce, která je v japonské metropoli nejspíše stanovena na 21:00.

1:55 – Novak Djokovič získal 24. grandslamový titul a vyrovnal absolutní singlové maximum Margaret Courtové. Srbský tenista počtvrté v kariéře a v 36 letech jako nejstarší v historii ovládl US Open, ve finále porazil po více než tříhodinovém boji 6:3, 7:6, 6:3 Daniila Medveděva a oplatil mu porážku z předloňského neúspěšného souboje o zkompletování kalendářního Grandslamu.