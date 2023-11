Tennis Tracker: Šwiateková jako Evertová. Polka ovládla už 17 finále na turnajích WTA

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. listopadu?

10:27 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem na druhém turnaji v řadě vyřadili nasazené jedničky. Po Antverpách, kde si zahráli první finále na nejvyšším okruhu, se jim to povedlo také v Sofii. Česko-uruguayský pár začal v bulharské hale vítězstvím 7:6, 6:1 nad belgickým duem Sander Gillé, Joran Vliegen.

07:52 – Andrew Paulson minulý týden v německém Ismaningu vyhrál čtyři zápasy po sobě a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své challengerové maximum, v kanadském Calgary ale skončil hned v 1. kole. Jednadvacetiletý Čech nestačil na domácí nasazenou čtyřku Gabriela Dialla, kterému podlehl 6:4, 6:7, 4:6, byť byl čtyřikrát dva míčky od vítězství.

07:50 – Čerstvá vítězka Turnaje mistryň Iga Šwiateková vylepšila svou parádní bilanci ve finálových zápasech na individuálních podnicích na 17:4. Tolik trofejí z prvních 21 finálových duelů vybojovala v Open éře až dosud pouze Chris Evertová.