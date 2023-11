Tennis Tracker: Šwiateková nadělila kanára i Gauffové, Sinner potvrdil skvělou formu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 2. listopadu?

06:15 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na Turnaji mistryň zdolaly 3:6, 7:5, 10:6 Američanky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou a udržely se ve hře o postup do semifinále. Ze skupiny se teoreticky mohou dostat i v případě třísetové porážky v posledním zápase s již jistými semifinalistkami Gabrielou Dabrowskou a Erin Routllifeovou, nemusí však stačit ani třísetová výhra.

06:00 – Markéta Vondroušová při premiéře na Turnaji mistryň prohrála 0:2 na sety i své druhé utkání. Tunisance Ons Jabeurové v repríze wimbledonského finále podlehla 4:6, 3:6, stále má však před posledním duelem proti Coco Gauffové teoretickou šanci postoupit do semifinále. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Livesport

04:20 – Světová čtyřka Jannik Sinner si tři dny po triumfu ve Vídni připsal na třetí pokus vítězný zápas na halovém Masters 1000 v Paříži. Američana Mackenzieho McDonalda porazil 6:7, 7:5, 6:1 a svou skvělou bilanci po US Open vylepšil na 13:1. O postup do čtvrtfinále se 22letý Ital střetne s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 5:0).

03:00 – Iga Šwiateková na Turnaji mistryň vyhrála ve dvou setech i svůj druhý zápas a má na dosah postup do semifinále. Po Markétě Vondroušové nadělila kanára také Američance Coco Gauffové, kterou porazila 6:0, 7:5 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 9:1.

02:00 – Holger Rune na pařížském Masters 1000 porazil 6:4, 6:2 Rakušana Dominice Thiema a úspěšně vykročil za obhajobou svého nejcennějšího triumfu. V osmifinále se dvacetiletý Dán, jenž drží poslední postupovou příčku v boji o Turnaj mistrů, střetne s Němcem Danielem Altmaierem (h2h 1:0).