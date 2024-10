Vítězové a poražení: Trefa z vlastní poloviny, pětigólový debut Manolase a Gaviho návrat do hry

Ligové soutěže jsou po reprezentační přestávce zpátky a tak se tradiční rubrika Livesport Zpráv věnuje právě dění v nich. Kdo se tentokrát stal vítězi a kdo poraženými?

Po dlouhých 348 dnech je zpátky. Před 11 měsíci si španělský talentovaný záložník přetrhl v kvalifikačním duelu o mistrovství Evropy s Gruzií přední zkřížený vaz, musel na operaci a přišel mimo jiné o zlatý triumf na kontinentálním šampionátu. Pro teprve dvacetiletého mladíka velká rána pro slibně se vyvíjející kariéru.

V neděli se vrátil a nastoupil na závěrečných osm minut jako střídající hráč. Dokonce se mu dostalo zvláštní cti, když mu jeho vrstevník Pedri při střídání připnul na levou ruku kapitánskou pásku jako výraz důležitetosti jeho comebacku. "Byla to příhodná chvíle. Zaslouží si to, protože hodně dřel, aby se mohl mezi nás opět zařadit. Mám radost z toho, že to nevzdal," uvedl Pedri.

A stejně to ocenili i fanoušci, kteří přivítali Gaviho na trávníku aplausem vestoje. Barcelona doma deklasovala Sevillu 5:1 a vylepšila si svůj střelecký účet na 33 gólů v 10 zápasech.

Rivalita mezi nimi jiskří už od konce 19. století, kdy byly tyto dva kluby na jihovýchodě Anglie založeny. Zástupci sousedních hrabství Watford a Luton se od té doby potkali ve víc než 120 zápasech, řada z nich se odehrála v nejvyšší soutěži. V sobotu na sebe narazili o patro níž a zástupci prvně jmenovaných si před cestou do Lutonu do svého soka pořádně rýpli.

Na oficiálním klubovém profilu na síti X zveřejnili zesměšňující video o jeho městě, v němž jako "prohlídku památek" sestříhali bezútěšné záběry pusté a deštivé scenérie v okolí stadionu. Jenže domácí se smáli naposled. Derby vyhráli jasně 3:0 a vylepšili historickou bilanci na 56 výher proti soupeřovým 38.

Že ho neznáte? Není divu. Tenhle německý útočník hrál doma nanejvýš druhou nejvyšší soutěž, zkoušel prorazit v Polsku či Japonsku. Jeho osudovou zemí se však stalo Nizozemsko, kde nyní v dresu Heraclesu Almelo načal už sedmou sezonu. Za tu dobu nastřílel v Eredivisie 14 branek, tu nejhezčí dal bezpochyby v neděli do sítě slavného Ajaxu.

Přestože Heracles prohráli divokou přestřelku 3:4 (dvakrát se za domácí trefil bývalý liberecký forvard Kulenovič), fanoušci mluví především o Engelsově senzační trefě z 28. minuty na 2:1. Klidně by za ni mohl získat Puskásovu cenu pro nejhezčí gól roku. Vždyť míč letěl do sítě přes víc než půl hřiště!

Svěřencům Francesca Farioliho se přesto nakonec podařilo skóre otočit. V 82. minutě strhli vedení na svou stranu a odjeli domů se všemi třemi body.

V Premier League sahal po bodu poslední Wolverhampton proti Manchesteru City a ještě nadějněji to vypadalo s dalším týmem, který v této sezoně zatím získal pouhý bod. Southampton vedl v duelu nováčků nad Leicesterem v poločase o dvě branky a zdálo se, že míří za prvním vítězstvím v sezoně.

Góly domácích vstřelili Archer a Aribo, jenže v poslední půlhodině se zápas nečekaně otočil. Buonanotte a Vardy vyrovnali, přičemž ten druhý po penaltovém faulu, za nějž viděl Fraser červenou kartu. Southampton v deseti nezvládl rozjetým hostům čelit a Ayew v osmé minutě obrat dokonal.

Tohoto Řeka si pamatují především fanoušci v Itálii, kde odehrál víc než sedm sezon. Ještě na jaře oblékal dres Salernitany, předtím se proslavil působením v AS Řím či Neapoli. Celou kariéru si budoval pověst neústupného stopera, za zmíněnou dobu slavil na Apeninském poloostrově jen devět gólů.

Nyní se vrátil do klubu svého dětství, odkud do velkého fotbalu odešel. Na domovském ostrově Naxos působí Pannaxiakos, v jehož dresu 33letý Manolas v neděli debutoval v zápase dospělých. A za úvodních 35 minut utkání stihl nasázet pět gólů (všechny hlavou po centrech ze strany) a na další přihrát! Jeho tým rozdrtil Marpissaikos 12:1.

Ještě nikdy neutržilo Lecce v nejvyšší soutěži před vlastními fanoušky takový debakl jako v neděli od Fiorentiny. Žlutočervení jí doma podlehli vysoko 0:6 a o gól zhoršili svůj černý rekord, jímž byl dosud příděl od Atalanty 2:7 z března 2020. Ihned po zápase se prezident klubu Saverio Sticchi Damiani sešel na krizovém mítinku s koučem Lucou Gottim.

Tradiční tisková konference se o desítky minut odložila a čekající novináři své redakce hojně upozorňovali na to, že zřejmě dojde k okamžité trenérské výměně. Nestalo se. Oba poté svorně prohlásili, že se dohodli na tom, že budou ve spolupráci pokračovat. "Mým úkolem je najít řešení, jak z toho ven. Jsem přesvědčen o tom, že tenhle tým má kvalitu, což také obhájím," uvedl Gotti. A dodal, že o jeho vyhazovu nepadlo v rozhovoru s prezidentem Lecce ani slovo.