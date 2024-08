Ten Hag nebyl po výhře Manchesteru United spokojený. Nemůžeme dál promarňovat tolik šancí, uvedl

Manažer Manchesteru United Erik ten Hag (54) po páteční výhře 1:0 nad Fulhamem prohlásil, že hlavním problémem jsou šance, které jeho hráči promarní. Důkazem toho byli v úvodním kole Premier League Bruno Fernandes (29) nebo Alejandro Garnacho (20), kteří neproměnili vyložené příležitosti.

Optimistické publikum na Old Trafford se po většinu prvního zápasu sezony nejvyšší anglické soutěže dívalo na to, jak se jejich tým snaží vytvářet šance. Když se příležitosti objevily, byly však promarněny, ovšem do doby než nastoupil Joshua Zirkzee, který svůj debut v dresu Rudých ďáblů vyšperkoval vítězným gólem.

"Dnešní zápas ukázal, že se musíme více zaměřit na to, abychom rozhodovali zápasy dříve," řekl Ten Hag novinářům. "Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale nedokázali jsme je zužitkovat. Musíme být v těchto situacích do budoucna silnější. Možná je to tím, že je začátek sezony a hráči se musí dostat do tempa. Jsem přesvědčen o tom, že mám plno hráčů, kteří umí střílet góly," dodal.

Kýžený pozdní gól přišel z kopačky debutanta Zirkzeeho, který nastoupil z lavičky a v těžké pozici dokázal po centru Garnacha skórovat. Pro nizozemského útočníka to byl fantastický způsob, jak získat fanoušky na svou stranu. "On měl ke konci sezony v Boloni problémy se zraněním. Musíme ho znovu dostat do plného režimu," řekl na adresu Zirkzeeho trenér Ten Hag a vysvětlil proč čtyřiadvacetiletý útočník nenastoupil v základní sestavě.

"Má atributy, které jsme postrádali, a hned to ukázal. Je velmi dobrý v kombinační hře, ale je tu od toho aby dával góly a to dnes dokázal. Je to hráč Manchesteru United a je pro něj skvělé, že vstřelil branku při své premiéře," dodal zkušený kouč.