Welsch má stopu na pardubickém chodníku slávy. Jsem za to moc rád, sdělil

Ve středu se dočkal bývalý český basketbalista a aktuálně generální manažer mužských reprezentací Jiří Welsch (44) velké pocty, druhý český muž se zápisem v NBA získal odpoledne slavnostní pamětní dlaždici na chodníku slávy pardubického sportu. Ten se nachází před hokejovou halou.

"Je to pro mě milé ocenění, které bych zařadil do kategorie příjemných a možná i trochu nostalgických. Je to díky tomu, že pocházím z Pardubického kraje, a to, že mě lidi na mé cestě sledovali a dnes ji zpětně nějak ohodnocují, je určitě příjemné a jsem za to moc rád," uvedl 44letý Welsch, který v NBA v letech 2002 až 2006 oblékal dresy Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee.

Tak vypadá pamětní deska v Pardubicích. Profimedia

Na evropském kontinentu přidal jeden z nejúspěšnějších basketbalistů samostatných českých dějin angažmá ve slovinské Olimpiji Lublaň, španělských klubech Unicaja Malaga a Estudiantes Madrid a také v belgickém Charleroi. Na domácí scéně pak hájil barvy pražské Sparty, Nymburka, s nímž získal pět ligových titulů, a Pardubic, kde se v 38 letech rozloučil s hráčskou kariérou.

Do světa velkého basketbalu se však pardubický rodák vydal ze sedmitisícových Holic, z klubu, který založil jeho otec Pavel.

"Vracívám se tak spíš do Holic než do Pardubic, kam jezdívám většinou pracovně. Holice jsou mé domovské město, rodiče tam stále žijí, tatínek pořád vede basketbalový klub, který zhruba před 35 lety v Holicích založil, a díky němuž jsem s basketbalem vůbec začal. To jsou kořeny, které mě s Holicemi pojí. Před pár lety jsem dostal i ocenění Čestný občan města a rád se tam vracím, hlavně tedy kvůli rodičům, kteří jsou stále velmi aktivní v tamní sportovní komunitě," vyznal se bývalý reprezentant a pětinásobný účastník mistrovství Evropy, který nyní zastává důležité funkce v rámci České basketbalové federace, kde je členem Výboru ČBF a navíc i generálním manažerem mužských národních týmů.

Ocenění se dočkal také bývalý skvělý tenista a hokejista Radovan Čížek.