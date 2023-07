Loučení Divé Báry. Týmovost i člověčina byly vlastnosti, pro které Strýcovou milovali

Nechtěla se loučit v covidové době s rouškou na ústech před prázdnými tribunami. Však k jejímu projevu vždycky patřily emoce, což dokázalo nejvíce ocenit právě publikum. Barbora Strýcová (37) se rozhodla pro rozlučkové turné, jehož vrcholem měl být návrat do Wimbledonu. Na kurty, kde to vždycky milovala. Pohádka skončila snově.

Sama si ten příběh vymyslela a napsala. Barbora Strýcová si to chtěla jen užít, aby ještě jednou jako hráčka mohla nasát atmosféru místa, které tolik miluje. Nakonec zůstala až do úplného konce. Do své hráčské lóže pozvala své nejbližší a mrzet ji nakonec muselo snad jen to, že malý synek Vincent, který s ní proťapal po All England Clubu více než dva týdny zážitků, musel zůstat při finále v postýlce. Však mu ještě nejsou ani dva roky…

Sama se pustila do tréninku loni a po porodu se vrátila na travnatý pažit v parádní formě. Kvalitu ukázala nejen v deblu – i ve dvouhře prošla mezi 64 nejlepších, a ve druhém kole trápila i Polku Magdu Linetteovou, které vzala set. Nepohrdla ani mixem, i když společně s Mexičanem Santiagem Gonzálezem vypadli po třísetové bitvě už v prvním kole. Plán byl ale jasný, odehrát co nejvíc zápasů a užít si to.

Na síti královnou

Turnaj čtyřhry byl ale samozřejmě tou největší odměnou za celou kariéru. Svého druhého grandslamového titulu se Barbora Strýcová dočkala při svém posledním vystoupení v All England Clubu. Hrála fantasticky, brala na sebe zodpovědnost při riskantních výměnách, řádila na síti a výjimečně šikovné ruce usměrňovaly křížné bekhendové rány téměř přesně na lajny. Její tchajwanská partnerka Hsieh Su-Wej ji výtečně doplňovala a působila jako klidná síla.

Když došlo na závěrečný ceremoniál, neubránila se česká tenistka dojetí. "Ano, je to můj opravdu poslední Wimbledon," ujišťovala přímo na centrkurtu, na kterém jí předzápas obstarali Carlos Alcaraz s Novakem Djokovičem. "Nemohla jsem chtít lepší konec. Je to pro mě těžké, je to emočně strašně náročné…" hledala vhodná slova. "Je to můj zamilovaný turnaj od dob, kdy jsem byla malá holka."

Parťačka jí nechala prostor

Ač vyhrály turnaj společně s Hsieh Su-Wej, tenistka z Tchaj-wanu dobře věděla, že tenhle Wimbledon patří její spoluhráčce a taktně zůstávala v pozadí. I když právě ona odehrála mistrným bekhendovým krosem vítězný míč, nechala mluvit jen českou hvězdu. "Minulý rok jsem napsala Su-Wej: 'Zahrajeme si Wimbledon 2023, jenom abychom se tam vrátily a zase zažily tu atmosféru? Žádný covid už nebude, bude to fajn.' A ona odpověděla: 'Jo, pojďme! Pojďme se jen bavit.' A teď jsme tu s trofejí. Je to šílené," vyprávěla Strýcová.

Kousek dál seděla zklamaná Belgičanka Elise Mertensová. I ona má titul z Wimbledonu, v roce 2021 ji k němu doprovodila právě Hsieh Su-Wej. Jenže výjimečná tchajwanská deblistka pro letošní ročník dala přednost české kamarádce…

Hsieh Su-Wej a Barboře Strýcové je shodně 37 let, což z nich nově dělá nejstarší ženský pár, který se kdy dostal do finále grandslamu a také ho vyhrál. Doposud byly nejstarší dvojicí Liezel Huberová a Lisa Raymondová, kterým bylo 35 a 38 let, když v roce 2021 vyhrály US Open.

Týmová hráčka

Čeští fanoušci si Strýcovou zamilovali zřejmě nejvíce při fedcupových finále v letech 2015 a 2016. Tým vedený Petrem Pálou rozhodoval o triumfech v rozhodujících čtyřhrách a právě Strýcová byla klíčovou hráčkou. V listopadu 2015 v pražské O2 areně společně s Karolínou Plíškovou udolaly pár Anastasija Pavljučenkovová – Jelena Vesninová 2:1 na sety a Ruskám byly málo platné dva vyhrané zápasy Marie Šarapovové.

O rok později ve Štrasburku přidala Strýcová další hvězdné okamžiky. Tentokrát to nebylo jen o deblu. Ve chvíli, kdy český tým v bouřlivém prostředí prohrával s domácí Francií 1:2 a po prvním dnu ztratil tradiční oporu Petru Kvitovou, naskočila "Divá Bára" jako náhradník. Byl to geniální tah. Strýcová nejdříve porazila Alizé Cornetovou a srovnala stav na 2:2, pak opět společně s Plíškovou přehrály v té době nejlepší světový deblový pár Garciaová – Mladenovičová.

Strýcová se pak podepsala pod trofej z Fed Cupu i v roce 2018, kdy vyhrála jednu z dvouher nad Američankou Sofií Keninovou. Celkem byla u pěti fedcupových vítězství.

Hrátky se Serenou

A ještě jeden báječný zážitek připravila českým fanouškům. Na olympijských hrách v roce 2016 společně s Lucií Šafářovou poslaly ze hry favorizované sestry Serenu a Venus Williamsovy. I díky tomu přivezla z Ria bronzovou medaili. Pokud jde o Serenu Williamsovou, ta ji na revanš připravila o wimbledonské finále ve dvouhře. Na londýnském grandslamu totiž Strýcová v roce 2019 došla až do semifinále a skončila právě na raketě americké superstar.

Dávno zapomenuté jsou její hříchy mládí, které ale tak nějak dokreslovaly její živelnost. Ať už to byl nešťastně puštěný ruchový mikrofon do vysílání České televize, když si v roce 2010 postěžovala trenérovi na taktiku soupeřky Agnes Szavayové ve finále Prague Open. Nebo půlroční distanc za užití nedovolených látek. "Jako spousta ženských jsem měla dojem, že jsem tlustá," vyprávěla zpětně o tom, jak se do jejího těla dostal sibutramin. "Platím za svou blbost, ale nejsem podvodnice. Teď jsem ve střehu, kdykoli něco jím nebo piju. Dávám si pozor i na vitamin C," vyprávěla pro iDnes o dopingové kauze.

Získala si srdce fanoušků

Strýcová je sportovec, ale hlavně člověk. A právě její živelnost a lidové chování byly indicie, kvůli které jí příznivci fandili.

Příběh svérázné holky, která si získala srdce fanoušků svou bojovností, otevřeností i prořízlými ústy pomalu končí. Alespoň ten tenisový. Je velmi pravděpodobné, že Strýcová stranou nezůstane. Už během kariéry nastartovala svou talk-show a díky své bezprostřednosti i přirozené ženskosti se jeví jako ideální osobnost do sportovního showbyznysu. Jistě si ji dokážete představit jako respektovanou expertku či moderátorku. Pokud bude chtít, bude žádaná. I když samozřejmě, po náročné návratové sezoně zřejmě bude zase chtít vrátit čas své rodině.

Strýcová před svým návratem avizovala několik zastávek na kláních po celém světě. Představila se v Římě, Madridu, Birminghamu i Eastbourne. Všude ji doprovázel malý syn Vincent. Divokou kartu má slíbenou i na US Open, chce hrát ještě v Praze před domácími fanoušky. Ale kdyby se rozhodla, že po triumfu ve Wimbledonu nikde hrát nebude, tak by jí to nikdo za zlé mít nemohl. To vysněné loučení už totiž proběhlo…