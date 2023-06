Wozniacká po třech letech obnovuje kariéru. Za sny jde bez ohledu na věk a svou roli

Bývalá světová jednička a vítězka Australian Open Caroline Wozniacká (32) více než tři roky po svém posledním zápasu a po narození dvou dětí oznámila návrat na tenisový okruh. Dánská tenistka se tak rozhodla navzdory revmatoidní artritidě, která byla před lety jedním z hlavních spouštěčů ukončení kariéry. Hrát by měla už v srpnu v Montrealu a následně na US Open.

Wozniacká už jako teenagerka dobývala tenisový svět a před oslavou 20. narozenin měla na kontě 7 trofejí z turnajů WTA. Celkem 71 týdnů strávila v čele světového žebříčku, ale dlouho marně usilovala o velký triumf. Až v roce 2017 ovládla Turnaj mistryň a následně na Australian Open 2018 vybojovala i premiérový titul na grandslamu.

Rodačku z Odense pak začala výrazně limitovat neléčitelná revmatoidní artritida a v pouhých 29 letech – po Australian Open 2020 – se po 15 letech na tenisovém okruhu rozhodla ukončit kariéru. Chtěla se více soustředit na soukromý život a založení rodiny a také se stát příkladem ve zvládání své autoimunitní choroby.

V červnu 2021, dva roky po svatbě s bývalým americkým vítězem NBA Davidem Leem, přivítali na svět dceru Olivii a loni v říjnu pak jejich rodinu rozšířil syn James. Mezitím doma v Kodani odehrála kvůli covidové pandemii dvakrát odložený rozlučkový zápas.

Tenis jí chyběl

Leckdo by čekal, že usměvavé Dánce, jež si na prize money 35 milionů dolarů, ke spokojenému životu nic nechybí. Ale opak je pravdou. Po narození druhého potomka jí v hlavě začala uzrávat myšlenka, že rodinné radosti proloží návratem do světa profesionálního tenisu. A dnes svůj comeback oznámila.

"Během posledních tří let bez tenisu jsem dohnala ztracený čas s rodinou. Stala jsem se matkou a nyní mám dvě děti, za které jsem moc vděčná. Ale pořád mám cíle, kterých chci dosáhnout. Chci ukázat svým dětem, že za svými sny si můžete jít bez ohledu na svůj věk a vaši roli. Jako rodina jsme se rozhodli, že čas nastal. Vracím se zpátky a nemůžu s dočkat," napsala na sociální sítě.

"Chtěla jsem založit rodinu a potřebovala jsem si odpočinout. Netušila jsem, jak dlouho ta pauza potrvá. Ale pak, jednoho dne na konci loňského roku, jsem zjistila, že potřebuju být na kurtu. Když mě na Floridě navštívil táta, šla jsem si na dvacet třicet minut zahrát. V jednu chvíli jsem se na něj podívala a řikám mu: 'Mám pocit, že míček trefuju lépe než kdy předtím. Nebo se mi to zdá?'," řekla Wozniacká v rozsáhlém rozhovoru pro nové vydání módního magazínu Vogue.

Montreal, pak New York

První turnaj by měla absolvovat už v srpnu v kanadském Montrealu, a to s cílem připravit se na US Open, na kterém si v letech 2009 a 2014 zahrála finále. Na poslední grandslam sezony už dostala divokou kartu.

"V New Yorku je elektrizující atmosféra, které se nemohu nabažit. Také David hrál pět sezon za New York Knicks, oba to tam milujeme. Začnu hrát v Montrealu a pak všichni zamíříme do New Yorku. Poté budu mít několik měsíců na přípravu před Austrálií a cílem je rozhodně i olympiáda v Paříži," řekla k tenisové budoucnosti.

"Nevím, jak dlouho ještě budu schopná hrát na té nejvyšší úrovni. Rok, dva, tři? Nevím, ale vím, že za pět let, až budou děti ve škole, bude pozdě. Nebudu dělat žádné odvážné předpovědi, ale pokud bych si nevěřila, nevracela bych se. Na to jsem příliš soutěživá, abych se jen ukázala a neměla pocit, že zase mohu být jednou z nejlepších hráček," svěřila se vítězka 30 turnajů.

"Samozřejmě s mou RA (revmatoidní artritidou) budu pečlivě sledovat, jak moje tělo reaguje. Zatím je vše dobré. Zdá se, že ta dlouhá pauza dokázala zázraky. Nevyvíjím na sebe velký tlak, ale zároveň vím, že budu bojovat. Tenisové zápasy se často skládají jen z několika klíčových okamžiků, a ty rozhodují o tom, zda vyhrajete, nebo prohrajete. Nebudu se zabývat zbytečnostmi, budu se tenisem bavit," dodala Wozniacká, jež za necelé dva týdny oslaví 33. narozeniny.