Tennis Tracker: Královna servisu. Sabalenková nasázela na letošních grandslamech 144 es

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. září?

08:01 – Čtvrtfinalistka US Open Jelena Ostapenková v San Diegu udolala v souboji hráček druhé světové desítky po divokém průběhu a téměř třech hodinách boje Jekatěrinu Alexandrovovou. Lotyšská tenistka zvítězila 7:6, 6:7, 7:5, přestože ve druhém setu neudržela vedení 4:0, neproměnila mečbol a ve třetím prohrávala 2:5. Bývalá vítězka Roland Garros upravila vzájemnou bilanci upravila na 3:5 a může se chystat na douboj s domácí Daniellou Collinsovou (h2h 2:0).

Sestřih zápasu Jekatěrina Alexandrovová – Jelena Ostapenková Livesport

07:55 – Sofia Keninová na domácí půdě v San Diegu přehrála dvakrát 6:4 světovou osmnáctku Veroniku Kuděrmetovovou, oplatila jí porážku z únorového Dauhá a připsala si čtvrtý letošní skalp hráčky TOP 20. O čtvrtfinále si bývalá vítězka Australian Open zahraje s krajankou Katie Volynetsovou (h2h 0:0).

Sestřih zápasu Sofia Keninová – Veronika Kuděrmetovová Livesport

07:48 – 21letá Ukrajinka Marta Kosťuková na úvod podniku WTA 500 v San Diegu porazila 6:2, 7:6 Polku Magdu Linetteovou a přerušila šňůru čtyř porážek.

Sestřih zápasu Marta Kosťuková – Magda Linetteová Livesport

06:20 – Aryna Sabalenková dala v roce 2023 na grandslamech 144 es, více než jakákoliv jiná tenistka na okruhu. Třeba vítězka amerického US Open Cori Gauffová vykouzlila dokonalý servis na turnajích velké čtyřky letos "pouze" 60.