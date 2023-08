Tennis Tracker: Sinner v Torontu získal první titul z Masters, Nosková prošla kvalifikací

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. srpna?

Moment dne WTA ze zápasu Pegulaová – Samsonovová Livesport

Moment dne ATP ze zápasu Sinner – De Minaur Livesport

23:58 – "Tenhle úspěch pro mě moc znamená. Je to skvělý výsledek, za kterým je spousta práce celého týmu. Mám ze všeho dobrý pocit a chuť pracovat dál. Poradil jsem si tu s těžkými podmínkami a bral soupeře tak, jak přicházeli. Upřímně, cítil jsem tlak, ale šel jsem do zápasu s tím, že budu hrát svůj tenis," komentoval Jannik Sinner v Torontu svůj první triumf na turnaji Masters 1000.

Rozhovor s Jannikem Sinnerem po triumfu na Masters v Torontu. Livesport

23:39 – Jannik Sinner na třetí pokus uspěl ve finále turnaje Masters 1000. Italský tenista slaví zisk první velké trofeje tři dny před oslavou 22. narozenin v kanadském Torontu po finálové výhře 6:4, 6:1 nad Alexem de Minaurem,, s nímž vyhrál i pátý vzájemný zápas. Ve světovém žebříčku se poprvé posune na 6. místo.

Sestřih finále Sinner – De Minaur Livesport

22:56 – Soubojem dvou domácích hráčů v Cincinnati odstartoval další turnaj série Masters 1000. V posledních týdnech se trápící Ben Shelton zdolal 5:7, 6:4, 6:4 čtvrtfinalistu letošního Wimbledonu Christophera Eubankse a oplatil mu dva měsíce starou porážku z Mallorky. Ve druhém kole dvacetiletý Američan vyzve světovou čtyřku a loňského finalistu Stefanose Tsitsipase (h2h 0:0).

21:24 – Ljudmila Samsonovová na podniku WTA 1000 v Montrealu porazila ve svém největším semifinále v rychlém třísetovém duelu 1:6, 6:1, 6:2 světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, s níž si poradila i ve třetím vzájemném střetnutí, a poprvé na jednom turnaji porazila dvě hráčky TOP 10. O nejcennější trofej se čtyřiadvacetiletá rodačka z Oleněgorsku utká ještě dnes s Američankou Jessicou Pegulaovou (h2h 1:2).

Sestřih zápasu Samsonovová – Rybakinová Livesport

20:41 – Salvádorec Marcelo Árevalo a Nizozemec Jean-Julien Rojer v druhé společné sezoně slaví celkově už 7. titul. Vítězové loňského Roland Garros v Torontu získali premiérovou trofej z turnajů Masters 1000, ve finále smetli 6:3, 6:1 vítěze loňského US Open Rajeeva Rama s Joem Salisburym.

19:30 – Jasmine Paoliniová prošla kvalifikací turnaje WTA 1000 v Cincinnati. V rozhodujícím druhém kole italská tenistka porazila dvakrát 7:5 Kolumbijku Camilu Osoriovou.

17:23 – Linda Nosková tento týden kvůli o den odloženému finále na Livesport Prague Open přišla o start v Montrealu, hned na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati ale prošla kvalifikací a zajistila si místo mezi elitou. V závěrečném druhém kole osmnáctiletá Češka porazila 6:3, 6:1 Francouzkou Diane Parryovou.

17:22 – Cristina Bucsaová si i na druhé 'tisícovce' před US open zahraje hlavní soutěž. Zatímco v Montrealu hrála jako lucky loser, start v Cincinnati si zajistila sama úspěchem v dvoukolové kvalifikaci. V rozhodujícím utkání naturalizovaná Španělka porazila 6:3. 6:2 naturalizovanou Francouzku Varvaru Gračovovou.

15:55 – Tenisté si čas na okruhu krátí různými aktivitami a aktivní je v tomto směru i ATP. Nově si pro vybrané hráče připravila pár otázek ke znalosti turnajů a svých kolegů. Vyjmenovat co nejvíce z 42 turnajů ATP 250 i poznat tenisové kolegy podle tetování dokázal Kanaďan Félix Auger-Aliassime, nejrychlejší v poznávání hráčů podle siluety byl Polák Hubert Hurkacz. Jako bonus se určovali nejúspěšnější hráči na antuce.

14:29 – Brenda Fruhvirtová přetavila v titul i své celkově již 11. finále. Týden po nejcennějším triumfu kariéry na 'šedesátce' v Hechingenu v Německu dobyla další podnik ITF, když bez ztráty setu ovládla 'pětadvacítku' v Lipsku. Trofej pro šampionku šestnáctiletá Češka získala v souboji dvou nejvýše nasazených hráček po výhře 6:3, 6:3 nad Darjou Astachovovou.

12:12 – Andrew Paulson po čtyřech týdnech slaví další triumf. Jednadvacetiletý Čech vyhrál finále podniku ITF M25 v polské Lodži, kde zdolal 6:4, 4:6, 6:4 Daniela Pátého a získal celkově 6. titul. O tři roky starší Pátý naopak prohrál i své druhé finále.

10:35 – Světová jednička Iga Šwiateková ve včerejším semifinále na turnaji WTA 1000 v Montrelu překonala nechtěný rekord, když celkem jedenáctkrát neudržela své podání. Ani podeváté v kariéře tak nevyhrála zápas, v němž prohrála sedm a více gamů po svém servisu.

09:47 – Jannik Sinner jako první Ital v open éře vyhrál minimálně 40 zápasů tři sezony po sobě a jako první tenista z Apeninského poloostrovu postoupil dvakrát během jedné sezony do finále turnaje Masters (od roku 1990).

06:12 – Jannik Sinner v Torontu porazil 6:4, 6:4 Američana Tommyho Paula a potřetí v kariéře a poprvé mimo Miami postoupil do finále turnaje Masters 1000. O první titul z 'tisícovek' si jednadvacetiletý Ital zahraje s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 4:0)

06:08 – Jessica Pegulaová se v sobotu jména finálové soupeřky na turnaji WTA 1000 v Montrealu nedočkala. Program tento týden již poněkolikáté narušil déšť a druhé semifinále mezi Ljudmilou Samsonovovou a Jelenou Rybakinovou bylo odloženo na neděli od 19:30 SELČ. Zápas o titul by se pak měl hrát od 23:30