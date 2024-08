Vaclík o novém angažmá i problémech v USA: Tým převzal člověk, který mě v klubu nechtěl

Bývalá opora českého národního týmu Tomáš Vaclík (35) tráví druhé léto za sebou bez angažmá, po vydařeném konci sezony v druholigovém španělském Albacete ale o svou budoucnost strach nemá. S rodinou si užívá léto v Praze a ve středu si udělal čas i na exhibiční zápas konaný při příležitosti 60. narozenin herce Ivana Trojana.

V Ďolíčku zkušený gólman zůstal v civilu. U střídaček si povídal s kamarády a známými, trpělivě se fotil s fanoušky a po očku hlídal své dvě dcery. Přesto, že o nic nešlo, bedlivě sledoval i dění na hřišti, kde se v exhibičním zápase potkala stará garda Bohemians s Realem Top Praha. Bylo vidět, že mu fotbal chybí.

Aby taky ne. Poslední zápas za Albacete odchytal 20. května. Od té doby na další soutěžní minuty čeká. V rozhovoru pro Livesport Zprávy však potvrdil, že se pomalu blíží k dohodě o novém angažmá.

Kde? To z pověrčivosti neprozradil. Společně s dcerami ale naznačil, kam to rodinu táhne. "Chtěly bychom do Španělska," shodly se mladé slečny.

Máte na to stejný pohled jako holky?

"Mám. Doma to máme nastavené tak, že Španělsko by pro nás bylo nejlepší variantou."

Probíhají nějaká konkrétní jednání?

"Něco se řeší, nějaké nabídky mám, ale nechci předbíhat. Klub i stát si tak zatím nechám pro sebe. Každopádně doufám, že se to brzy rozsekne."

Čekal jste, že budete stejně jako minulý rok tak dlouho bez angažmá?

"Doufal jsem, že ta jednání budou trochu kratší. Že se to všechno vyřeší dřív. Na druhou stranu je fajn, že můžeme trávit léto doma v Česku s rodinou a kamarády. Můžeme dělat věci, na které během sezony není čas."

Vaclík (v horní řadě druhý zprava) na oslavě šedesátin Ivana Trojana v Ďolíčku. Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia

Nevadí vám nejistota?

"Nebudu lhát. Byl bych rád, kdyby se to rozseklo a já už někam patřil. Na druhou stranu mám podobnou zkušenost z loňska, takže jsem věděl, že to může přijít. Upřímně jsem si myslel, že všechno bude vyřešené trochu dřív, ale dopadlo to takhle."

Jak se na sezonu připravujete? Trénujete třeba s nějakým ligovým týmem?

"Ne, všechno jedu individuálně. Varianta, že bych se k někomu na pár tréninků připojil vlastně ani nebyla ve hře."

Zmínil jste, že byste chtěli s rodinou zpátky do Španělska, nechtěl jste zůstat v Albacete, kterému jste na jaře vychytal záchranu v tamní druhé lize?

"V Albacete jsme byli domluvení jen do léta a myslím, že ani jedna strana nad další spoluprací nepřemýšlela. Klub potřeboval pomoci k záchraně a já potřeboval nakopnout po nevydařeném angažmá v Americe. Obojí se povedlo, takže angažmá splnilo to, co mělo."

Proč jste vlastně v Americe za New England Revolution neodchytal ani minutu?

"Měl jsem přijít jako náhrada za Djordjeho Petroviče, který odešel do Chelsea. Až později jsem ale zjistil, že jsem přišel jen kvůli hlavnímu kouči Bruci Arenovi. Trenér gólmanů od začátku nového brankáře nechtěl a než jsem dostal všechna potřebná víza a pracovní povolení, tak Arena odešel a trenér gólmanu to dostal na starost všechno. O mém vytížení tak rozhodoval člověk, který mě v klubu od začátku nechtěl."

A jaký byl život v Bostonu z rodinného pohledu?

"S holkama jsme si to moc užili. Vždycky jsme se do Ameriky chtěli kouknout, takže z tohoto pohledu to bylo super. Podívali jsme se do New Yorku, do Orlanda, navštívili jsme Disneyland."

A co další sporty? Boston je známý tím, že je plný sportovních fanoušků. Hrají se tam všechny americké top ligy NHL, NBA, NFL i MLB.

"Byl jsem se podívat na všech. Navíc jsem tam hrál v době, kdy za Bruins hráli ještě tři Češi (nyní jsou na soupisce Bruins už jen David Pastrňák a Pavel Zacha, Jakub Lauko byl vyměněn do Minnesoty, pozn. red.), takže jsem se s klukama mohl potkat. To bylo super. Z fotbalového hlediska to ale bohužel nevyšlo."