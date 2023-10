TOP 10 nejpůsobivějších, ale zároveň nepříliš známých fotbalových stadionů

Camp Nou, Old Trafford, Allianz Arena... Svět stadionů je gigantický a o nejznámějších fotbalových chrámech toho bylo napsáno až až. Jenže i díky éře sociálních médií si cestu na veřejnost stále častěji nacházejí i méně známé, avšak o to unikátnější stánky. Livesport Zprávy z nich vybraly 10 nejpůsobivějších.

10. Estadio BBVA Bancomer

Umístění: Guadalupe, Mexiko

Kapacita: 51 tisíc

Významné události: MS 2026

Estadio BBVA Bancomer. Profimedia

Stadionu v Guadalupe se přezdívá El Gigante de Acero, což v překladu znamená Ocelový obr. Svatostánek klubu Monterrey je čtvrtým největším v Mexiku a jeho jedinečnost tkví v úchvatném výhledu na vrch Cerro de la Silla, který se tyčí do výšky 1 820 metrů nad mořem a můžete jej vidět ze sedaček na severozápadní části stadionu.

Přes 50 tisíc diváků se sem vměstná také při mistrovství světa v roce 2026, kdy bude aréna, která byla slavnostně otevřena v roce 2015, jako jedna ze tří v Mexiku hostit světový šampionát.

9. Stadion Quzhou

Umístění: Quzhou, Čína

Kapacita: 30 tisíc

Významné události: –

Stadion v Quzhou. MAD Architects/CreatAR Images

V tomto stadionu studia MAD Architects ve městě Quzhou nedaleko Šanghaje, který byl dostavěn v roce 2022, se architektura a krajina citlivě spojují v jedno. Aréna stojí uprostřed parku a je částečně pod zemí, takže působí jako téměř přirozená součást zeleně.

Pohled na moderní stadion z ptačí perspektivy. MAD Architects/CreatAR Images

Až bude aréna oficiálně otevřena, pojme 30 tisíc diváků. Přesné datum zprovoznění však zatím nebylo stanoveno.

8. Estadio Nueva Balastera

Umístění: Palencia, Španělsko

Kapacita: 8 100

Hlavní události: Finále Copa del Rey v ragby (2012, 2014)

Neuva Balastera. Turismo Ayuntamiento de Palencia

Nueva Balastera je domácím stánkem divizního klubu CD Palencia Cristo Atletico nedaleko Valladolidu. Vyznačuje se čtvercovou architekturou a také futuristickými reflektory ve tvaru nočních lampiček.

Stadion byl otevřen v roce 2006 při příležitosti zápasu španělské a italské jednadvacítky, o osm let později hostil přátelské utkání německé reprezentace U21. V roce 2007 získal hlavní cenu v soutěži Enor Architecture Awards.

7. Marakana (Stadion Rajka Mitiče)

Umístění: Bělehrad, Srbsko

Kapacita: 60 tisíc

Významné události: Finále PMEZ 1973, finále ME 1976, Finále Poháru UEFA 1979

Bělehradská Marakana v roce 2022. Profimedia

Žhavá a jedinečná atmosféra – to platí jak pro známější chrám Marakana v Riu de Janeiru, tak pro ten v Bělehradě. Je třeba přiznat, že stadion Rajko Mitiče, jak zní jeho oficiální název, rozhodně není ve fotbale neznámým jménem a většina fanoušků patrně tuší, že jde o domácí arénu Crvene zvezdy a srbské reprezentace.

Přesto je tak trochu ukryt "pod radarem", zejména ve srovnání se svým velmi populárním starším "bratrem". Přezdívka pochází z roku 1964, kdy se do stánku po kompletní dostavbě vešlo pro 110 000 diváků a byl jedním z největších na světě. V průběhu let a několika stavebních úprav se kapacita snížila na 60 tisíc.

6. Stadion Hazza bin Zayed

Umístění: Al Ajn, Spojené arabské emiráty

Kapacita: 25 tisíc

Významné události: Finále asijské Ligy mistrů 2016, MS klubů 2017 a 2018, Asijský pohár 2019.

Stadion Hazza bin Zayed. Profimedia

Z mnoha moderních stadionů na Blízkém východě vybraly Livesport Zprávy stadion Hazza bin Zayed, který je poměrně neznámý – tedy alespoň ve srovnání se stadiony pro mistrovství světa 2023 v Kataru.

Pohled do interiéru. Profimedia

Tvar domovského chrámu Al Ajnu se snaží v rámci udržitelnosti co nejlépe využít sluneční světlo a vítr. Dalším výrazným prvkem je fasáda s typickou strukturou palem, kterou lze nasvítit různými barvami.

5. Saida Municipal

Umístění: Sidon, Libanon

Kapacita: 22 600

Hlavní události: Asijský pohár 2000

Pomyslná libanonská odpověď na stadion Henningsvaer Fjord v Norsku. Městský stadion v Sidónu (=Saida), na kterém hraje domácí zápasy Al Ahli Sidon SC, stojí přímo u moře a je využíván především pro reprezentační a také klubové mezinárodní zápasy. V roce 2000 se na něm konal Asijský pohár.

Výrazným prvkem je čtvercová zastřešená hlavní tribuna, která vyčnívá z jinak oválného a nezastřešeného půdorysu a je vidět už z dálky.

4. Kantrida

Umístění: Rijeka, Chorvatsko

Kapacita: 10 600

Významné události: –

Stánek Kantrida v Rijece. Livesport

Desítky let byl domovem celku HNK Rijeka, od roku 2015 hraje chorvatský tým své zápasy o čtyři kilometry dál v Rujevici. V plánu je rozsáhlá přestavba Kantridy, ta se však zatím nezačala realizovat.

Zvláštností stadionu je, že za východní tribunou se táhne vysoká skalní stěna, která končí u hlavní silnice vedoucí přímo do centra Rijeky. Odtud se člověk může kochat úchvatným výhledem na Kvarnerský záliv, okolní ostrovy nebo třeba na fotbalové hřiště.

Z jedné strany skála, z druhé moře. Livesport

Za západní tribunou se rozprostírá Středozemní moře, a tak si místní mohou užívat letní koupání v bezprostřední blízkosti stadionu.

3) Borisov Arena

Poloha: Borisov, Bělorusko

Kapacita: 13 126 diváků

Významné události: –

Borisov Arena hostila 13 mezinárodních zápasů běloruského národního týmu od roku 2014, kdy byla otevřena, do roku 2017, kdy byl hlavní stadion v Minsku zrekonstruován.

Borisov Arena. Profimedia

Stadion má kopulovité opláštění z třpytivého hliníku, návrh studia OFIS Architects vyniká rovněž tmavými okny ve tvaru kapek.

Aréna leží v zalesněné oblasti. Profimedia

Aréna stojí v zalesněné oblasti na jihovýchodním okraji města a je snadno dostupná po silnici.

2. IAI Stadium Nihondaira

Umístění: Šizuoka, Japonsko

Kapacita: 20 339

Hlavní události: –

Atmosféra na japonských stadionech bývá sama o sobě skvělá. A když se spojí s jedinečným výhledem na nejvyšší horu v zemi Fudži, je o zážitek postaráno. Přesně to nabízí stadion IAI Nihondaira v Šizuoce, který se právě díky idylickému výhledu dostal v žebříčku Livesport Zpráv na druhé místo.

Pohled na horu Fudži je unikátní. Barry Valder, CC0, via Wikimedia Commons

Postaven byl v roce 1991 a je domovem týmu Shimizu S-Pulse ze druhé ligy.

1. Nakivubo

Umístění: Kampala, Uganda

Kapacita: 35 tisíc

Hlavní události: CECAFA Cup 2000

Stadion Nakivubo v Kampale ještě nebyl zcela dokončen, již nyní však dal městu futuristickou stavbu, která vytváří bizarní kontrast k chaotické Kampale uprostřed rušných nákupních center a trhů.

Aréna, jež je charakteristická těsnou blízkostí tribun, nedávno dostala trávník a brzy by měla být připravena k zápasům. Samotné sportoviště existuje již od roku 1954 a mezi lety 2013 a 2017 na něm proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Po dokončení by se na Nakivubo mělo vejít 35 tisíc diváků místo současných 30 tisíc, působivější však je skutečnost, že bude jednou z nejmodernějších staveb v Africe.

Vedoucí projektu Kiggundu Hamis v nedávném rozhovoru slíbil, že zápasy by se tu mohly hrát do konce roku. V dlouhodobém horizontu by Nakivubo mělo být dějištěm Afrického poháru v roce 2027, o který se Uganda uchází spolu s Keňou a Tanzanií.