Tennis Tracker: Nosková v Cincinnati narazí na Samsonovovou, v pondělí jde do boje Korda

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. srpna?

06:00 – Všechny zraky tenisových příznivců se opět obracejí do Cincinnati, kde světová elita hraje jak mužský, tak ženský turnaj. Během pondělního dne bude k vidění například souboj domácího Sebastiana Kordy, jenž se o postup popere s Bornou Čoričem. Mezi ženami bude k vidění duel mezi Venus Williamsovou a Veronikou Kuděrmetevovou.

02:00 – Linda Nosková v Cincinnati po úspěšně zvládnuté kvalifikaci vstoupí do turnaje WTA 1000 v Cincinnati zápasem proti čerstvé finalistce z Montrealu a světové dvanáctce Ljudmile Samsonovové, s níž v červnu prohrála ve třech setech na trávě v Bad Homburgu. V případě postupu do 2. kola by se mohla utkat s Petrou Kvitovou, jež navzdory potížím s kyčlí zůstává v soutěži.

01:30 – Jessica Pegulaová slaví třetí titul a už druhý z podniku WTA 1000. Ve finále v Montrealu osmadvacetiletá Američanka deklasovala za 49 minut hry 6:1, 6:0 Ljudmilu Samsonovovou, jež k zápasu o nejcennější triumf nastoupila pouhé dvě hodiny po třísetovém semifinále.