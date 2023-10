Macháč sahal po životním skalpu, Tsitsipase však ve Vídni dorazit nedokázal

Tomáš Macháč (23) svou parádní formu v nejcennější skalp a dosud nejlepší výsledek nepřetavil. Ve Vídni měl na dosah první výhru nad hráčem TOP 20 a postup do největšího čtvrtfinále, favorita ale nakonec dorazit nedokázal. Se světovou sedmičkou Řekem Stefanosem Tsitsipasem (25) prohrál po nadějném výkonu 3:6, 6:4, 5:7, když ve třetím setu neudržel vedení 4:1.

Tomáš Macháč se po návratu z US Open rozehrál do skvělé formy. Na přelomu září a října vyhrál ve Francii dva halové challengery během dvou týdnů, ve světovém žebříčku se vyšplhal poprvé do TOP 100 a minulý týden ve Stockholmu si zahrál podruhé v kariéře čtvrtfinále turnaje ATP.

Po bleskovém přesunu ze Švédska pak o víkendu prošel kvalifikací halového turnaje ATP 500 ve Vídni, kde dnes ve druhém kole usiloval o životní výsledek. První skalp hráče TOP 20 a postup do největšího čtvrtfinále ale nevybojoval.

Zatímco před šesti dny na severu Evropy v boji o premiérové semifinále na okruhu ATP nedopodával zápas se Srbem Laslem Djerem, v metropoli Rakouska neudržel v rozhodujícím setu proti Stefanosi Tsitsipasovi vedení 4:1 a nakonec prohrál 3:6, 6:4, 5:7.

Sestřih zápasu Stefanos Tsitsipas – Tomáš Macháč Livesport

Macháč neudržel hned své první podání a prohrával 0:3. Pak ale hru vyrovnal ve druhé sadě za stavu 2:2 odvrátil dva brejkboly, v desáté hře využil hned svou první šanci na brejk a vyrovnal na 1:1. A když získal 24 z posledních 31 fiftýnů, 6 z posledních 7 gamů, rázem vedl ve třetím dějství vedl 4:1 a psychická výhoda byla na jeho straně.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna na kurtu dominoval, chybujícího favorizovaného soupeře zasypával přesnými údery od základní čáry a přiváděl diváky ve vídeňské Stadthalle do varu svými reflexy u sítě. Dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas se ale na nepříznivého stavu zkoncentroval, donutil Macháče k chybám a srovnal.

V dlouhé jedenácté hře za stavu 5:5 Macháč odvrátil tři brejkboly, ale servis neudržel a Tsitsipas následně utkání dopodával čistou hrou. S členem TOP 20 prohrál i 9. zápas, s hráči TOP 50 má po dnešku bilanci 2:12.

Statistiky utkání. Livesport

Svěřenec Daniela Vacka odehrál za posledních 30 dnů již 18 zápasů, od začátku září absolvoval 25 utkání se skvělou bilancí 21 výher a 4 porážky. Ve světovém žebříčku vylepší o dalších deset příček své maximum a bude figurovat na 64. místě.

Po týdnu volna by měl být Macháč jedním z favoritů na halových challengerech ve Skandinávii. Od 6. listopadu je přihlášen do finských Helsinek, o týden později by měl startovat ve švédském Danderydu. Sezonu by pak měl uzavřít v Davis Cupu ve španělské Málaze.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni