Nadalovi došel dech. V tříhodinovém čtvrtfinále nevyužil mečboly proti Thompsonovi

Rafael Nadal (37) byl při svém comebacku po rok dlouhé pauze zaviněné zraněním a následnou operací kyčle blízko třetímu vítězství. Ve čtvrtfinále podniku ATP 250 v australském Brisbane ale zkušený Španěl nevyužil žádný ze tří mečbolů proti domácímu Jordanu Thompsonovi (29) a po téměř třech a půl hodinách boje prohrál 7:5, 6:7, 3:6. Australan v semifinále vyzve bývalého šampiona Bulhara Grigora Dimitrova.

Rafael Nadal má za sebou první turnaj po své nejdelší odmlce od tenisových zápasů. Od posledního vystoupení na loňském Australian Open uplynulo téměř 12 měsíců, než se po zranění kyčle a červnové operaci kyčle vrátil na kurty znovu na půdě Austrálie.

Návrat vítěze 22 grandslamů sledovali fanoušci v Brisbane a sedmatřicetiletý Španěl předvedl, že stále nepatří do starého železa. Přestože dlouho nehrál a čtyři měsíce nedržel raketu v ruce, dokázal vyhrát souboj grandslamových šampionů s Dominicem Thiemem i s domácím vítězem loňského Australian Open ve čtyřhře mužů Jasonem Kublerem.

Skončil až na raketě třetího soupeře. Přitom ani čtvrtfinále nemuselo být konečnou zastávkou, Nadal mířil za vítězstvím ve vyrovnaném souboji s domácím Jordanem Thompsonem. Třikrát byl míček do třetího dvousetového vítězství, poslední krok ale udělat nedokázal.

Statistiky zápasu Rafael Nadal – Jordan Thompspon Livesport

Nadal v duelu plném dramatických výměn získal úvodní set za 77 minut a ve druhém si v desátém gamu vypracoval při podání soupeře první mečbol. Ten ale nevyužil stejně jako další dvě šance v tie-breaku, v němž neudržel vedení 4:1. Buď chyboval, nebo ho soupeř ve výměně přetlačil.

A když španělský tenista ve čtvrté hře rozhodujícího dějství podruhé v zápase i na turnaji přišel o podání, síly na obrat už nenašel. V závěru si ještě vyžádal konzultaci s fyzioterapeutem kvůli bolestem operované kyčle, ale k odvrácení první porážky ve třetím vzájemném střetnutí mu to nepomohlo.

Po nevyužití minimálně jednoho mečbolu Nadal prohrál podeváté v kariéře a poprvé od roku 2019, kdy v Acapulku podlehl jinému Australanovi Nicku Kyrgiosovi.

"Dnes není vůbec důležité, zda cítím nějakou bolest. Hlavní je, že jsem měl šanci odehrát tři zápasy. Soupeř hrál dobře a všechna čest za to, jak bojoval," komentoval Nadal své vyřazení.

"Pokud zranění není vážné, je to pro mě pozitivní týden. Pokud to bude horší, pozitivní to nebude. Ale počkejte si. Dnes není den, kdybych o tom chtěl mlvit. Je čas být šťastný a pogratulovat soupeři. A uvidíme za pár dní, jak se budu cítit. Pokud to nebude dobré, půjdu na vyšetření a budeme to hlídat. Teď chci být klidný a čekat, v jakém stavu se v příštích dnech probudím," dodal rodák z Mallorky.

Nadal se v průběhu minulého roku budil s nesnesitelnými bolestmi a uvažoval o konci kariéry. Přesto v sobě i v 37 letech znovu našel odhodlání vrátit se k soutěžnímu tenisu, byť bez očekávání velkých úspěchů a s vidinou své zřejmě poslední sezony. Po týdnu odpočinku by se měl představit na Australian Open.

"Rozhodně to teď není stejná bolest jako před rokem, protože tehdy jsem okamžitě tušil, že je problém. Teď jsem nic takového necítil. Ale jde o stejné místo, takže samozřejmě trochu obavy mám. Doufám, že to nebude nic vážného a budu moci příští týden trénovat a potom i hrát v Melbourne," řekl Nadal.

Devětadvacetiletý Thompson si připsal svůj nejcennější skalp z pohledu zvučnosti jména svého soupeře, poprvé totiž porazil člena Big 3.

"Že jsem odvrátil mečboly, mi úplně vypadlo z hlavy. A nemůžu být šťastnější. Porazil jsem ve čtvrtfinále doma v Brisbane Rafu a myslím, že jsem i v prvním semifinále na tvrdém povrchu," řekl šťastný Australan, který postoupil do semifinále turnaje ATP teprve popáté v kariéře a vůbec poprvé mimo trávu.

O třetí finále, v němž by usiloval o premiérový titul, si 55. hráč světa Thompson zahraje s Grigorem Dimitrovem (h2h 1:1). Dvaatřicetiletý bulharský šampion z roku 2017 přehrál 6:1, 6:4 domácího Rinkyho Hijikatu a pátou z osmi účastí proměnil minimálně v semifinále.

Až na třetí pokus se světová osmička Holger Rune dočkal první letošní výhry 2:0 na sety. V Brisbane porazil dokonce bez ztráty podání 6:2, 7:6 domácího Jamese Duckwortha a postoupil do semifinále. V něm na dvacetiletého Dána čeká Rus Roman Safiullin.

Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane