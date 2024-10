United se po pětizápasovém půstu dočkali vítězství. Southampton ve druhé půli zkolaboval

Manchester United otočil domácí utkání osmého kola Premier League s Brentfordem na 2:1 a zvítězil po pěti soutěžních zápasech. Aston Villa vyhrála na hřišti Fulhamu 3:1 a posunula se na čtvrté místo, tři body překvapivě ukořistil i Brighton v Newcastlu. Poslední Southampton v zápase dvou nováčků neudržel proti Leicesteru poločasové vedení 2:0, prohrál 2:3 a dál čeká na první tříbodový zisk. Další navrátilec do nejvyšší soutěže Ipswich podlehl doma Evertonu 0:2.

Brentford se v letošní sezoně vyznamenal především bleskovými vstupy do utkání, na Old Trafford ovšem poprvé po pěti zápasech nedokázal v úvodních 120 vteřinách vstřelit gól. Úvod hostům patřil i tak, nicméně Kevin Schade ve velké šanci zblízka selhal a střelu Christiana Norgaarda skvělým zákrokem vytěsnil André Onana.

Přes veškerá varování v prvních minutách se i nadále United prezentovali těžkopádným nezáživným fotbalem a k nebezpečnějším útokům se dostávali jen zřídka. V samotném závěru první půle se navíc u postranní čáry musel nechat ošetřit Matthijs de Ligt a s hrůzou musel sledovat, jak se po rohovém kopu do vzduchu vyškrábal Ethan Pinnock, který hlavičkou těsně před hvizdem poslal hosty do vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O poločase Ten Hag zjevně promluvil svým svěřencům do duše, jelikož do druhého dějství nastoupili jako vyměnění. Dvě minuty po startu poločasu si Alejandro Garnacho naběhl na přihrávku Marcuse Rashforda a tvrdou ranou vyrovnal. Najednou musel být brankář Mark Flekken neustále v pohotovosti, rány z dálky od Garnacha a Casemira ale dokázal Holanďan zlikvidovat.

Když už se zdálo, že Brentford přečkal bouři, tak se po jemné střele Bruna Fernandese dostal do šance Rasmus Höjlund, prokázal velkou trpělivost a v momentě, kdy se Flekken rozhodl udělat krok směrem dopředu, za něj dánský útočník uklidil balon.

Vítězství si Rudí ďáblové již utéct nenechali a stále mají šanci napravit jeden z nejhorších startů do ligy za poslední desítky let.

Villa cestovala do Londýna s cílem udržet se na dostřel první čtyřce, ale Fulham se brzy ujal vedení zásluhou Raula Jiméneze, který si naběhl na dlouhý výkop Bernda Lena a poté prostřelil Emiliana Martíneze. Vedení však vydrželo jen čtyři minuty, protože Morgan Rogers po odraženém míči snadno překonal Lena.

Jiménez o chvíli později málem vrátil domácím náskok, ale z bezprostřední blízkosti minul branku. Elektrizující začátek pokračoval, když se Ollie Watkins pokusil přehodit Lena, ale německý brankář dokázal jeho pokus zablokovat. Nevyužitá šance se málem hostům vymstila, protože Fulham dostal možnost kopat penaltu po faulu Mattyho Cashe. Jenže Martínez pokus Andrease Pereiry zneškodnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I ve druhém poločase bylo šancí víc než dost, ale ani jedna strana nebyla schopna překonat brankáře. Villa však začala přebírat kontrolu nad zápasem a po sérii šancí dokonala obrat. Youri Tielemans po rohovém kopu našel v pokutovém území Watkinse, který si dokázal vytvořit dostatek prostoru ke střele a s přispěním břevna vstřelil svůj pátý gól v sezoně.

Pro Cottagers bylo zanedlouho ještě hůř, protože Joachim Andersen dostal za faul na Watkinse jako poslední obránce červenou kartu. Villa rychle využila své početní převahy a zdvojnásobila vedení, když se střela Lucase Digneho odrazila od Issy Diopa a zapadla za Lena.

Hostující Jaden Philogene pak v závěru utkání obdržel druhou žlutou kartu, ale Villa výhru udržela a posunula se na čtvrté místo, přičemž vedoucí Liverpool má před ní náskok pouhého bodu. Fulham musí být frustrován tím, že nezvládl druhý poločas, a zůstává proto devátý.

Oba soupeře dělil v tabulce pouze brankový rozdíl a podobně vyrovnaný souboj byl k vidění i v úvodu zápasu. Gólových příležitostí bylo málo. Nejnebezpečnějším hráčem domácích byl jednoznačně Alexander Isak, který však propásl vyloženou příležitost, když nedokázal překonat Barta Verbruggena.

Newcastle byl následně potrestán, když Brighton skóroval ze své první střely v zápase. Hosté udeřili po úhledné kombinaci mezi Dannym Welbeckem a Georginio Rutterem, která skončila tím, že se první jmenovaný trefil popáté v sezoně.

Na hrací ploše se krátce po přestávce Seagulls málem radovali znovu, volej Lewise Dunka ale proletěl kousek nad břevnem. O slovo se ovšem přihlásili také domácí, Verbruggen se ale v brance Brightonu činil. V závěrečných 15 minutách zápasu odmítl Anthonyho Gordona i Isaka.

Welbeck připravil hráčům Brightonu nervózní závěr, ale jejich úkol byl usnadněn, když Eddie Howe učinil podivné rozhodnutí stáhnout v 85. minutě Gordona a Bruna Guimarãese. Nick Pope poté udržel Newcastle ve hře, když vyzrál na Matse Wieffera.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Magpies však nevytěžili nic ani z devítiminutového nastavení. Přestože Brighton v posledních třech zápasech Premier League inkasoval osm gólů, tentokrát dokázal udržet čisté konto, které mu přineslo teprve druhé vítězství z posledních 10 venkovních ligových zápasů.

Southampton, který se v letošní sezoně topí na posledním místě, vlétl do zápasu jak tornádo. Nejprve hlavička Joa Ariba narazila na břevno, o několik desítek sekund později ale Cameron Archer doklepl přihrávku z levého křídla do sítě a domácí šli do vedení.

Ještě před půlhodinou hry to s hosty z Leicesteru vypadalo opravdu bledě. Obranou hladce prošel Kyle Walker-Peters, přihrál právě Aribovi, a ten napravil předchozí svou chybičku, když přízemní střelou uklidil míč do branky podruhé. Odpovědět mohl Bilal El Khannouss, nicméně trefil pouze vnitřní stranu tyče.

Domácí fanoušci, kteří už si mysleli, že je první sezonní vítězství nemine, však netušili, co přijde v druhé půli. V 65. minutě totiž Issahaku Fatawu našel Facunda Buonanotteho a hosté snížili. Po deseti minutách surově fauloval Jamieho Vardyho ve vápně Ryan Fraser, viděl červenou kartu a anglický veterán a klubová legenda Leicesteru z penalty zápas vyrovnala.

Leicester se však odmítl smířit s dělbou bodů a v poslední minutě nastavení zasadil Southamptonu K.O. Jordan Ayew se objevil ve vápně domácích a střelou k tyči pomyslně zaklapl slavnou Csaplárovu past. Leicester, ač nepatří k favoritům na titul, je vedle Arsenalu a Manchesteru City jediným týmem, který dokázal skórovat ve všech ligových utkáních této sezony.

Domácí sice měli v úvodu tlak, ale stejně jako v předešlých zápasech ho nedokázali přetavit ve vedoucí branku. A tak se o slovo přihlásili svěřenci trenéra Seana Dyche, kteří se tlačili dopředu po pravém křídle. Snaha Toffees sklidila úspěch, když se po dobré reakci prosadil Iliman Ndiaye.

Everton se na chvíli obával o výsledek, načež VAR rozhodnutí sudího Michaela Olivera odpískat pokutový kop zrušil. Na rozdíl od Ipswiche je Everton v Premier League už nějakou dobu, a tak jeho hráči dokázali získat kontrolu nad zápasem a pět minut před přestávkou zdvojnásobili vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Dwight McNeil se prokličkoval skrze své strážce a skvělou zpětnou přihrávkou našel Keanea. Čtvrthodinu před koncem zápasu zahrozil Liam Delap, jehož pokus ale těsně minul branku Evertonu. Tato šance vlila do těl hráčů Ipswiche čerstvou krev, jejich pokusy však opakovaně nenacházely cíl.

Soubor trenéra Kierana McKenny tak další porážkou vytvořil nelichotivý klubový rekord osmi zápasů bez vítězství v úvodu sezony mezi anglickou elitou. Zlepšující se Toffees si mezitím připsali další čisté konto a přiblížili se středu tabulky, když prodloužili svou sérii bez porážky na čtyři zápasy.