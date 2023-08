Tennis Tracker: Veterán Monfils si ve Washingtonu hravě poradil s Fratangelem

Gael Monfils ve Washingtonu postoupil do dalšího kola.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. srpna?

10:46 – Úterní program na Livesport Prague Open komplikuje deštivé počasí. Začátek hracího plánu byl posunut z 11. hodiny na 12:30. Na centrálním dvorci mají jako první nastoupit Barbora Palicová s Emilianou Arangovou.

09:47 – Do Livesport Prague Open v pražské Stromovce dnes vstoupí Barbora Palicová (19), která bude proti kolumbijské kvalifikantce Emilianě Arangové bojovat o premiérovou výhru v hlavní soutěži podniku WTA. Zde je krátké její krátké představení.

09:00 – "Rozhodně mě to dnes motivovalo k tomu, abych zabrala. Vždy, když se v zápase potýkám s problémy, podívám se na vlajku a ta mě motivuje ještě víc přitlačit a bojovat," řekla Ukrajinka Elina Svitolinová k vlajkám v hledišti během vítězného zápasu ve Washingtonu proti Bělorusce Viktorii Azarenkové.

Rozhovor s Elinou Svitolinovou po zápase s Viktorií Azarenkovou Livesport

08:51 – Pár hodin po Svitolinové na'pětistovce' ve Washingtonu uspěl i její manžel Gaël Monfils (36). S častými zraněními bojující francouzský veterán si připsal teprve třetí letošní výhru a první na tvrdém povrchu od loňského srpna, když si bez ztráty podání poradil 6:3, 6:4 s domácím Bjornem Fratangelem (30). Šampion z roku 2016 se tak může chystat na souboj s šestým nasazeným Kazachem Alexanderem Bublikem (h2h 1:1), kterého loni deklasoval na Australian Open.

08:44 – Elina Svitolinová (28) znovu po necelém měsíci porazila Viktorii Azarenkovou (34). Ve šlágru prvního kola turnaje WTA 500 ve Washingtonu zvítězila v repríze osmifinále Wimbledonu 7:6, 6:4, když obě hráčky celkem sedmnáctkrát neudržely svá podání. O čtvrtfinále si ukrajinská tenistka zahraje se světovou jedenáctkou Darjou Kasatkinovou (h2h 7:0).

Sestřih zápasu Svitolinová – Azarenková Livesport

08:33 – Domácí šampionka z roku 2015 Sloane Stephensová (30) skončila na turnaji ve Washingtonu už poosmé v kariéře hned v 1. kole. Letos bývalá vítězka US Open podlehla 6:7, 6:3, 1:6 krajance Lauren Davisové, když v první sadě nevyužila devět setbolů.

08:28 – John Isner (38) letos až na osmý pokus vyhrál svůj úvodní zápas na turnaji ATP na outdoorovém hardu. V mexickém Los Cabos americký veterán porazil 6:2, 7:6 Australana Rinkyho Hijikatu a zajistil si střetnutí s nejvýše nasazeným Řekem Stefanosem Tsitsipasem (h2h 2:5), s nímž pětkrát v řadě prohrál.

06:30 – Livesport Prague Open bude v úterý pokračovat dalšími zápasy a v akci bude hned šest českých hráček. Do hry se nicméně dostane také Číňanka Zhuová, která je po pondělním vyřazení Marie Bouzkové aktuálně nejvýše postavenou hráčkou turnaje.

01:00 – O poměrně nečekaný výsledek se na turnaji ve Washingtonu postaral moldavský tenista Radu Albot, jenž si vyšlápl na domácího Marcose Girona 6:3, 5:7, 7:5.