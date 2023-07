Tennis Tracker: Leo Borg si na turnaji v Bastadu připsal první výhru na okruhu ATP

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. července?

Moment dne ATP z utkání Fils – Stricker. Livesport

Moment dne WTA z utkání Cocciarettová – Sorribesová. Livesport

21:31 – Do osmifinále turnaje v Bastadu postoupil Matteo Arnaldi, ale se zkušeným Emilem Ruusuvuorim to neměl snadné. Vyhrál 6:4, 2:6 a 7:6, přičemž poslední set se hrál více než hodinu.

Sestřih utkání Arnaldi – Ruusuvuori. Livesport

20:15 – Maxime Cressy své trápení neukončil ani na domácí trávě v Newportu, kde před rokem slavil jediný triumf na okruhu ATP. Šestadvacetiletý Američan v prvním kole podlehl i vinou 13 dvojchyb 7:6, 4:6, 5:7 osmnáctiletému krajanu Alexi Michelsenovi a z posledních 16 zápasů utrpěl 15. porážku.

20:11 – Dvaadvacetiletá Elisabetta Cocciarettová na domácím turnaji v Palermu rychle dohrála, se Sarou Sorribesovou prohrála ve třech setech 3:6, 6:4 a 0:6.

Sestřih utkání Cocciarettová – Sorribesová. Livesport

18:45 – "První zápas na antuce po travnaté sezoně není nikdy jednoduchý. Nastoupil jsem proti soupeři, který hraje velmi dobře a nakonec jsem rád, že jsem prošel," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Zverev.

Pozápasový ohlas Zvereva. Livesport

18:26 – Osmatřicetiletý Švýcar Stan Wawrinka se po 10 letech představil na domácím antukovém klání ATP 250 ve Gstaadu a na postup přes svého prvního soupeře se příliš nenadřel. Španěl Roberto Carballés mu za stavu 6:1 a 3:1 vzdal.

Sestřih zápasu Wawrinka – Carballes Baena. Livesport

18:19 – Alexander Zverev si znovu po měsíci poradil se Slovákem Alexem Molčanem. Zatímco na French Open vyhrál jednoznačně, na antuce ve švédském Bastadu až po boji 6:4, 3:6, 7:5.

Sestřih utkání Zverev – Molčan. Livesport

17:38 – Souboj dvou veteránů a bývalých šampionů v prvním kole antukového turnaje ATP 250 ve švýcarském Gstaadu vyhrál Albert Ramos. Španělský vítěz z roku 2019 zdolal italského vítěze z roku 2017 Fabia Fogniniho 6:1, 2:6, 6:2 a ve čtrnáctém vzájemném duelu si připsal teprve třetí výhru.

14:40 – Leo Borg, syn bývalé světové jedničky a vítěze jedenácti grandslamů Bjorna Borga, na domácí antuce v Bastadu slaví na třetí pokus premiérovou výhru na okruhu ATP. Švédský mladík v duelu dvou hráčů startujících na divokou kartu porazil 7:6, 6:3 krajana Eliase Ymera.

13:55 – Osmý nasazený Zdeněk Kolář na antuce v italském Trieste zdolal 7:6, 2:6, 6:3 domácího teenagera Gabriela Piraina a na čtvrtém challengeru po sobě zvládl svůj zahajovací duel.

13:45 – Jakub Menšík zvládl vstup do antukového challengeru v nizozemském Amersfoortu. 17letý český talent smetl dvakrát 6:2 Francouze Manuela Guinarda a zajistil si premiérový posun do TOP 200. O čtvrtfinále na šestém z osmi posledních challengerů si zahraje s pátým nasazeným Němcem Maximilianem Martererem.

13:30 – Barbora Palicová si v rumunském Iasi první výhru na podniku kategorie WTA 125k nepřipsala. Proti domácí 49. hráčce světa a obhájkyni titulu Aně Bogdanové sice vedla 6:2 a 1:0 s brejkem, vedení ale neudržela a favoritce, kterou před dvěma týdny ve Wimbledonu dělil jediný míček od osmifinále, podlehla 6:2, 5:7, 1:6.

Statistiky utkání. Livesport

13:15 – Bernanda Peraová nezvládla svou premiéru v roli obhájkyně titulu. Na antuce v Budapešti, kde před rokem slavila první ze dvou triumfů na okruhu WTA, osmadvacetiletá Američanka podlehla 4:6, 5:7 teenagerce Dianě Šnaiderové.

13:00 – Pátý nasazený Dalibor Svrčina vstoupil do antukového challengeru ve finském Tampere výhrou 3:6, 6:3, 6:3 nad Rumunem Filipem Jianuem. Ve druhém kole se dvacetiletý český mladík střetne s Argentincem Hernánem Casanovou.

12:50 – Jozef Kovalík na antuce ve švédském Bastadu porazil 6:3, 6:4 nasazeného Španěla Alejandra Davidoviche, potřetí v kariéře a poprvé od července 2018 získal skalp člena TOP 50 a podruhé v sezoně vyhrál zápas v hlavní soutěži turnaje ATP.

12:45 – Švédský tenista Mikael Ymer má na 18 měsíců zastavenou činnost kvůli porušení antidopingových pravidel. Čtyřiadvacetiletý hráč byl sice původně zbaven obvinění, že se třikrát vyhnul mimosoutěžní kontrole tím, že nebyl k zastižení na nahlášeném místě pobytu, Mezinárodní tenisová federace ITF ale uspěla s odvoláním ke sportovní arbitráži CAS.

12:10 – Anna Sisková v maďarské Budapešti po náročné dvoukolové kvalifikaci slaví vítězný debut v hlavní soutěži turnaje WTA. Česká tenistka ze čtvrté světové stovky přehrála ve dvou setech 6:3, 6:0 bývalou hráčku TOP 100 Jevgeniji Rodinovou. Více informací najdete v článkunajdete v článku.

Sestřih zápasu Rodinová – Sisková. Livesport

11:55 – Tereza Martincová se tento týden antukového turnaje WTA 250 v Budapešti nezúčastní. 28letá Češka, jež minulý týden vzdala semifinála na podniku WTA 125k ve francouzském Contrexeville, se pořadatelům omluvila před svým dnešním vstupem do soutěže.

06:20 – Letošní Wimbledon je už minulostí, nicméně tenisový kolotoč se nezastavuje. Také v úterý budou k vidění zajímavé zápasy, které si zaslouží vaší pozornost. Na turnaji v Bastadu se například utká Alexander Zverev s Alexem Molčanem o postup do druhého kola. Velmi zajímavý duel bude k vidění i ve švýcarském Gstaadu, kde se utká Stan Wawrinka s Robertem Carballesem Baenou. Na podniku v Palermu vyzve aktuálně 11. hráčka světa Darja Kasatkinová domácí hráčku Martinu Trevisanovou.