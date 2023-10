Fotografie, která hýbe Francií. Zakrvácený trenér Lyonu Grosso je jen další výstrahou

Násilí fanoušků na fotbalových stadionech i mimo ně v posledních měsících v Evropě graduje. Před zápasem předkola Ligy mistrů zemřel jeden z příznivců Dinama Záhřeb, v Nizozemsku se zase kvůli nepokojům nedohrál zápas Ajaxu s Feyenoordem. Dlouhodobé problémy má ale především Francie, kterou aktuálně hýbe zkrvavená fotografie trenéra Olympique Lyon Fabia Grossa (45).

Fanoušci Marseille napadli v neděli autobus Lyonu při cestě na Stade Vélodrome a házeli po něm kameny. Při útoku utrpěl zranění v obličeji trenér Grosso, jenž si při příchodu na stadion zakrýval tvář rukama potřísněnýma krví. Výsledek? Hluboké řezné rány, které muselo spravit 13 stehů, otřes mozku, závratě a třicetidenní neschopenka.

Očekávaná bitva dvou významných klubů se tak nakonec vůbec neodehrála, přestože si lístek do hlediště zakoupilo 65 tisíc diváků.

Přitom mezi tábory obou Olympiqueů, až na pár výjimek, doposud velká nevraživost nepanovala. Za připomenutí však stojí incident z prosince 2021, kdy byl při zápase v Lyonu zasažen lahví vhozenou z tribuny hostující kapitán Dimitri Payet.

O odvetu ale údajně nešlo. "Ten incident je dle mého spíš jen další z velmi špatných reakcí okolo situace v Marseille. Vyhnali trenéra, jsou tam velké protesty proti vedení. Celkově je to strašně problematické město, navíc se projevuje i současná situace ve světě. Tamní fanoušci jsou šílenci, zaútočili by pravděpodobně na jakékoliv jiného soupeře," myslí si publicista a geograf Miroslav Šifta, který se pro Livesport Zprávy věnuje problematice derby zápasů po celém světa.

Mezi tradičními značkami podle něj panovala vždy spíše sportovní rivalita. "Marseille byl velmi úspěšný klub v devadesátých letech, po roce 2000 začal kralovat Lyon. Zároveň jsou to dvě velká města ne úplně daleko od sebe," dodává Šifta.

Za děsivým útokem je tedy zjevně stupňující frustrace fanoušků i společenská situace v Evropě a na jihu Francie obzvlášť. Pro Marseille bylo doposud hlavním rivalem PSG, zatímco pro Lyon sousední Saint-Étienne. Poměry v Ligue 1 se ale po krvavém zranění trenéra a dva roky starém incidentu, který odnesl hvězdný Payet, mohou změnit.

Vizitka před Zlatým míčem

Pro fotbalovou Francii to nemusí být jen jeden z mnoha skandálů. Krvavá fotografie italského mistra světa z roku 2006 a fakt, že se duel "OM – OL" měl uskutečnit den před pařížským vyhlášením Zlatého míče, staví odpovědné osoby před těžko "zamezitelný" problém.

"Je to skandální a je to pro nás obrovská škoda," posteskl si prezident Francouzského fotbalového svazu Philippe Diallo v předvečer vyhlášení prestižní ankety France Football, kterou poosmé ovládl Lionel Messi. "Nedovolíme, aby se něco podobného ještě stalo. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom tento fenomén, který zahanbuje naši zemi, definitivně vymýtili," dodal.

Zlomená žebra a obratel

Představitelé Francie dobře vědí, že mají problém. Italský trenér sice bude nejspíš brzy v pořádku, jeho zkrvavený obličej je ale zdviženým varovným prstem. "Bohužel to není poprvé, co byl francouzský fotbal a i země jako taková potřísněny stupiditou a agresivitou lidí, kteří chodí na stadion jen kazit ostatním zábavu," píše v glose editor francouzské mutace Livesport Zpráv Pablo Gallego.

Ten připomíná nedávný incident z Ajaccia, kde bylo napadeno osmileté dítě, protože na sobě mělo dres Marseille. S bleděmodrými barvami Olympique je spojen i případ německého fanouška Michaela Brehla, který loni přijel podpořit na zápas Ligy mistrů svůj milovaný Eintracht Frankfurt. Jenže po nepříjemné události ve fanouškovské zóně, která atmosférou připomínala spíš občanskou válku, ho zasáhla světlice. Brehl si při následném pádu zlomil tři žebra a krční obratel a dodnes se léčí.

Nejen fotbalová Francie se zatím zdá být bezradná. Politici, úřady i představitelé Ligue 1 marně hledají skutečná řešení, jak násilí vymýtit. Případ Fabia Grossa by ale konečně mohl být spouštěčem pro všechny, kteří o zásadních věcech v zemi Galského kohouta rozhodují.