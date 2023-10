Tennis Tracker: Gauffová s Pegulaovou na TM znovu prohrály, Murray opět nevyužil mečbol

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. října?

17:33 – 36letý Andy Murray znovu po měsíci a letos už počtvrté nestačil na Alexe de Minaura. Na Masters 1000 v Paříži britský šampion z roku 2016 podlehl o dvanáct let mladšímu Australanovi 6:7, 6:4, 5:7, přestože ve třetím setu vedl stejně jako v září v Pekingu 5:2 a měl mečbol. V hale Bercy měl náskok dokonce dvou brejků, nakonec ale ani na sedmý pokus nad aktuálně 13. hráčem světa nezvítězil.

Sestřih zápasu Alex de Minaur – Andy Murray Livesport

17:28 – Bývalý 35. hráč světa Jiří Veselý tento měsíc ani napodruhé neprošel kvalifikací halového challengeru. V německém Ismaningu třicetiletý Čech nestačil na Poláka Kacpera Žuka, kterému podlehl 7:5, 4:6, 3:6.

16:44 – Carlos Alcaraz zahájí své působení na posledním Masters sezony v pařížské hale Bercy proti rozjetému Romanovi Safiullinovi. Ruský kvalifikant si v úvodním kole poradil 7:6, 6:3 s domácím Alexandrem Müllerem.

14:49 – Frances Tiafoe potvrdil na Masters v Paříži slabší formu a dohrál hned v úvodním kole po prohře 3:6, 4:6 s Alexanderem Bublikem. Nasazený Američan tak stejně jako před zhruba hodinou jeho krajan Ben Shelton přišel o možnost kvalifikovat se na Turnaj mistrů v Turíně.

14:01 – Ben Shelton před necelými dvěma týdny nečekaně ovládl podnik ATP 500 v Tokiu, ale po premiérovém triumfu na nejvyšším okruhu prohrál i druhý zápas. Talentovaný americký mladík nestačil před týdnem ve Vídni na pozdějšího šampiona Jannika Sinnera a na Masters v Paříži vypadl hned na úvod po porážce 6:7, 7:5, 3:6 s Alejandrem Davidovichem.

12:18 – Jiří Lehečka stále nemůže ukončit krizi, která ho provází už od srpnového finále ve Winston-Salemu. Nejlepší Čech v žebříčku ATP ztroskotal na posledním podniku Masters sezony v pařížské hale Bercy hned v prvním kole po jasné porážce 4:6, 2:6 s trápícím se Robertem Bautistou. Rodák z Mladé Boleslavi prohrál sedm z posledních devíti utkání na individuálních turnajích.

08:34 – "Proti Marii se může stát cokoliv, kdykoliv se dokáže vrátit. Stačí jí dát malou šanci a ona ji využije a bojuje dál. Snažím se jen soustředit, zůstávat v přítomnosti a hrát nejlépe, jak umím. A hlavně jí nedarovat body, které by jí daly pocit návratu do zápasu," řekla Aryna Sabalenková po jednoznačné výhře nad Mariou Sakkariovou.

Rozhovor s Arynou Sabalenkovou po suverénním vstupu do Turnaje mistryň Livesport

08:27 – "Z dnešního vítězství jsem opravdu nadšená. Už teď jsem tu zahrála lépe než lon, takže mi spadl kámen ze srdce. (Rybakinová) je těžká soupeřka a hraje opravdu skvělý tenis. Byl to vyrovnaný zápas, ale ona udělala o pár chyb více. Dokázala jsem toho využít a zužitkovala momentum zápasu," řekla Jessica Pegulaová po premiérové výhře na Turnaji mistryň.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po premiérové výhře na Turnaji mistryň Livesport

06:20 – Coco Gauffová a Jessica Pegulaová ani na čtvrtý pokus nevyhrály zápas na Turnaji mistryň. Letos americké tenistky zahájily boj o postup ze čtyřčlenné skupiny porážkou 6:7, 3:6 s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová.

06:11 – Aryna Sabalenková na úvod Turnaje mistryň předvedla dominantní výkon. Světová jednička vykročila za obhajobou loňského finále drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Řekyní Mariou Sakkariovou, s níž na předchozích dvou ročnících prohrála, ale letos ji i potřetí přehrála hladce ve dvou setech.

Sestřih zápasu Aryna Sabalenková – Maria Sakkariová Livesport

06:07 – Jessica Pegulaová úspěšně vstoupila do Turnaje mistryň, na kterém při loňské premiéře prohrála všechny tři zápasy ve dvouhře i ve čtyřhře. V úvodním singlovém utkání v mexickém Cancúnu americká tenistka porazila 7:5, 6:2 Kazašku Jelenu Rybakinovou a oplatila jí březnovou porážku z Miami.