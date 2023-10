Tennis Tracker: Teenageři Šalková, Klimovičová a Donald postoupili do finále turnajů ITF

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. října?

17:52 - Hubert Hurkacz v Basileji porazil 6:3, 4:6, 7:6 Francouze Uga Humberta a měsíc po triumfu na Masters v Šanghaji postoupil do dalšího finále. O třetí letošní a celkově osmý titul si zahraje s konkurentem v boji o Turnaj mistrů Holgerem Runem, nebo obhájcem titulu Félixem Augerem-Aliassimem.

16:33 – Linda Klimovičová na turnaji ITF W25 v egyptském Šarm aš-Šajchu deklasovala 6:0, 6:2 Slovenku Salmu Drugdovou a potřetí v kariéře postoupila do finále. O druhý titul se 19letá Češka střetne s Řekyní Valentinou Grammatikopoulouovou.

16:25 – Matthew Donald měsíc po premiérovém semifinále na akci mužů postoupil do svého premiérového finále. Osmnáctiletý český mladík si o titul zahraje na turnaji ITF W15 v řeckém Heraklionu po výhře 6:7, 6:2, 6:4 nad Nizozemcem Sidanem Pontjodikromem.

16:17 – Dominika Šalkova dva týdny po triumfu na antuce v Seville postoupila do finále i na tvrdém povrchu v portugalském Loule. V semifinále podniku ITF W25 devatenáctiletá Češka porazila 7:5, 6:4 Maďarku Nataliu Szabaninovou a svou neporazitelnost protáhla na devět utkání. O třetí titul a první mimo antuku si zahraje s Italkou Silvií Ambrosiovou (h2h 0:0).

15:58 – Daniil Medveděv Daniil Medveděv ve Vídni neprohrál už devět zápasů v řadě. V semifinále si poradil bez ztráty podání 6:4, 7:6 s Řekem Stefanosem Tsitsipasem a jediná výhra ho dělí od první úspěšné obhajoby titulu. Vyhrát jeden turnaj podruhé může sedmadvacetiletý majitel 20 trofejí vůbec poprvé. Ve finále čeká na vítěze duelu mezi Andrejem Rubljovem a Jannikem Sinnerem. z Řecka.

13:40 – Qinwen Zheng na domácím WTA Elite Trophy v Zhuhai porazila krajanku Lin Zhu 7:5, 4:6, 6:1 a počtvrté v kariéře postoupila do finále. O třetí titul si jednadvacetiletá Číňanka zahraje s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (h2h 0:0).

10:17 – "Děkuju všem, že jste dnes přišli a podporovali mě. Vím, že zítra asi nebudete na mé straně, ale znovu se ze sebe pokusím dostat maximum. Dnes jsem odehrála dobrý zápas a jsem ráda, že jsem v posledních dnech a týdnech tvrdě trénovala," řekla Beatriz Haddadová Maiaová po výhře nad Darjou Kasatkinovou a postupu do finále WTA Elite Trophy.

09:42 – Beatriz Haddadová Maiaová na svém posledním letošním turnaji postoupila poprvé v sezoně do finále a hned na WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai. V semifinále 'malého Turnaje mistryň' brazilská tenistka přehrála 6:4, 6:1 Darju Kasatkinovou a poprvé od Wimbledonu vyhrála tři zápasy po sobě. O třetí a nejcennější titul si zahraje proti domácí tenistce Lin Zhu, nebo Qinwen Zheng.

08:44 – Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová se na Turnaji mistryň utká ve skupině Chetumal s bývalou světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou, vítězkou letošního US Open Američankou Cori Gauffovou a Uns Džábirovou z Tuniska. Ve druhé skupině Bacalar na sebe narazí Běloruska Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Američanka Jessica Pegulaová a Řekyně Maria Sakkariová.

Čtyřiadvacetiletá Češka vstoupí do turnaje v pondělí ve 23:00 SEČ proti Šwiatekové. Rozhodl o tom páteční los.

08:32 – Félix Auger-Aliassime teprve potřetí v sezoně a poprvé od březnového Indian Wells vyhrál tři zápasy po sobě. V Basileji byl v noci z pátku na sobotu proti kvalifikantovi Alexanderu Ševčenkovi jediný míček od porážky, přemožitele Stana Wawrinky a Taylora Fritze ale nakonec po odvrácení mečbolu zdolal 7:6, 3:6, 7:6 a postoupil do semifinále. V něm kanadského obhájce titulu čeká repríza loňského finále proti Dánu Holgeru Runemu (h2h 1:2).

06:00 – Sobota nabídne tenisovým nadšencům hned šest semifinálových soubojů na turnajích v Basileji, Vídni a v Čínském Zhuhai. O finále budou bojovat například Rune s Augerem-Aliassimem nebo Medveděv s Tsitsipasem. Komu se podaří udělat důležitý krok k vytouženému triumfu?