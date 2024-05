Tennis Tracker: Rubljov znovu končí na French Open ve třetím kole, Gauffová je opět v osmifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. května?

Hlavní události

15:50 – Andrej Rubljov znovu po roce dohrál na French Open už ve třetím kole a opět prohrál s italským protivníkem. Zatímco loni nedotáhl náskok dvou setů proti Lorenzovi Sonegovi, letos nestačil jasně 6:7, 2:6, 4:6 na Mattea Arnaldiho. Talentovaný Ital si zahraje o své první grandslamové čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem, nebo Zhizhen Zhangem.

13:43 – Coco Gauffová stále může už čtvrtým rokem po sobě postoupit na French Open minimálně do čtvrtfinálové fáze. Předloňská finalistka si ve třetím kole poradila 6:2, 6:4 se semifinalistkou letošního Australian Open Dajanou Jastremskou a opět v Paříži postoupila do druhého týdne. V osmifinále se světová trojka střetne s Elisabettou Cocciarettovou (H2H 2:0).

Další zprávy

16:40 – Jannik Sinner nepřipustil ztrátu setu ani ve třetím zápase na letošním French Open, kde útočí na post světové jedničky a také druhý grandslamový titul. Nejlepší hráč dosavadního průběhu sezony si ve třetím kole poradil třikrát 6:4 s Pavlem Kotovem a jeho dalším protivníkem bude Corentin Moutet, či Sebastian Ofner.

14:41 – Ani páteční program letošního French Open se neobejde bez přestávky kvůli dešti. Na třetí největší dvorec zrovna měla nastoupit Markéta Vondroušová k zápasu třetího kola s domácí divokou kartou Chloé Paquetovou.

14:17 – Olga Danilovičová ve druhém kole French Open s Danielle Collinsovou returnovala na setrvání v zápase, a v tom následujícím s Donnou Vekičovou to musela zvládnout dokonce dvakrát. Srbská kvalifikantka zvítězila po více než třech hodinách boje 0:6, 7:5, 7:6 a poprvé prošla do osmifinále grandslamových podniků. O své největší čtvrtfinále a zároveň návrat do TOP 100 pořadí se utká s Markétou Vondroušovou, nebo Chloé Paquetovou.

12:51 – Elisabetta Cocciarettová se do třetího kola French Open dostala i loni, ale uspěla v něm až letos a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamových podniků. Italka přehrála 7:6, 6:2 Ljudmilu Samsonovovou a dále vyzve Coco Gauffovou, nebo Dajanu Jastremskou.

11:49 – Barbora Krejčíková, bývalá šampionka dvouhry i čtyřhry, sice skončila na letošním French Open hned v prvním kole singlové soutěže, nicméně do té deblové vstoupila suverénně. Po boku Laury Siegemundové v prvním kole smetla 6:4, 6:0 Katarzynu Piterovou a Annu Karolínu Schmiedlovou. Nasazené čtyřky mohou v dalším kole potkat Lindu Noskovou a Terezu Mihalíkovou.

11:46 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem skončili na letošním French Open hned v prvním kole. Česko-uruguayský tandem měl smůlu na los a podlehl 3:6, 4:6 nasazeným trojkám Rajeevovi Ramovi a Joeovi Salisburymu.

10:15 – Nejníže postaveným hráčem 3. kola letošního French Open je už 31letý Slovák Josef Kovalík (145. místo žebříčku ATP), který se do hlavní soutěže dostal jako lucky-loser, ale po vítězstvích nad Marcosem Gironem a Karenem Chačanovem bude mít příležitost vyzvat 13. nasazeného Holgera Runeho z Norska. Kovalík letos vůbec poprvé - a na desátý pokus - vyhrál aspoň jeden zápas.

V mužské části turnaje skončila ve druhém kole pětice nasazených hráčů: Karen Chačanov (18), Alexander Bublik (19), Sebastián Báez (20) Frances Tiafoe (25) a Mariano Navone (31). Zařadili se po bok šesti tenistů, kteří se statusem nasazeného nepřešli první kolo, mimo hru už jsou také Nicolás Jarry (16), Ugo Humbert (17), Adrian Mannarino (22), Alejandro Tabilo (24), Arthur Fils (29), Cameron Norrie (32).

09:30 – Druhé kolo ženské části Roland Garros bylo doslova pohřebištěm nasazených hráček. Cesta turnajem skončila hned pro desítku tenistek. Mimo hru jsou již Jelena Ostapenková (9), Darja Kasatkinová (10), Danielle Collinsová (11), Marta Kosťjuková (18), Victoria Azarenková (19), Anastasia Pavljučenkovová (20), Caroline Garciaová (21), Anna Kalinská (23) a také dvě Češky Linda Nosková (27) a Kateřina Siniaková (32).

Poté, co byly vyřazeny už v prvním kole Maria Sakkariová (6), Beatriz Haddadová Maiová (13), Jekatěrina Alexandrovová (16), Barbora Krejčíková (24), Katie Boulterová (26), Sorana Cirsteaová (28) a Veronica Kuděrmetovová (29), pokračuje turnajem už jen 15 nasazených.