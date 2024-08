Obdivoval Zlatana, připomíná Ronaldinha. United získali v Zirkzeem unikátního útočníka

První sezona v Premier League bude pro Joshuu Zirzkeeho (23) velkou výzvou. Útočník, jenž Boloni vystřílel postup do Ligy mistrů a následně svým odchodem vydělal téměř 43 milionů eur (asi miliarda korun), však nové příležitosti v mladém věku zvládá. Livesport Zprávy se na novou posilu Manchesteru United podívaly zblízka – od dob jeho začátků v akademii Bayernu po veleúspěšnou sezonu v Belgii.

O Zirkzeem se na začátku léta mluvilo jako o hráči, s nímž byla po jeho skvělé sezoně v Boloni spojována řada největších světových klubů včetně Manchesteru United, AC Milán a Arsenalu. Nakonec se stal svěřencem Erika ten Haga, v novém mužstvu uzavřel pětiletou smlouvu. Jakého hráče si vlastně Rudí ďáblové pořídili? A může uspět v nejnáročnější lize světa?

Už od mládí bylo zřejmé, že Zirkzee je velký talent. Proto ho nizozemský Feyenoord podepsal ve 12 letech z ADO Den Haag, již o rok později ale útočníka nalákal Bayern Mnichov. Poté, co prošel mládežnickými kategoriemi bavorského celku, nastřílel při debutu v základní sestavě za rezervní tým na jaře 2019 hattrick. Téhož roku nakoukl i do A-týmu.

Od Bayernu přes Brusel po Boloňu

Když se v prosinci poprvé objevil v základní sestavě "áčka", opět se zapsal na listinu střelců. Příležitosti v prvním týmu se ovšem kvůli přítomnosti Roberta Lewandovského rodily jen těžko, a tak byl Zirkzee v lednu 2021 poslán na hostování do Parmy. Tam se mu však nedařilo, připsal si pouhé čtyři starty. Jeho kariéra se pořádně rozjela až v létě, kdy byl zapůjčen do Anderlechtu.

Pod vedením Vincenta Kompanyho byl prvním útočníkem a jedním z nejlepších v belgické lize, kde ve 32 startech zaznamenal 16 gólů a osm asistencí. Není překvapením, že ho na konci sezony chtěl klub podepsat natrvalo, ale jeho budoucnost ležela na severu Itálie. V létě 2022 uzmula Zirkzeeho Boloňa, přičemž Bayern trval na výkupní klauzuli. Avšak po první sezoně, během níž dal v 19 vystoupeních jen dva góly, přičemž většinou nastupoval z lavičky, se aktivace klauzule nejevila reálně.

Ve stejnou dobu přišel kouč Thiago Motta, který chtěl hrát systém s jedním útočníkem a rychle dal přednost Marku Arnautovičovi před Nizozemcem, který později sám přiznal, že v té době nebyl připraven na Mottovy nároky. Trenérova tvrdá výchovná ruka ho však dostala do formy, a když Arnautovič odešel do Interu, byl mladík připraven.

V jedné z nejlepších sezon Boloni byl jejím nejvýraznějším hráčem. Jeho bilance 12 gólů a sedmi asistencí možná nevypadá zvlášť pozoruhodně, ale čísla nejsou vše. Útočník totiž vytvářel obrovské množství šancí pro spoluhráče v roli jakési falešné devítky. Za své výkony byl odměněn cenou pro nejlepšího mladého hráče Serie A, pozvánkou na Euro a přestupem do Manchesteru United.

Rotterdamský Ronaldinho

Při pohledu na jeho 193 cm vysokou postavu si někdo možná pomyslí, že Zirkzee je pouhým hlavičkářem ve vápně, ovšem opak je pravdou. Jako jednu ze svých největších inspirací často uvádí Zlatana Ibrahimovice a mezi oběma bezpochyby existuje podobnost. Stejně jako Švéd je i Nizozemec navzdory své výšce skvělý s míčem u nohy, má skvostnou techniku a zálibu v pohledných akcích.

Ibrahimovic byl však takřka neomylným zakončovatelem uvnitř pokutového území, což se o Zirkzeem říct nedá. Naznačuje to srovnání, které v minulé sezoně přinesl Motta.

"Řekl, že jeho idoly jsou Zlatan a Gabriel Batistuta, což jsou dva vynikající hráči. Ale když ho denně sleduji, připomíná mi spíš Ronaldinha, se kterým jsem hrál v Barceloně," prohlásil Ital.

Může se zdát zvláštní říct, že vysoký útočník je podobný Ronaldinhovi, ale když Zirkzeeho sledujete, rychle to pochopíte. Rád běhá s míčem, vyzrává na hráče a miluje unikátní řešení herních situací. Po vzoru Brazilce hraje s chutí a drzostí jako někdo, kdo při fotbálku za domem motá hlavy kamarádům.

Zirkzeeho statistiky v předchozích sezonách. Livesport

Při pohledu na prostředí, ze kterého pochází, dává jeho herní styl smysl. Úplné začátky fotbalové kariéry totiž prožíval na Cruyffových kurtech v Rotterdamu. Jedná se o malá hřiště zřízená nadací nizozemské legendy a podle slov samotného Zirkzeeho měla velký vliv na to, jakým hráčem se stal.

"Dělá vás to tvrdým. Musíte být chytřejší, najít způsob, jak držet krok s kluky, kteří jsou větší a silnější než vy," řekl deníku La Gazzetta dello Sport. "Naučil jsem se to na ulici, právě tam ožívá kreativita."

Vzhledem ke svému tvůrčímu nadání dává Nizozemec obecně přednost hře po boku útočného parťáka, který bude hlavní gólovou hrozbou. To mu umožňuje pohybovat se po trávníku s větší svobodou.

Prosadí se v Manchesteru?

Zirkzee sám sebe popsal jako někoho, kdo není tradiční devítkou ani desítkou, ale spíše něco mezi. Může takto specificky hrající fotbalista uspět v Manchesteru United? Přinejmenším na papíře už má ideálního útočného partnera Rasmuse Höjlunda. Ten se rád pohybuje vysoko a nabíhá za soupeřovu obranu. Ve dvou systémech, které Ten Hag nejčastěji používá, je pro oba prostor.

Mohli by hrát vedle sebe v rozestavení 4-2-2-2, nebo by Zirkzee mohl být číslo 10 v tradičním 4-2-3-1. Ve druhém případě by však musel hvězdný Bruno Fernandes opustit pozici, v níž je nejproduktivnější. Po přesunu na pravou stranu již zpravidla nebývá tak efektivní. Zirkzee tedy možná nakonec bude hrát nahoře sám.

V Boloni se mu to dařilo. Ale v lize, kde bude mít mnohem méně času a prostoru na míči, by mohl čelit problémům s vytvářením akcí. Navíc hrozí, že se s Fernandesem budou snažit plnit podobné úkoly ze stejného prostoru hřiště. To by nakonec mohlo vyústit v situaci, kdy si budou navzájem překážet a hrát tak bude moci vždy jen jeden z nich.

Proto je možné, že Nizozemec bude alespoň z počátku především zaskakovat za Höjlunda a Fernandese. V rámci prvního kola Premier League, kdy do hry naskočil na posledních 30 minut nahradil Masona Mounta. A premiéra to byla fantastická – v 87. minutě si naběhl na centr Garnacha a rozhodl o výhře 1:0 nad Fulhamem.

Zirkzee má každopádně stále dost času na to, aby přizpůsobil svou hru a stal se ještě větší hrozbou před brankou. S Ruudem van Nistelrooyem jako asistentem trenéra si v tomto směru nemohl v United přát lepšího učitele.