Tennis Tracker: Fils přehrál v Hamburku Lajoviče a je poprvé ve čtvrtfinále "pětistovky"

Arthur Fils prošel poprvé na podniku ATP 500 do čtvrtfinále.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 27. července?

19:13 – Linda Nosková bude bojovat o své třetí semifinále na turnajích WTA proti domácí hvězdě Ize Šwiatekové. Světová jednička smetla ve druhém kole ve Varšavě Američanku Claire Liuovou dvakrát 6:2 a zkompletovala čtvrtfinálové obsazení. Obě jsou jedinými nasazenými čtvrtfinalistkami a střetnou se poprvé.

19:00 – Andrej Rubljov slavil v neděli v Bastadu svůj 14. kariérní triumf na podnicích ATP, ale náročný program si vybral svou daň. V Hamburku, kde likvidoval hned na úvod celkem tři mečboly, skončil už ve druhém kole po jasné porážce 2:6, 2:6 s domácím Danielem Altmaierem. Němec se o své třetí semifinále na této úrovni a první po dvou letech popere s krajanem Yannickem Hanfmannem, nebo Zhizhenem Zhangem.

18:55 – Hrát proti Dominicovi není nikdy jednoduché, navíc na antuce. Je to můj první turnaj po travnaté sezoně, takže dobrý start. Jsem dnes se svým výkonem spokojený," nechal se slyšet Jiří Lehečka.

Pozápasový rozhovor s Jiřím Lehečkou Livesport

18:25 – Noma Nohaová Akugueová prožívá snový debut v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Devatenáctiletá Němka ve středu odvrátila dva mečboly na returnu a ve čtvrtečním čtvrtfinále nedovolila Martině Trevisanové dopodávat zápas. Zkušenou italskou antukovou specialistku udolala po téměř třech hodinách 5:7, 6:4, 7:5. V semifinále ji čeká souboj s obhájkyní titulu Bernardou Peraovou, nebo Dianou Šnajderovou.

18:22 – Jiří Lehečka má úspěšně za sebou premiérový zápas v roli nasazené jedničky na turnajích ATP. Rodák z Mladé Boleslavi přehrál v Umagu 6:3, 7:5 dvojnásobného finalistu French Open a bývalou světovou trojku Dominica Thiema a ukončil neporazitelnost šampiona z roku 2015 v tomto dějišti. Na své třetí semifinále na nejvyšší tour zaútočí proti Matteovi Arnaldimu. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Lehečka – Thiem Livesport

18:15 – "Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsem zabojoval a dotáhl to do vítězného konce," řekl Casper Ruud.

Pozápasový rozhovor s Casperem Ruudem. Livesport

17:40 – Casper Ruud se v Hamburku rozhodujícímu setu nevyhnul ani ve druhém zápase, ale dál pokračuje v útoku na svůj první triumf na akcích vyšších než ATP 250. Nejvýše nasazený si poradil 1:6, 6:2, 6:2 s bývalou světovou sedmnáctkou a kvalifikantem Cristianem Garínem, oplatil mu letošní porážku z Indian Wells a vzájemnou bilanci upravil na 2:3. Více informací v článku.

Sestřih utkání Ruud – Garín Livesport

17:10 – Miriam Kolodziejová si v Hamburku zahraje své druhé finále na nejvyšším okruhu a zaútočí na druhý deblový titul. Společně s Američankou Angelou Kulikovovou udolala v semifinále čtyřhry po odvráceném mečbolu 6:3, 3:6, 14:12 nasazené Vivian Heisenovou a Ingrid Neelovou.

17:05 – Linda Nosková si ve čtvrtek ve Varšavě připsala dvě výhry. Po postupu do čtvrtfinále dvouhry zvládla souboj o semifinále čtyřhry, když po boku Číňanky Xiyu Wang přehrála 6:3, 6:2 britské duo Naiktha Bainsová, Maia Lumsdenová.

16:50 – Jiří Veselý přerušil na challengeru ve Veroně sérii tří porážek, ale další vítězství nepřidal a do čtvrtfinále nepostoupil. Bývalý 35. hráč světa, který se v dubnu vrátil po dlouhém zranění a momentálně se nachází až v páté stovce žebříčku, prohrál 6:3, 1:6, 4:6 s kvalifikantem Mathiasem Bourguem.

16:45 – Lorenzo Musetti na ATP 500 v Hamburku pokračuje ve své premiérové obhajobě titulu na nejvyšším okruhu. Nasazený Ital měl v utkání druhého kola rozloženého do dvou dnů nečekané potíže s lucky loserem Jozefem Kovalíkem. Se Slovákem prohrával v rozhodujícím setu o brejk, ale třemi gamy v řadě vývoj otočil a zvítězil 3:6, 6:2, 6:4. Ve čtvrtfinále se střetne s Laslem Djerem.

16:40 – "Nemám slov, nevím jak se mi to povedlo. Jen jsem se snažila udržet míček v kurtu a páni, pořád tomu nemohu uvěřit," byla po zápase šťastná Rebecca Šramková.

Pozápasový rozhovor s Rebeccou Šramkovou Livesport

15:45 – Karolína Muchová musela i ve druhém zápase ve Varšavě likvidovat manko setu, a přestože to vypadalo na nakonec hladký postup, s turnajem se rozloučila už ve druhém kole. Finalistka nedávného French Open zahodila vedení 5:1 v rozhodující sadě i čtyři mečboly na servisu a s Rebeccou Šramkovou prohrála 5:7, 6:3, 5:7. Slovenská kvalifikantka se ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu utká s Tatjanou Mariaovou.

Sestřih utkání Šramková – Muchová Livesport

15:30 – Vít Kopřiva se na challengeru ve Veroně dostal do svého prvního čtvrtfinále po čtyřech měsících. V Itálii stále neztratil set a ve čtvrtek přehrál suverénně 6:2, 6:2 Marca Trungellitiho. O účast mezi nejlepším kvartetem si zahraje s domácím Lucianem Darderim.

15:05 – Arthur Fils odehrál před startem letošní sezony jediný zápas hlavní soutěže na nejvyšší tour, ovšem v tomto roce se už počtvrté probojoval do čtvrtfinále a poprvé na akcích vyšších než ATP 250. Vítěz nedávného antukového podniku v Lyonu přetlačil ve druhém kole na "pětistovce" v Hamburku dvakrát 7:5 zkušeného Dušana Lajoviče. V útoku na semifinále bude devatenáctiletý Francouz pokračovat proti Casperovi Ruudovi, nebo Cristianovi Garínovi.

15:00 – Arantxa Rusová figuruje v žebříčku na 60. místě, ale známá je hlavně svými výsledky na nižších okruzích. Dvaatřicetiletá Nizozemka přehrála v Hamburku dvakrát 6:2 domácí naději Evu Lysovou a své 11. čtvrtfinále na této úrovni přetavila teprve ve druhé semifinále. O první finále na turnajích WTA zabojuje proti Darje Savilleové.

13:30 – Linda Nosková přehrála ve Varšavě 6:3, 6:3 Slovenku Viktórii Hrunčákovou, po téměř šesti měsících postoupila do čtvrtfinále turnajů WTA a zároveň zaznamenala svou první vítěznou sérii na nejvyšším okruhu od března. O své třetí semifinále na této úrovni si může zahrát se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Více informací v článku.

Sestřih utkání Hrunčáková – Nosková Livesport

13:16 – Tamara Zidanšeková si na antuce v Lausanne poradila se Sarou Torribesovou Tormaovou a postoupila do čtvrtfinále. Slovinka zvítězila za hodinu a 54 minut 6:3 a 7:5.

Sestřih utkání Sorribesová Tormaová – Zidanšeková Livesport

13:05 – Lucrezia Stefaniniová ve Varšavě stále neztratila set a dostala se do svého premiérového čtvrtfinále na turnajích WTA. Pětadvacetiletá Italka, která v úvodním kole vyřadila Lindu Fruhvirtovou, porazila 6:4, 6:1 Jodie Burrageovou. O znovu vylepšení svého maxima na nejvyšší tour a také debut v TOP 100 pořadí se utká s Laurou Siegemundovou, či Lin Zhu.

13:05 – Darja Savilleová zvládla v Hamburku včetně kvalifikace už pět zápasů. Bývalá světová dvacítka, která se v červnu vrátila po další dlouhé zdravotní pauze, přehrála ve čtvrtfinále 6:3, 6:2 domácí Jule Niemeierovou. O první finále po 11 měsících a teprve druhé na této úrovni od roku 2017 si zahraje s Arantxou Rusovou, nebo Evou Lysovou.

8:50 – Světová trojka Rus Daniil Medveděv a Australan Nick Kyrgios se kvůli zraněním odhlásili z přípravného turnaje na US Open ve Washingtonu, informovali o tom pořadatelé. Obhájce titulu Kyrgios letos vynechal všechny grandslamy kvůli zraněním kolene, chodidla a zápěstí. Na kurt se dostal pouze jednou, když v červnu prohrál ve dvou setech ve Stuttgartu.

6:15 – Australský souboj na turnaji v Atlantě zvládl lépe favorizovaný obhájce titulu Alex De Minaur, který v osmifinále vyřadil Thanasiho Kokkinakise 6:3 a 6:4. Rodák z Atlanty a domácí oblíbenec Christopher Eubanks obrátil vyrovnané utkání s krajanem Brandonem Nakashimou na 6:7, 6:4 a 7:5.