Tennis Tracker: Ve Wimbledonu pokračuje kvalifikace, v Bad Homburgu vrcholí příprava

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 28. června?

07:00 – Také ve středu budou v Londýně probíhat kvalifikační boje o účast na prestižním Wimbledonu. Řada tenistů, kteří mají účast jistou, ještě ladí na poslední chvíli formu na turnajích v Eastbourne či Bad Homburgu. V akci dnes můžete vidět například Stefanose Tsitsipase, Taylora Fritze nebo ženskou světovou jedničku Igu Šwiatekovou.