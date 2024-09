Vítězové a poražení: De Ligtova odpověď, kanonáda 9:1 i další krach Evertonu

O víkendu se po mezinárodní přestávce vrátil ve většině Evropy na trávníky ligový fotbal a bylo na co koukat. Pravidelná rubrika Livesport Zpráv si opět posvítila na vítěze a poražené víkendu – kdo se jimi stal tentokrát?

Manchester United zvítězi v Southamptonu 3:0, což alespoň na chvíli sejmulo z týmu i trenéra Erika ten Haga tlak. Red Devils jsou totiž od začátku sezony terčem kritiky, neboť po úvodních třech kolech měli na kontě hned dvě porážky.

V sobotu však vykouzlili fanouškům úsměv na tváře. Zavelel k tomu nizozemský obránce De Ligt, když otevřel na stadionu St Mary's skóre.

Stoper, který v létě přestoupil do anglického velkoklubu z Bayernu, tak skvěle odpověděl na kritiku z reprezentační přestávky, kdy naskočil v dresu Oranjes do utkání proti Bosně a Hercegovině i Německu. Právě ve druhém utkání proti pořadatelské zemi posledního Eura odehrál pouze první poločas, po němž byl stažen.

V sobotu po necelé půlhodině hry De Ligt usměrnil do sítě křížnou přihrávku kapitána Bruna Fernandese a předznamenal hladké vítězství svého týmu. K úspěchu výrazně přispěl i brankář André Onana, který za stavu 0:0 chytil penaltu, a Marcus Rashford, jenž vstřelil svůj první gól v Premier League od 9. března.

Už ho zná celý fotbalový svět – a pokud ne, Lamine Yamal si o pozornost říká stále hlasitěji. Naposledy se křídelník Barcelony zaskvěl o víkendu, když pomohl k už pátému vítězství v aktuální sezoně LaLigy.

Během katalánského derby proti Gironě ukázal svou lehkost, když vstřelil první dva góly Blaugranas při vítězství 4:1 nad nováčkem Ligy mistrů.

Pod novým trenérem Hansi Flickem se do týmu Blaugranas vrátila poněkud upravená a přímočařejší tiki-taka což Yamalovi nárámně vyhovuje. Hvězda posledního evropského šampionátu vstřelila úvodní gól sledovaného duelu po půlhodině hry.

O sedm minut později stále teprve sedmnáctiletý mladík zareagoval na odražený míč a z hranice pokutového území jej uklidil mimo dosah brankáře. Yamal tak potvrdil, že má na začátku sezony skvostnou formu – v prvních pěti ligových zápasech vstřelil tři góly a u dalších čtyř si připsal asistenci.

Alkmaar v sobotu večer zaznamenal nejvyšší ligovou výhru v klubové historii, když na vlastním stadionu znemožnil 9:1 Heerenveen. Rekordnímu výsledku přitom dlouho nic nenasvědčovalo. Fotbalisté AZ se sice ujali vedení už po čtyřech minutách, o poločase však vedli "pouze" 2:1.

Po pauze však přišel čas Parrotta, který v polovině prvního poločasu poslal domácí podruhé do vedení. Během osmi minut druhé části však irský útočník vstřelil další tři góly a dal zapomenout na to, že do soboty za AZ dosud neskóroval.

Troy Parrott nasázel Heerenveenu čtyři góly. Livesport

Bývalý forvard Tottenhamu se během suchého období stal terčem kritiky, nyní je však nejlepším střelcem Eredivisie. AZ se díky vítězství drží v závěsu za úřadujícími mistry a aktuálně vedoucím PSV, které zatím neztratilo ani bod. Rozdíl mezi prvním a druhým místem činí dva body.

Smalling odehrál za Manchester United devět sezon, během nichž navlékl slavný dres ve 323 případech. Když minulý víkend poprvé nastoupil za saúdskoarabskou Al Feihu, pravděpodobně si svůj debut představoval jinak.

Už po šesti minutách se totiž jednatřicetinásobný anglický reprezentant smolně zapsal do historie zápasu, když na první tyči prostřelil vlastního brankáře.

V poločase hosté vedli už 3:0 a byli tak velmi blízko prvnímu vítězství v aktuální sezoně Pro League. Aby toho nebylo málo, 10 minut po přestávce byl Smalling vyloučen.

Al Feiha nakonec prohrála 0:5 a připsala si tak svou dosud nejvyšší ligovou porážku v historii. Lichotivý není v jejím případě ani pohled na tabulku – svěřenci trenéra Christose Kontise jsou bez bodu poslední se skóre 1:10.

Na místě je srovnání s prvním zápasem Jonathana Woodgatea, jenž dopadl v roce 2005 při debutu za Real Madrid totožně. Bílý balet se před 19 lety alespoň vyhnul rekordní porážce, Robinho a Raúl (dvakrát) se totiž podepsali pod vítězství madridského týmu 3:1 nad Athleticem Bilbao.

Everton podruhé během 14 dnů znovu promarnil vedení 2:0, když na půdě Aston Villy nakonec po porážce 2:3 vyšel bodově naprázdno. Toffees jsou aktuálně zahnáni do kouta, neboť zažívají nejhorší start do sezony za posledních 66 let – tým trenéra Seana Dychea prohrál všechny čtyři dosavadní ligové duely.

Těsně před reprezentační přestávkou liverpoolský celek prohospodařil náskok proti Bournemouthu, který si z Goodison Parku odvezl tři body, přestože do 87. minuty prohrával 0:2.

V sobotu se totéž povedlo Villans, kteří ve Villa Parku rychle ztráceli dva góly. Dvěma brankami však porážku odmítl Ollie Watkins, načež Jhon Durán krásnou dalekonosnou střelou dostal nejen fanoušky Evertonu do kolen. Před Toffees nyní stojí složitý úkol – vyhnout se sestupu do druhé ligy...

Mít na trenérské lavici velké jméno může mít své výhody, když však prohrajete 1:9 a vaším koučem je Robin van Persie, čelíte posměchu celého fotbalového světa.

Přesně to se přihodilo Heerenveenu, který doma s Alkmaarem utrpěl nejvyšší ligovou porážku v historii. Nizozemský trenér praktikuje s týmem dominantní fotbal a po dramatickém začátku druhého poločasu se držel svého riskantního stylu hry.

Heerenveen sice dokázal půlku zápasu držet se soupeřem krok, vše se ale zhroutilo v prvních 10 minutách po přestávce. Útočník AZ Parrott během osmi minut třikrát skóroval a zvýšil na 5:1.

Robin van Persie po drtivé porážce. Livesport / ANP BART STOUTJESDIJK

Heerenveen měl sice 55% držení míče, ale když o něj přišel, nedokázal zastavit gólovou mašinu Alkmaaru. Van Persie zůstal po rekordní porážce klidný. Řekl, že jako hráč Arsenalu jednou padl 2:8 s Manchesterem United.

"To k fotbalu patří, nemám z toho trauma a nemají ho ani moji hráči. Chcete ze sebe dostat to nejlepší. To přichází s pokusy a omyly. Teď je důležité to přijmout a být u toho i tady před kamerou," řekl nejlepší střelec nizozemské reprezentace všech dob, který naznačil, že styl hry měnit nehodlá.