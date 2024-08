Vítek bude hostovat v Linci: Cíl se nemění, jednou se chci stát jedničkou Manchesteru United

MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Vítek se chce do Manchesteru zase vrátit.

Fotbalový brankář Radek Vítek (20) bude z Manchesteru United hostovat v této sezoně v rakouském prvoligovém klubu Blau-Weiss Linec. O přesunu gólmana do aktuálně pátého týmu tabulky informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje. Brankář české reprezentace do 20 let uvedl, že jeho cílem zůstává stát se jednou jedničkou některého z evropských velkoklubů.

Vítek na jaře hostoval v Accringtonu ve čtvrté anglické lize, letní přípravu absolvoval s Manchesterem United. Hostování v Rakousku bere jako jednu z postupných met k tomu, aby si zachytal zápas na Old Trafford. "Na mém cíli se nic nemění. Jednou se chci stát jedničkou Manchesteru United nebo jiného evropského velkoklubu. Vím, že je to odvážné, ale cokoliv jiného by byla lež. Dělám denně maximum, aby se tento sen jednou mohl stát skutečností," uvedl rodák ze Vsetína v tiskové zprávě.

Linec je po třech kolech rakouské ligy pátý se ziskem čtyř bodů. "Absolvoval jsem kompletní přípravu s United, což situaci paradoxně komplikovalo. Byly tam varianty působení ve Skotsku nebo v Dánsku, některé kluby však nemohly nebo nechtěly čekat. Rakousko pak vykrystalizovalo během posledních dnů, rozhodl pro něj primárně velký zájem sportovního vedení Lince. A dosavadní přístup klubu i veškeré zázemí mě přesvědčují o tom, že se jedná o dobrý krok," řekl brankář, který do Anglie zamířil ze Sigmy Olomouc.

Během hostování ve čtvrté lize udělal důležitý krok do dospělého fotbalu. V přípravě za "Rudé ďábly" odchytal celých 90 minut proti Rosenborgu Trondheim. "S jeho působením panovala spokojenost v Accringtonu i v Manchesteru. Se sportovním vedením United jsme během léta řešili další Radkovu budoucnost, prioritou bylo hostování v rámci kvalitní evropské soutěže. Rakousko máme vyzkoušeno, je skvělou variantou pro fotbalový rozvoj mladých hráčů," řekl hráčův agent Viktor Kolář.

Vítek tak následuje příklad jiného českého gólmana Vítězslava Jaroše, který v minulé sezoně hostoval z Liverpoolu ve Sturmu Štýrský Hradec. "Byl pro mě samozřejmě částečnou inspirací. Víťa tu absolvoval skvělý půlrok, výrazně pomohl k zisku double a odměnou mu byla i účast na evropském šampionátu. Nicméně já se chci koukat primárně na sebe. Mým cílem je otevřít si cestu do Evropy a ukázat, co umím. Je skvělé, že dostanu šanci v nejvyšší soutěži. To je přesně krok, který jsem chtěl udělat," dodal Vítek.