Tennis Tracker: Linda Fruhvirtová zvládla úvodní duel v Hobartu, Siniaková uspěla v Adelaide

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. ledna?

08:30 – Kateřina Siniaková si v kvalifikaci v Adelaide připsala svou první letošní výhru. Vítězka dvou loňských turnajů WTA čelila celkem 14 brejkbolům a pětkrát ztratila servis, přesto přehrála Yafan Wang bez ztráty setu 6:3, 7:6. V přímém souboji o hlavní soutěž další australské "pětistovky" bude čelit Tamaře Korpatschové, nebo Bernardě Peraové.

08:01 – Elina Svitolinová se v semifinále v Aucklandu poprala s bolestmi zad a po vítězství 2:6, 6:4, 6:3 nad Xiyu Wang si zajistila své druhé finále po mateřské pauze. Bývalá světová trojka se v neděli pokusí vylepšit svou skvostnou finálovou bilanci 17:3, o titul bude usilovat v souboji dvou nejvýše nasazených hráček s Coco Gauffovou.

07:51 – Holger Rune do loňské sezony vstoupil porážkou a ukořistil během ní jediný titul. Mnohem lépe odstartoval tu letošní a hned na první akci si zahraje o svou pátou trofej z turnajů ATP. Nejvýše nasazený porazil v semifinále v Brisbane 6:4, 7:6 Romana Safiullina a ve finále se utká s domácím Jordanem Thompsonem, nebo bývalým šampionem Grigorem Dimitrovem.

07:26 – Jakub Menšík svou první letošní akci k titulu nedotáhl. Osmnáctiletý Čech podlehl ve finále na challengeru v Canbeře 3:6, 2:6 Dominikovi Köpferovi, kterého loni v Praze ve svém jediném předchozím finále na challengerech porazil. Nyní se talentovaný teenager přesune do Melbourne, kde absolvuje kvalifikaci Australian Open.

06:50 – Jiří Veselý neuhrál set ani ve svém druhém letošním zápase a zaznamenal třetí porážku v řadě. Třicetiletý Čech, který se loni v dubnu vrátil po zdravotní pauze, nestačil v prvním kole kvalifikace v Aucklandu 2:6, 6:7 na antukového specialistu Jaumeho Munara.

06:20 – Linda Fruhvirtová odstartovala letošní sezonu porážkou v Aucklandu, ale v Hobartu úvodní zápas zvládla a přerušila sérii tří nezdarů. Osmnáctiletá Češka vstoupila do kvalifikačních bojů suverénní výhrou nad Alanou Parnabyovou, domácí hráčku šesté stovky smetla za hodinu a pár minut 6:3, 6:0. O místo v hlavní soutěži se popere s Annou Karolínou Schmiedlovou, nebo Tamarou Zidanšekovou.

05:30 – Linda Nosková si znovu po roce finále na australské půdě nezahraje. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek zakončila svůj debut v Brisbane v semifinále po jasné porážce 3:6, 2:6 s Jelenou Rybakinovou, které ani jednou nedokázala sebrat servis, a do svého třetího finále na turnajích WTA nepostoupila. Světová čtyřka Rybakinová se o svůj šestý titul utká s Arynou Sabalenkovou, či Viktorií Azarenkovou. Více informací najdete v článku.

05:15 – Coco Gauffová pokračuje v Aucklandu v dominantních výkonech, v novozélandské metropoli vyhrála už devět zápasů a 18 setů v řadě. Nasazená jednička v semifinále přehrála 6:3, 6:1 krajanku Emmu Navarrovou. O první úspěšnou obhajobu titulu a celkově sedmý triumf si úřadující šampionka US Open zahraje s Elinou Svitolinovou, nebo Xiyu Wang.

05:00 – Polsko bude mít v letošním ročníku United Cupu šanci potvrdit roli největšího favorita. Naši sousedé jsou po vítězství nad Francií ve finále, ve kterém se střetnou s domácí Austrálií, nebo Německem. Proti zemi galského kohouta rozhodli už po dvouhrách, když Hubert Hurkacz přehrál 6:3, 7:5 Adriana Mannarina a světová jednička Iga Šwiateková po obratu porazila 4:6, 6:1, 6:1 Caroline Garciaovou.