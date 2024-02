Tennis Tracker: Svrčina i Kolář jsou ve čtvrtfinále. Bouzková končí kvůli zranění partnerky

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. února?

19:40 – Bývalá světová jednička Karolína Plíšková poprvé od loňského dubna vyřadila z jednoho turnaje víc jak jednu soupeřku. Na halové akci v rumunské Kluži si po rakouské kvalifikantce Sinje Krausové poradila i s Kolumbijkou Camilou Osoriovou, kterou přehrála hladce 6:2, 6:1. O první semifinále od srpna 2022 si zahraje s italskou veteránkou Sarou Erraniovou (h2h 1:1).

19:20 – Luciano Darderi na antuce v argentinské Córdobě smetl 6:0, 6:3 nejvýše nasazeného Rakušana Sebastiana Ofnera a při svém teprve druhém startu na turnaji ATP postoupil poprvé do čtvrtfinále. V něm jednadvacetiletý Ital čeká na vítěze duelu mezi domácím Romanem Burruchagou a Němcem Yannickem Hanfmannem.

19:13 – Tomáš Macháč si v pátek na halovém turnaji v Marseille zahraje o své první semifinále na okruhu ATP se světovou osmičkou Hubertem Hurkaczem (h2h 0:0). Nejvýše nasazený Polák ve Francii vykročil za obhajobou loňského triumfu výhrou 6:1, 6:4 nad Kazachem Alexanderem Ševčenkem.

18:54 – Tomáš Macháč a Číňan Zhizhen Zhang i na druhém společném turnaji postoupili do semifinále. Dva týdny po Australian Open jsou mezi kvartetem nejlepších také na halovém podniku ATP v Marseille, kde ve čtvrtfinále zdolali 6:4, 3:6, 10:6 druhý nasazený finsko-australský tandem Harri Heliövaara a John Peers. Oba v pátek zabojují o semifinále také ve dvouhře.

18:38 – Cristina Bucsaová na podniku WTA 500 v Abú Zabí teprve podruhé v kariéře na hlavním okruhu vyhrála dva zápasy po sobě a postoupila do svého premiérového čtvrtfinále. Šestadvacetiletá Španělka moldavského původu, jež v kvalifikaci prohrála s Lindou Noskovou a do hlavní soutěže se dostala až jako náhradnice, ve druhém kole porazila 7:6, 7:5 Britkou Heather Watsonovou. V pátek vyzve světovou pětku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

17:02 – Grigor Dimitrov vstoupil do halového turnaje ATP 250 v Marseille výhrou 6:1, 7:6 nad Američanem Sebastianem Kordou, kterému oplatil porážku z předloňského Washingtonu, a svou letošní bilanci vylepšil na 8:1. Ve čtvrtfinále se zkušený Bulhar střetne s Jiří Lehečkou, nebo domácím Arthurem Rinderknechem.

16:28 – Jelena Rybakinová vstoupila do turnaje WTA 500 v Abú Zabí vítězným obratem. Nejvýše nasazená Kazaška v souboji poražených finalistek Australian Open (2022 a 2023) zdolala Američanku Danielle Collinsovou 4:6, 6:3, 6:3 a po třetí třísetové výhře v řadě upravila vzájemnou bilanci na 3:1.

16:14 – Sara Erraniová vyhrála s německou vrstevnicí Tatianou Mariaovou i pátý vzájemný zápas a znovu u toho neztratila víc jak šest gamů. V hale v Kluži 36letá Italka zvítězila drtivě 6:0, 6:1 a po dvou a půl letech postoupila do čtvrtfinále. O první semifinále od října 2017 se bývalá světová pětka a finalistka Roland Garros utká s Karolínou Plíškovou, nebo Kolumbijkou Camilou Osoriovou.

16:11 – Zdeněk Kolář na halovém challengeru v britském Nottinghamu zdolal 6:4, 5:7, 6:3 Němce Marvina Mölekera, byť ve druhém setu nevyužil pět mečbolů a ve třetí sadě po ztrátě pěti gamů v řadě prohrával 0:2. O první semifinále od loňského června si zahraje s Francouzem Matteem Martineauem (h2h 1:0).

15:11 – Zhizhen Zhang se ve druhém kole halového turnaje ATP 250 v Marseille postaral o vyřazení finalisty z let 2020 a 2022 Félixe Augera-Aliassimea, letos sedmého nasazeného Kanaďana porazil dvakrát 6:4. O druhé semifinále a první mimo antuku se sedmadvacetiletý Číňan, deblový parťák Tomáše Macháče, utká se světovou osmnáctkou Karenem Chačanovem (h2h 0:0).

14:58 – Bývalá světová jedenáctka Anastasija Sevastovová, jež na konci loňské sezony necelý rok po narození dcery obnovila kariéru, v rumunské Kluži pokračuje v povedeném návratu na okruh WTA. Ve druhém kole 33letá Lotyška vedla nad Ruskou Elinou Avanesjanovou 6:2, 6:7, 2:0 ve chvíli, kdy jí soupeřka kvůli bolestem zad vzdala, a také na třetí akci po téměř dvouleté pauze postoupila do čtvrtfinále. O první semifinále od července 2019, kdy na domácí půdě v Jurmale slavila poslední 4. titul, si zahraje s domácí Jaqueline Cristianovou, nebo s Dánkou Clarou Tausonovou.

13:07 – Pro Marii Bouzkovou turnaj v Abú Zabí definitivně skončil. Po neúspěchu ve dvouhře je ze hry venku také ve čtyřhře, ve které dnes se Sarou Sorribesovou nenastoupí ke čtvrtfinálovému duelu proti Američankám Sofii Keninové a Bethanii Mattekové-Sandsové. Španělská spoluhráčka si totiž v dopoledním utkání dvouhry proti Barboře Krejčíkové poranila palec pravé ruky.

13:00 – Třetí nasazený Dalibor Svrčina na challengeru v indické Čennaí zvládl i druhý třísetový souboj s ruským soupeřem. Bývalého 65. hráče světa Jevgenije Donského porazil 6:2, 0:6, 6:2, navázal na první letošní úspěch v hlavní soutěži a postoupil do čtvrtfinále. V něm se jednadvacetiletý český tenista střetne s domácím Sasim Mukundem, nebo Turkem Moezem Echarguim.

12:47 – Harriet Dartová na halovém turnaji WTA 250 v rumunské Kluži udolala 5:7, 7:5, 6:3 Italku Elisabettu Cocciarettovou, přestože prohrávala 5:7 a 0:3 s mankem dvou brejků, a postupem do svého pátého čtvrtfinále vyrovnala maximum na okruhu WTA. O jeho překonání si sedmadvacetiletá Britka zahraje se Španělkou Nuriou Párrizasovou (h2h 2:2), s níž před měsícem prohrála finále na turnaji ITF.

12:37 – Barbora Krejčíková se ve čtvrtfinále turnaje WTA 500 v Abú Zabí utká s Ljudmilou Samsonovovou (h2h 1:1), které může oplatit loňské vyřazení. Ruská obhájkyně finále dorazila do Spojených arabských emirátů bez jediného letošního vítězství, v Abú Zabí ale ztratila ve dvou duelech jen pět gamů. S Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou si ve druhém kole poradila jednoznačně 6:1, 6:3.

10:56 – Barbora Krejčíková se v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále Australian Open příliš nenadřela. Ve svém úvodním vystoupení na podniku WTA 500 v Abú Zabí odehrála s náhradnicí a přemožitelkou Lindy Noskové Španělkou Sarou Sorribesovou jen devět gamů, než jí soupeřka kvůli zranění ruky po pádu vzdala. O postup do semifinále se čtvrtá nasazená Češka utká s loňskou finalistkou a světovou patnáctkou Ljudmilou Samsonovovou, nebo Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.

09:48 – 22. hráč světa Francisco Cerúndolo na třetím ze čtyř letošních turnajů nezvládl své úvodní vystoupení. Tři dny po senzační porážce v Davis Cupu v Buenos Aires s Kazachem Timofejem Skatovem selhal i na další domácí antuce v Córdobě, kde nejvýše nasazený Argentinec podniku ATP 250 podlehl 5:7, 4:6 Jaume Munarovi. Španěl si výhru připsal až ve čtvrtém vzájemném duelu.

06:15 – Roli kurzového favorita v Dallasu splnil i druhý nasazený hráč turnaje Tommy Paul, který si poradil s Taro Danielem z Japonska 6:3, 6:2 a ve čtvrtfinále se utká s vítězem zápasu Koepfer – Hijikata.

06:10 – Poměrně jednoznačnou výhru si na podniku v Dallasu připsal 16. hráč světa Ben Shelton, jenž porazil krajana Michaela Mmoha 6:3, 6:3, přičemž na kurtu strávil pouze 64 minut.

06:00 – Tomás Martín Etcheverry na turnaji v Córdobě porazil Bernabeho Zapatu Mirallese 7:5, 6:4 a potvrdil roli papírového favorita. Argentinský tenista si díky tomu zajistil postup do čtvrtfinále a napravil si chuť po nevydařeném působení v Davis Cupu, kde nestačil na 275. hráče světa Timofeje Skatova.