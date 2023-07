Tennis Tracker: Lehečka na semifinále nedosáhl. Fritz po Wuovi porazil i Nišikoriho

Tenis v Atlantě přilákal do hlediště velký počet fanoušků.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. července?

Moment dne WTA ze zápasu Bondárová –⁠ Zidanšeková. Livesport CZ

23:50 – Stan Wawrinka vyhrál i třetí zápas v Umagu, kde v roce 2006 získal svůj premiérový titul z turnajů ATP, bez ztráty setu. Švýcarský veterán si ve čtvrtfinále poradil 6:4, 7:5 s antukovým specialistou Robertem Carballésem a ve svém prvním semifinále od loňského září vyzve Lorenza Sonega

22:56 – Lorenzo Sonego porazil na antuce v Umagu po obratu 3:6, 6:1, 6:2 Jaumeho Munara a poprvé od loňského září, kdy triumfoval v Métách, postoupil do semifinále. Jeho soupeřem v souboji o finále bude bývalý šampion Stan Wawrinka, nebo další španělský zástupce Roberto Carballés.

22:38 – Taylor Fritz až na čtvrtý pokus našel recept na Keie Nišikoriho, který hraje od června své první soutěžní zápasy od roku 2021. Nejvýše nasazený přehrál bývalého čtvrtého hráče ve čtvrtfinále v Atlantě 6:4, 6:2 a ukončil jeho první vystoupení na nejvyšším okruhu od předloňského října. O druhé finále v letošní sezoně i v Atlantě bude usilovat proti krajanovi Jeffreymu Johnovi Wolfovi.

21:35 – Alexej Popyrin udolal na antuce v Umagu po dvou a půl hodinách boje 7:6, 7:5 domácího teenagera Dina Prižmiče a teprve podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnajů ATP. Australan, který předloni triumfoval v singapurské hale, se o finále popere s Matteem Arnaldim .

20:33 – Casper Ruud v Hamburku 11. titul kariéry a první na akcích vyšších než ATP 250 nezíská. Nejvýše nasazený dohrál už ve čtvrtfinále po výprasku 0:6, 4:6 od teenagera Arthura Filse, který zůstává ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu neporažen a zaznamenal premiérový skalp TOP 10. Francouz si o své druhé finále zahraje s domácím Alexanderem Zverevem.

Sestřih zápasu Ruud –⁠ Fils. Livesport CZ

19:47 – Jakub Menšík skončil na challengeru ve švýcarském Zugu ve čtvrtfinále. Vítěz květnového challengeru v Praze podlehl 4:6, 2:6 bývalé světové devítce Fabiovi Fogninimu.

19:42 – Jeffrey John Wolf ukončil doma v Atlantě po setech 6:2, 6:3 působení Dominika Köpfera a podruhé v letošní sezoně a celkově potřetí prošel do semifinále akcí ATP. Američan bude o své druhé finále bojovat proti nasazené jedničce Taylorovi Fritzovi, nebo vracejícímu se Keiovi Nišikorimu.

19:30 – "Zejména ve druhém setu hrál velmi dobře, myslím, že svou úroveň hodně zlepšil. Začal hrát agresivně, bylo to složité," prohlásil Zverev o Van Asschem.

Pozápasový ohlas Zvereva. Livesport CZ

18:50 – Alexander Zverev neztratil set na domácím antukovém podniku ATP 500 v Hamburku ani ve třetím zápase a postoupil do semifinále. Bývalý druhý hráč světa si poradil 6:3, 6:4 s debutantem ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu Lucou Van Asschem a zahraje si o své první finále po dlouhé zdravotní pauze a od loňského května. V sobotním semifinále může vyzvat nasazenou jedničku Caspera Ruuda.

Sestřih zápasu Zverev –⁠ Van Assche Livesport CZ

18:45 – Jiří Lehečka nevyužil v Umagu solidní šanci na premiérové finále na turnajích ATP. Nejvýše nasazený skončil v Chorvatsku už ve čtvrtfinále po porážce 6:3, 2:6, 4:6 s Matteem Arnaldim a prohrál i svůj třetí antukový čtvrtfinálový duel na hlavním okruhu. Ital znovu vylepšil své maximum na této úrovni a o své největší finále si zahraje s Alexejem Popyrinem, nebo domácím teenagerem Dinem Prižmičem.

Sestřih zápasu Lehečka –⁠ Arnaldi Livesport CZ

18:38 – Clara Burelová si může v neděli zahrát své druhé finále na podnicích WTA a i tentokrát v Lausanne. Mladá Francouzka postoupila mezi nejlepší kvarteto po skreči Any Bogdanové za stavu 3:6, 0:1 a v semifinále změří síly s krajankou Diane Parryovou.

Poslední výměna zápasu Bogdanová –⁠ Burelová Livesport CZ

17:04 – Zhizhen Zhang uspěl až ve svém pátém čtvrtfinále na turnajích ATP. Šestadvacetiletý Číňan přehrál na "pětistovce" v Hamburku 6:4, 6:4 domácího Daniela Altmaiera a zahraje si své první semifinále na hlavní tour. V něm ho čeká souboj nenasazených hráčů s Laslem Djerem (H2H 0:0).

17:02 – Diane Parryová přehrála ve svém prvním letošním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu 6:3, 6:2 zkušenou krajanku Alizé Cornetovou a postoupila v Lausanne do semifinále. O premiérové finále na akcích WTA bude usilovat proti krajance Claře Burelové, nebo Aně Bogdanové.

Sestřih zápasu Parryová – Cornetová Livesport CZ

16:09 – Anastasia Detiucová bude bojovat v Lausanne o svůj druhý deblový titul na turnajích WTA. S Ruskou Aminou Anšbovou přetlačily 7:6, 6:4 americko-francouzskou dvojici Quinn Gleasonová, Elixane Lechemiaová. Rodačka z Moldavska reprezentující Českou republiku může navázat na loňský triumf z Parmy, který vybojovala s Miriam Kolodziejovou. Její krajanka má stejný úspěch na dosah v Hamburku.

16:06 – Rebecca Šramková své první čtvrtfinále na turnajích WTA nezvládla a na senzační obrat proti Karolíně Muchové nenavázala. Slovenská kvalifikantka podlehla ve Varšavě 3:6, 6:1, 1:6 Tatjaně Mariaové. Pětatřicetiletá Němka nastoupí ke svému teprve osmému semifinále na této úrovni a střetne se v něm s Lucrezií Stefaniniovou, nebo krajankou Laurou Siegemundovou.

15:34 – Vít Kopřiva předvedl na challengeru v italské Veroně parádní obrat, po prohrané úvodní sadě už povolil Lucianovi Darderimu jen jeden game a domácího zástupce přehrál 4:6, 6:1, 6:0. O první finále od loňského června, kdy zvedl nad hlavu trofej pro šampiona na domácím challengeru v Prostějově, se utká s Francescem Passarem, či Mathiasem Bourguem.

15:31 – Anna Bondárová deklasovala v Lausanne 6:2, 6:0 předloňskou šampionku Tamaru Zidanšekovou a zvládla své první letošní čtvrtfinále. Na premiérové finále na turnajích WTA bude 26letá Maďarka útočit v souboji s nasazenou dvojkou Elisabettou Cocciarettovou.

15:29 – Noma Nohaová Akugueová pokračuje v Hamburku ve snovém debutu v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Němka, která už ve druhém kole likvidovala dva mečboly a ve čtvrtfinále returnovala na setrvání v zápase, přehrála v semifinále 19letých talentů 6:3, 6:3 Dianu Šnajderovou. O titul si zahraje s o 13 let starší Arantxou Rusovou, jež je ve finále na této úrovni rovněž poprvé.

15:24 – "Celkově jsem se svým výkonem spokojený. Soupeř začal zápas trochu lépe, povedl se mu první brejk. Ale pak jsem se vrátil a cítil jsem, že od té doby nad sebou mám větší kontrolu než on," vyprávěl Djere po triumfu nad Musettim.

Pozápasový ohlas Djereho. Livesport CZ

15:03 – Lorenzo Musetti zakončil v Hamburku svou premiérovou obhajobu titulu na turnajích ATP už ve čtvrtfinále, nasazený Ital nestačil 5:7, 3:6 na Lasla Djereho. Srb vyzve ve svém prvním semifinále na nejvyšším okruhu od loňského srpna, kdy neúspěšně bojoval o trofej ve Winston-Salemu, domácího Daniela Altmaiera, nebo Zhizhena Zhanga.

Sestřih zápasu Djere – Musetti Livesport CZ

14:21 – Elisabetta Cocciarettová předvedla ve čtvrtfinále v Lausanne parádní obrat v úvodním setu. Nasazená dvojka prohrávala už 0:5, ale v následujících sedmi gamech ztratila jen osm fiftýnů a Elinu Avanesjanovou nakonec zdolala 7:5, 6:3. O druhé letošní a zároveň kariérní finále na hlavní tour zabojuje proti Anně Bondárové, nebo bývalé šampionce Tamaře Zidanšekové.

Sestřih zápasu Avanesjanová – Cocciarettová Livesport CZ

14:18 – Program turnaje WTA ve Varšavě opět komplikuje déšť a pořadatelé přeložili polovinu z naplánovaných čtvrtfinálových duelů z pátka na sobotu. Mezi nimi je i souboj poslední české naděje Lindy Noskové se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

13:52 – Arantxa Rusová ve 32 letech teprve podruhé v kariéře postoupila do semifinále turnajů WTA. Na antuce v Hamburku v něm po obratu přehrála 2:6, 6:3, 6:1 bývalou světovou dvacítku Darju Savilleovou vracející se po další dlouhé zdravotní pauze a poprvé postoupila do finále na nejvyšším okruhu. O svůj nejcennější titul se utká s Nomou Nohaovou Akugueovou, nebo Dianou Šnajderovou.

12:44 – Nasazenou jedničkou letošního ročníku Livesport Prague Open bude nakonec loňská šampionka Marie Bouzková. Z největšího českého tenisového turnaje totiž odstoupila Barbora Krejčíková. Předloňská vítězka, která nestihla doléčit zranění kotníku z Wimbledonu, se tak rozhodla na doporučení lékařů.

12:41 – Tenisového turnaje Livesport Prague Open se nakonec s největší pravděpodobností nezúčastní ani jedna hráčka s ruským nebo běloruským občanstvím, ač mezi přihlášenými figurovaly tři z nich. Poté, co v průběhu čtvrtečního večera byla na letišti v Praze cizineckou policií zastavena jedna z hráček z Ruska, sdělili organizátoři ostatním účastnicím turnaje, aby na turnaj necestovaly.

10:13 – Kei Nišikori se v červnu vrátil po více než rok a půl dlouhé zdravotní pauze a v Atlantě hraje svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od října 2021. Bývalý čtvrtý hráč světa neztratil po Jordanovi Thompsonovi set ani s Junchengem Shangem, v asijském derby zvítězil 6:4, 7:6. Ve svém prvním čtvrtfinále na této úrovni po dvou letech vyzve nasazenou jedničku Taylora Fritze (H2H 3:0).

02:40 – Taylor Fritz začal na domácím turnaji ATP 250 v Atlantě vítězstvím 6:4, 7:6 nad Yibingem Wuem. Proti Číňanovi málem ztratil náskok dvou brejků v úvodní sadě a ve druhé čelil dvěma setbolům, ale nakonec mu letošní porážku z Dallasu oplatil. O první vítěznou sérii od French Open a postup do semifinále se utká s Keiem Nišikorim.