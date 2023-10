Tennis Tracker: Místo Bratislavy odpočinek. Macháč po dvou titulech na chvíli zvolní

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. října?

10:48 – Jekatěrina Alexandrovová zakončila obhajobu titulu v jihokorejském Soulu už ve druhém kole. Nasazená trojka a světová dvaadvacítka podlehla 3:6, 6:7 bývalé světové dvanáctce Yanině Wickmayerové, která ve čtvrtfinále narazí na Polinu Kuděrmetovovou. Ruska je na turnajích WTA takto daleko poprvé v kariéře.

10:43 – Ugo Humbert pokračuje na asijských betonech ve skvělých výkonech z posledních měsíců. Francouz už na druhém turnaji v řadě vyřadil zástupce TOP 10 žebříčku a v osmifinále na Masters v Šanghaji deklasoval za pouhých 58 minut hry 6:1, 6:2 Jeffreyho Johna Wolfa. O své největší semifinále v kariéře si zahraje s Tommym Paulem, nebo Andrejem Rubljovem.

Sestřih zápasu Ugo Humbert – Jeffrey John Wolf. Livesport

10:22 – Dominikovi Palánovi se na asijských challengerech nedaří. Dál než do druhého kola se nepodívá ani v čínském Shenzhenu, kde 23letý Čech ztroskotal hned na úvod po porážce 4:6, 6:7 s Tung-Lin Wuem.

10:10 – Nicolás Jarry zdolal v Šanghaji 6:3, 5:7, 6:3 Diega Schwartzmana, který se v čínské metropoli rozjel a poprvé od loňského French Open vyhrál tři zápasy po sobě. Chilan si tak zajistil svou premiérovou účast ve čtvrtfinále turnajů Masters a vyhlíží lepšího z duelu mezi Carlosem Alcarazem a Grigorem Dimitrovem.

08:35 – Marie Bouzková se po deblovém triumfu v Pekingu se Španělkou Sarou Sorribesovou veze na vítězné vlně i v Soulu, kde po povedeném vstupu do dvouhry zvládla i první kolo ve čtyřhře. S bývalou nejlepší deblistkou světa Bethanií Mattekovou-Sandsovou na úvod smetly 6:0, 6:2 domácí duo Dayeon Back a Boyoung Jeong a postoupily do čtvrtfinále.

08:04 – Tomáš Macháč se po úspěšných, nicméně náročných týdnech, rozhodl pro krátký odpočinek. Český tenista, jenž za poslední měsíc vyhrál 16 ze 17 zápasů, získal dva challengerové tituly a v pátek oslaví 23. narozeniny, tento týden nebude obhajovat semifinále na challengeru v Bratislavě. Už o víkendu ho totiž čeká kvalifikace halového turnaje ATP 250 ve švédském Stockholmu.

08:00 – Při postupu do prvního čtvrtfinále Masters zaznamenal Ben Shelton druhé vítězství nad soupeřem z elitní pětky žebříčku. Po Casperu Ruudovi, kterého zdolal v roce 2022 na turnaji v Cincinnati, si Američan poradil v Šanghaji s Jannikem Sinnerem.

07:46 – Rafael Nadal bude v lednu startovat na Australian Open. V rozhovoru pro The Today Show o tom informoval ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley. "Můžu tady exkluzivně prozradit, že Rafa bude zpátky. "Byl mimo hru většinu roku, ale když jsem s ním v posledních dnech mluvil, tak potvrdil, že bude hrát. To je skvělé," řekl Tiley.