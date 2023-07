Povedená premiéra na okruhu WTA, Sisková v Budapešti dorazila Rodinovou kanárem

Anna Sisková (22) v maďarské Budapešti po náročné dvoukolové kvalifikaci slaví vítězný debut v hlavní soutěži turnaje WTA. Česká tenistka ze čtvrté světové stovky navzdory podvrtnutí kotníku přehrála ve dvou setech 6:3, 6:0 bývalou hráčku TOP 100 Jevgeniji Rodinovou (34) a postoupila mezi šestnáct nejlepších. Druhá česká zástupkyně Tereza Martincová (28) se odhlásila.

Anna Sisková vyhrála tři menší turnaje ITF, poslední a zároveň nejcennější triumf slavila před dvěma lety na antukové 'pětadvacítce' v peruánském Peru. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na 236. místě, díky čemuž si loni zahrála kvalifikaci Wimbledonu.

Přestože je aktuálně až 377. hráčkou světa, ve čtyřhře letos vyhrála už šest turnajů ITF a atakuje elitní stovku. Společně s Američankou Jessie Aneyovou se tak mohla přihlásit na turnaj WTA v Budapešti, kde o víkendu zkusila štěstí i v kvalifikaci dvouhry a byla v ní úspěšná.

Dvaadvacetiletá Češka v sobotním úvodním kole utekla z pěti mečbolů Němce Leně Papadakisové, čímž přerušila sérii tří porážek, v neděli v tie-breaku třetího setu udolala Mariu Timofejevovou a na druhý pokus si zajistila premiéru v hlavní soutěži.

A tu si po jednodenním odpočinku osladila jednoznačným vítězstvím. Bývalou 67. hráčku světa Jevgeniji Rodinovou smetla 6:3, 6:0, když od stavu 3:3 získala devět gamů v řadě. Jediná komplikace přišla jen ve třetí hře druhé sady, během které si podvrtla kotník. Ale byla schopná pokračovat a nakonec čím dál odevzdaněji hrající o dvanáct let starší soupeřku dorazila kanárem.

Sisková si za postup do druhého kola zajistila šek na 2438 eur (zhruba 60 tisíc Kč) a 30 bodů do žebříčku. V něm by si měla polepšit minimálně o šedesát příček, pokud nepřidá další výhru a znovu nevylepší své maximum.

O čtvrtfinále si Sisková zahraje s bývalou semifinalistkou Roland Garros Nadiou Podoroskou z Argentiny, nebo s čerstvou finalistkou wimbledonské čtyřhry žen Storm Hunterovou z Austrálie.

Z českých tenistek se v metropoli Maďarska měla představit ještě Tereza Martincová, před dnešním vstupem do soutěže se ale pořadatelům omluvila. Důvodem je pravděpodobně zranění levé nohy, kvůli kterému minulý týden na podniku WTA 125k ve francouzském Contrexeville vzdala boj o finále. Australanku Darju Savilleovou místo ní vyzve Maria Timofejevová.

Ze hry venku už je nejvýše nasazená Bernarda Peraová, jež nezvládla svou premiéru v roli obhájkyně titulu. V Budapešti, kde před rokem slavila první triumf na okruhu WTA a o týden později na něj po sérii 12 vyhraných zápasů 24 setů navázala i v Hamburku, osmadvacetiletá Američanka podlehla 4:6, 5:7 teenagerce Dianě Šnajderové.

