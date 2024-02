Tennis Tracker: Nosková suverénně zahájila kvalifikaci, Slováci v Davis Cupu vyřadili Srby

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. února?

17:20 – Jekatěrina Alexandrovová udolala v semifinále v Linci po obratu a více než třech hodinách boje 5:7, 7:6, 7:6 Donnu Vekičovou a znovu po šesti letech zabojuje v rakouské hale o titul. Útok na svou pátou trofej a první v halových podmínkách podnikne proti turnajové jedničce Jeleně Ostapenkové, nebo krajance Anastasii Pavljučenkovové.

16:52 – Jakub Menšík zvládl i svůj čtvrtý kariérní zápas v Davisově poháru. Talentovaný český teenager si v domácí hale ve Vendryni poradil 6:1, 7:6 s Jišajem Olielem a poslal Česko v kvalifikačním utkání s Izraelem o postup na finálový turnaj do vedení 1:0. Splnit roli favorita se bude snažit také Jiří Lehečka, česká jednička se utká s Danielem Cukiermanem.

16:28 – Tereza Martincová vyhrála s Jessikou Ponchetovou úvodní čtyři souboje, dokonce v nich neztratila set. Česká tenistka však proti Francouzce neuspěla už podruhé v řadě, na podniku W75 ve Francii prohrála jasně 3:6, 4:6 a do svého prvního finále od loňského dubna nepostoupila.

16:25 – Němečtí tenisté v Tatabányi nezaváhali a můžou se těšit na start na finálovém turnaji Davisova poháru. Naši sousedé si poradili 3:1 s domácím Maďarskem, třetí bod zaregistroval Jan-Lennard Struff po hladké výhře 6:3, 6:2 nad Mátém Valkuszem.

15:52 – Finský výběr si na domácí půdě v Turku poradil už po třech zápasech s Portugalskem a postoupil na finálový turnaj Davisova poháru. Třetí bod získali ve čtyřhře Harri Heliövaara s Emilem Ruusuvuorim, kteří zdolali 6:4, 7:6 Nuna Borgese a Francisca Cabrala.

14:49 – Slovenští tenisté se na antuce v Kraljevu postarali o velké překvapení, když už po třech zápasech porazili loňské semifinalisty ze Srbska a zajistili si postup na finálový turnaj Davisova poháru. V pátečních dvouhrách bodovali Lukáš Klein a Alex Molčan a v sobotu rozhodli o vítězství Klein s Igorem Zelenayem po výhře 7:6, 6:3 nad Nikolou Čačičem a Miomirem Kecmanovičem.

14:31 – Lin Zhu v Hua Hinu stále neztratila set. Obhájkyně titulu přehrála 6:3, 6:2 krajanku Yafan Wang a může obhájit svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšší tour. Ve svém třetím finále na této úrovni změří síly s Dianou Šnajderovou z Ruska.

13:19 – Bývalá světová jednička Karolína Plíšková bude jedinou českou zástupkyní na akci WTA 250 v rumunské Kluži, kde se nevešla ani mezi nasazené. Dvojnásobná grandslamová finalistka se dozví první soupeřku po skončení kvalifikačních bojů. Nasazenou jedničkou je až 43. hráčka pořadí Arantxa Rusová.

12:53 – Podnik WTA 500 v Abú Zabí zná los hlavní soutěže. Volno v úvodním kole mají nejvýše nasazené Jelena Rybakinová, Ons Jabeurová, Maria Sakkariová a Barbora Krejčíková. Z Češek se představí ještě Marie Bouzková, která měla původně hrát kvalifikaci a vyzve grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou. Z kvalifikace mohou postoupit Linda Nosková a Linda Fruhvirtová.

12:47 – Diana Šnajderová přehrála v Hua Hinu 6:2, 7:6 nasazenou trojku Xinyu Wang, překazila čínské finále a podruhé si zahraje o svůj premiérový triumf na okruhu WTA. Ve finálovém souboji se Ruska utká s lepší z čínského derby mezi Yafan Wang a obhájkyní titulu Lin Zhu.

12:45 – Linda Fruhvirtová dva dny po nezdaru ve druhém kole v thajském Hua Hinu úspěšně vstoupila do kvalifikačních bojů ve Spojených arabských emirátech. V Abú Zabí přehrála 6:2, 6:3 nasazenou trojku Caroline Dolehideovou, které oplatila loňskou porážku z Charlestonu. O místo v hlavní soutěži bude bojovat s další americkou zástupkyní Danielle Collinsovou.

11:50 – Krátce před polednem byla rozlosována hlavní soutěž turnaje ATP 250 v Marseille. Ve francouzské hale jsou nejvýše nasazenými Hubert Hurkacz s Grigorem Dimitrovem, volný los v úvodním kole mají také Karen Chačanov a Ugo Humbert. České barvy budou reprezentovat Tomáš Macháč, který vyzve Andyho Murrayho, a Jiří Lehečka, jenž čeká na soupeře z kvalifikace.

11:14 – Svůj úvodní singlový zápas zvládl v kvalifikaci Davis Cupu také Adrian Mannarino. Osmifinalista nedávného Australian Open si poradil 6:3, 7:5 s Tung-Lin Wuem a zvýšil vedení Francie nad domácím výběrem Tchajwanu na 2:0.

11:09 – Anna Sisková o hlavní soutěž na turnaji v rumunské Kluži bojovat nebude, v prvním kole kvalifikace podlehla druhé nasazené Marině Bassolsové ze Španělska 4:6, 2:6.

11:00 – Marek Gengel na turnaji v Egyptě porazil nasazenou jedničku Marata Šaripova 6:4, 6:4 a v neděli si zahraje si o titul s dalším ruským tenistou Aliaksandrem Liaonenkou.

09:30 – Linda Nosková vstoupila skvěle do kvalifikace v Abú Zabí, když dokázala porazit 272. hráčku světa Věru Zvonarevovou 6:4, 6:1 a v dalším kole se může těšit na vítězku duelu Koikeová - Buscaová.

08:00 – Luca van Assche v Davis Cupu splnil roli favorita a svého soupeře Yu Hsiou Hsua přehrál 6:4, 6:4, díky čemuž získal pro Francii první bod.

07:00 – Kanadský tenista Vasek Pospisil prolomil sérii neúspěchů ve správný čas. V rámci Davis Cupu 486. hráč světa dokázal porazit Seong Chan Honga 6:4, 6:3 a zajistil Kanadě druhý bod.