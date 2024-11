Tyson v trenýrkách vrazil Paulovi facku. Ani jsem to necítil. Byla sladká, odvětil influencer

Už je mu 58 let, stále však má co nabídnout. Alespoň se to tak tváří. Mike Tyson se chystá na dramatický souboj s o generaci mladším influencerem Jakem Paulem, kterému už během vážení naznačil, že ho mezi provazy čeká nepříjemná společnost. Iron Mike, v extravagantních trenýrkách značky Versace, totiž svému sokovi vlepil facku. "Ani jsem to necítil. Ale teď je to osobní," kontroval youtuber.

Mike Tyson stoupl na váhu, pozdravil a pak dal facku Jakeu Paulovi. Boxerská ikona po povinném vážení bez váhání zamířila ke svému o 31 let mladšímu soupeři a udělala něco, čím okamžitě rozproudila atmosféru. "Kecům je konec," okomentoval to Tyson jednodušše a opustil pódium. Tón pro megazápas proti influencerovi v noci na sobotu byl nastaven. A Paul? Ten se po úderu otočil k publiku, zasmál se a teatrálně se poplácal po tváři, kam ho Tyson udeřil. Snažil se tvářit nezasaženě, ale že ho ten "pohlavek" zaskočil, se nedalo přehlédnout.

"Ani jsem to necítil. Je to malý vzteklý skřítek. Sladká, malá facka, kámo," odsekl Paul a chytil se mikrofonu. Následovalo řvaní, které se rozléhalo stadionem. "Zítra tě knokautuju! Teď je to osobní! Musí zemřít!" Když i youtuber odkráčel z pódia sebejistým krokem, bylo jasné, že Arlington v Texasu čeká absurdní, groteskní, ale napínavá podívaná.

Tysonův comeback má všechny atributy hollywoodského trháku – obří stadion, záře reflektorů a astronomické výdělky. Devatenáct let od svého posledního profesionálního zápasu, kdy padl s Kevinem McBridem, se Iron Mike nechal přesvědčit k návratu do oficiálního ringu. "Když vyhraju, budu nesmrtelný," prohlásil Tyson. "Ale pokud to dopadne špatně, nechci zemřít na nemocničním lůžku – chci padnout v ringu."

Stejně dramaticky, jako Tyson volí svá slova, se prodávají lístky. Na zápas v AT&T hale, domovu NFL týmu Dallas Cowboys, se prodalo 80 tisíc lístků, přičemž ty nejluxusnější VIP balíčky údajně stály až dva miliony dolarů. Spekuluje se, že si oba aktéři, Tyson i Paul, rozdělí přibližně 40 milionů dolarů.

Zda zápas za tyto peníze stojí, však zůstává otázkou. Je Tysonův úder alespoň tak drtivý, jako když v roce 1986 knokautoval Aliho přemožitele Trevora Berbicka a šokoval svět jako nový mistr světa? Dokáže Paul, který se boxu začal věnovat teprve před čtyřmi lety, starého muže v osmi dvouminutových kolech unavit?

Nováček vs. boxerská legenda

Paul zatím vyhrál 10 ze svých 11 boxerských zápasů, většinu z nich proti bojovníkům MMA. Tyson ho označil za uměle vytvořeného "zápasníka", kterého zviditelnila média. Na druhou stranu o sobě sám prohlašuje, že je "natural born killer" – tedy zabiják od přírody.

Mezitím se vznášejí otázky nad Tysonovým zdravotním stavem. První "schůzka" byla posunuta kvůli žaludečním vředům a lékaři upozorňují na rizika spojená s jeho věkem. Naposledy se legenda boxu objevila v ringu v roce 2020 během exhibice s bývalým šampionem Royem Jonesem Jr.

Ať už tento zápas skončí jakkoliv, vstoupí do historie jako bizarní střet boxerské legendy a hvězdy sociálních sítí. Tyson se vrací do arény, kde kdysi dominoval světu, zatímco Paul přichází s jediným cílem – knokautovat legendu. Provazy budou svědky souboje, který bude stejně nečekaný jako Tysonova facka na vážení.