Vítězové a poražení: Nejmladší hráč v historii, výprask na úvod i dvě žluté za minutu

Hlavní světové fotbalové soutěže se po bezmála tříměsíční pauze probudily k životu a přinesly dávku úspěchů i zklamání. V nové rubrice Livesport Zpráv si pravidelně posvítíme na největší vítěze a poražené uplynulého víkendu v Evropě i mimo ni. Zde jsou hlavní momenty toho úvodního.

Jak lépe nakopnout novou rubriku než premiérovým vítězným gólem za jeden z největších klubů světa? Nováček v kádru Manchesteru United Joshua Zirkzee se ke klubu připojil v létě, z Boloni dorazil v rámci přestupového plánu zaměřeného na mladé hráče.

Ten Hag sice nizozemskému útočníkovi nevěřil natolik, aby ho proti Fulhamu nasadil do základní jedenáctky, jakmile ale Zirkzee dostal v závěru zápasu příležitost, chopil se jí. V 87. minutě prosmýkl do pokutového území a špičkou kopačky poslal Old Trafford do euforie. První start, první gól a první vítězství Red Devils v letošní cestě nejvyšší anglickou ligou.

Italský trenér přišel do Neapole v červnu s cílem vrátit Partenopei zpět na vrchol Serie A. Jeho angažmá ale asi nemohlo odstartovat hůř, Neapol schytala od Verony výprask 0:3 a poprvé po devíti letech prohrála úvodní zápas sezony. Absence hvězdného Victora Osimhena byla jasně cítit, Conteho svěřenci nedokázali proměnit žádnou z pěti šancí a utrpěli tak šokující porážku, která je přikovala na dno tabulky.

Domácí remíza 2:2 s Turínem FC na první pohled nespadá do kategorie vítězných. Jenže je nutné brát v potaz skutečnost, že AC Milán prohrával ještě na začátku 89. minuty 0:2. Poté mu vykřesal plamínek naděje premiérový gól Alvara Moraty a působivé vyrovnání dokonal Noah Okafor trefou v 95. minutě.

Bento se postavil mezi tyče Al Nassru ve finále Saúdského superpoháru proti Al Hilalu. Brazilec odehrál solidní první poločas a do kabiny jeho tým po trefě Cristiana Ronalda odcházel s vedením 1:0. Jenže v rozmezí 17 minut druhé půle Bento k velké nelibosti hlavní hvězdy klubu inkasoval hned čtyřikrát. Zejména čtvrtý gól byl strašidelný, brankář ho daroval soupeři prachmizerným prvním dotykem.

Co jste dělali v 15 letech? Maďarský záložník Dunajské Stredy Levente Bösze debutoval v nejvyšší slovenské soutěži. V 15 letech a 181 dnech se stal nejmladším hráčem, který kdy v Niké lize nastoupil, navíc si při výhře DAC v Michalovcích 3:0 připsal asistenci.

Český záložník Barnabáš Lacík se v zápase Chance národní ligy proti Opavě postaral dost možná o nový rekord. Hráč Vyškova nastoupil v 86. minutě a v 87. ze hřiště znovu kráčel do kabiny, a to po dvou rychlých žlutých kartách během jediné minuty.

Lacíkovo minutové vystoupení. Flashscore

Lacík nicméně nebyl jediný, kdo si o víkendu zblízka prohlédl červenou kartu. V 97. minutě byl při remíze 1:1 s Mallorkou za surový zákrok vyloučen obránce Realu Madrid Ferland Mendy, kurioznější však bylo vyloučení v Peru, červenou dostal Sebastian Muňoz za to, že se před rohovým kopem vymočil u postranní čáry.