Tennis Tracker: Livesport Prague Open je rozlosován, Bouzková začne proti Cristianové

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. července?

17:06 – Až 1002. hráč světa Daniel Pátý na podniku ITF M15 v německém Metzingenu porazil 6:2, 6:3 domácího Liama Gavrielidese a poprvé postoupil do finále. O titul si český tenista, jehož maximem byla čtyři čtvrtfinále, zahraje s dalším Němcem – první letošní turnaj hrajícím bývalým 174. tenistou žebříčku Nicolou Kuhnem.

16:54 – Tereza Valentová si už potřetí vyzkoušela start v kvalifikaci turnaje WTA, znovu však končí v prvním kole. Na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce šestnáctiletá Češka podlehla v deštěm přerušeném duelu 1:6, 4:6 Ukrajince Dajaně Jastremské.

15:37 – "Trénovaly jsme asi před čtyřmi týdny v Bad Homburgu, takže jsem věděla, jak může hrát. Hraje rychle a má velkou sílu, takže jsem na to chtěla být připravená. LInda je orpavdu talentovaná hráčka jsem si jistá, že brzy bude na vrcholu svých schopností," řekla na adresu Noskové po výhře ve Varšavě Šwiateková.

Pozápasový ohlas Šwiatekové. Livesport CZ

15:35 – Souboj debutantek ve finále turnaje WTA vyhrála zkušenost. Nizozemka Arantxa Rusová v německém Hamburku porazila 6:0, 7:6 domácí teenagerku Nomu Nohaovou Akugueovou a slaví svůj nejcennější úspěch v kariéře.

Sestřih zápasu Rusová – Nohaová Akugueová. LIvesport

15:23 – V Praze byl rozlosován turnaj kategorie WTA 250, kterého se zúčastní minimálně šest domácích hráček. Nasazená jednička Marie Bouzková vykročí za obhajobou titulu na tvrdém povrchu ve Stromovce zápasem proti Rumunce Jaqueline Cristianové, Lucie Havlíčková bude čelit nasazené Francouzce Alizé Cornetové a kvarteto Barbora Strýcová, Linda Nosková, Tereza Martincová a Barbora Palicová čeká na soupeřku z kvalifikace. V té startuje dalších sedm Češek.

15:10 – Linda Nosková potřetí v kariéře do semifinále turnaje WTA nepostoupila. Ve Varšavě nepřekvapila ve svém premiérovém souboji se světovou jedničkou, domácí favorite Ize Šwiatekové podlehla 1:6, 4:6.

Sestřih zápasu Šwiateková – Nosková. Livesport CZ

15:06 – Příští týden ve Washingtonu startuje ženská část US Open Series. Jedinou Češkou na akci, která letos povýšila do kategorie WTA 500, je Karolína Plíšková a do soutěže vstoupí proti jedné z kvalifikantek. Nnasazenou jedničkou je domácí šampionka z roku 2019 Jessica Pegulaová, titul obhajuje Ljudmila Samsonovová a z bývalých vítězek se přestaví ještě Sloane Stephensová.

14:57 – Příští týden ve Washingtonu pokračuje třetí část US Open Series. Podniku ATP 500 se zúčastní devět hráčů v čele s domácími hráči elitnmí desítky Taylorem Fritzem a Francesem Tiafoem. Z bývalých šampionů se představí pouze Francouz Gaël Monfils a Japonec Kei Nišikori.

14:47 – Laura Siegemundová na hardovém podniku WTA 250 ve Varšavě udolala v deštěm do dvou dnů rozděleném souboji až po bezmála třech a půl hodinách boje 7:6, 5:7, 6:3 Italku Lucreziu Stefaniniovou a poprvé od července 2019 a zároveň poprvé v kariéře mimo antuku postoupila do semifinále. O celkově čtvrté finále a první po šesti letech si 35letá Němka zahraje ještě v sobotu s krajankou Tatjanou Mariaovou.

14:25 – Hned první den domácího turnaje WTA 250 v pražské Stromovce komplikuje déšť. Na Livesport Prague Open byl právě přerušen jediný rozehraný zápas 1. kola kvalifikace mezi domácí teenagerkou Terezou Valentovou a Dajanou Jastremskou po první setu, který získala Ukrajinka hladce 6:1. Pokračovat se bude nejdříve od 15:30.

13:08 – Gabriela Knutson na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce porazila dvakrát 6:3 Belgičanku Greetu Minnenovou a připsala si premiérovou výhru v kvalifikaci turnaje WTA. O start v hlavní soutěži si zahraje s britskou reprezentankou Naikthou Bainsovou

12:47 – Miriam Kolodziejová si na antuce v Hamburku zahrála poprvé v sezoně finále, druhý deblový titul na okruhu WTA ale nezískala. S Američankou Angelou Kulikovovou podlehly 4:6, 2:6 nejvýše nasazené dvojici Anna Danilinová a Alexandra Panovová.

08:55 – "Proti Alexovi je to vždycky těžké, protože musíte odehrát hodně výměn. Je to tvrdá práce," nechal se slyšet po postupu Humbert.

Pozápasový ohlas Humberta. Livesport CZ

08:42 – Druhou semifinálovou dvojici na turnaji ATP 250 v Atlantě vytvořili Ugo Humbert a Aleksandar Vukic (h2h 0:0). Francouzský tenista ve čtvrtfinále porazil 7:6, 6:3 Australana Alexe de Minaura a po dvou letech na okruhu ATP vyhrál tři zápasy po sobě, Australan si poradil dvakrát 6:4 s domácím Christopherem Eubanksem.

Sestřih zápasu Humbert – De Minaur Livesport CZ

06:28 – Všechny tři turnaje ATP, které jsou aktuálně v plném proudu, mají na programu semifinálové zápasy. V americké Atlantě se střetne domácí duo Taylor Fritz, John Jeffrey Wolf, zatímco v Umagu si o finále zahraje třeba Stan Wawrinka. O pozornost se jistě hlásí také turnaj v Hamburku, kde jde do akce rovněž domácí Alexandr Zverev.