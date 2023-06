Tennis Tracker: Eubanks si poprvé v kariéře zahraje semifinále na okruhu ATP

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 29. června?

20:00 – Kamil Majchrzak dostal třináctiměsíční distanc za doping. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní jednotka pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Sedmadvacetiletý Polák měl loni v září a říjnu ve třech vzorcích pozitivní nálezy na látku SARM (selektivní modulátor receptoru androgenu). Někdejší 75. hráč světa jakékoliv pochybení odmítl. Na kurty se bude moci vrátit na konci prosince.

19:30 – "Jsem ráda, že mohu hrát tak solidní tenis. Na trávě není obvykle moc času na trénink, takže jsem ráda, že jsem ten čas mezi Roland Garros a Wimbledonem využila na 100 %," prohlásila Šwiateková v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový ohlas Šwiatekové. Livesport

19:16 – Světová jednička Iga Šwiateková přehrála ve svém prvním čtvrtfinále na trávě 6:3, 6:2 Annu Blinkovovou a vyhrála v Bad Homburgu posledních šest setů. O další vylepšení svého maxima na nejrychlejším povrchu bude bývalá šampionka wimbledonské juniorky bojovat s Luciou Bronzettiovou.

Sestřih utkání Šwiateková – Blinkovová. Livesport

18:35 – Brenda Fruhvirtová mohla i na třetím grandslamu v kariéře projít tříkolovou kvalifikací. Šestnáctiletá Češka vedla nad 106. hráčkou světa Yue Yuan už 6:3 a 3:0, ale poté začala mít zdravotní potíže a s Číňankou nakonec prohrála 6:3, 4:6, 3:6.

18:31 – Mackenzie McDonald zdolal v Eastbourne 6:4, 3:6, 6:3 Mikaela Ymera a v pátek si zahraje o své druhé finále na okruhu ATP (Washington 2021). Ve svém prvním semifinále na trávě na nejvyšším okruhu vyzve Francisca Cerúndola.

17:56 – Darja Kasatkinová se po téměř třech měsících dostala do semifinále a bude usilovat o druhé letošní finále. Rusce v Eastbourne za stavu 2:6, 1:2 ze svého pohledu vzdala Caroline Garciaová.

17:35 – Emma Navarrová se poprvé probojovala do semifinále na nejvyšší tour. Dvaadvacetiletá Američanka to dokázala na trávě v Bad Homburgu, kde jí ve čtvrtek za stavu 7:6, 1:1 ze svého pohledu vzdala Rebeka Masárová. O finále si zahraje s Kateřinou Siniakovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.

17:30 – Feliciano López dnes odehrál na domácím pažitu na Mallorce svůj poslední zápas kariéry. Jednačtyřicetiletý Španěl, který na okruhu ATP vybojoval sedm titulů a byl světovou dvanáctkou, podlehl ve čtvrtfinále 2:6, 4:6 Yannickovi Hanfmannovi. Němec, jenž znovu vylepšil své maximum na nejrychlejším povrchu, bude o své třetí finále na nejvyšším okruhu a první po třech letech bojovat proti Adrianovi Mannarinovi, nebo Corentinovi Moutetovi.

16:55 – "Abych byla upřímná, nechtěla jsem prohrát druhý set 0:6, takže jsem se jen snažila udržet podání a snížit na 1:3. Prostě jsem se snažila udělat maximum pro to, abych zápas vyhrála," prohlásila v pozápasovém rozhovoru Gauffová.

Pozápasový ohlas Gauffové. Livesport

16:50 – Cori Gauffová vyhrála v Eastbourne 6:3, 6:3 derby se světovou čtyřkou a svou deblovou parťačkou Jessicou Pegulaovou a postoupila do semifinále. O už páté finále a premiérové na trávě si 19letá Američanka zahraje s další krajankou a bývalou šampionkou Madison Keysovou.

Sestřih zápasu Gauffová – Pegulaová. Livesport

16:10 – Christopher Eubanks na třetí pokus uspěl ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a v 27 letech si zahraje první semifinále. Američan ve svém premiérovém čtvrtfinálovém duelu na trávě porazil na Mallorce ve dvou tie-breacích Arthura Rinderknecha. Jeho soupeřem v boji o finále bude kvalifikant a bývalý 31. hráč pořadí Lloyd Harris.

16:00 – Madison Keysová pokračuje v Eastbourne bez ztráty setu. Bývalá šampionka si poradila 6:4, 6:1 s Petrou Martičovou a prošla do svého prvního semifinále po více než 10 měsících. Na první finále od loňského ledna, kdy triumfovala v Adelaide, zaútočí proti vítězce amerického derby mezi Jessicou Pegulaovou a Cori Gauffovou.

15:55 – Lloyd Harris vyhrál na Mallorce už pátý zápas a zahraje si své premiérové semifinále na trávě. Bývalý 31. hráč světa, který nyní figuruje až na konci třetí stovky, přehrál 7:5, 6:2 lucky losera Pavla Kotova a na turnajích ATP ho čeká první semifinále od podzimu 2021. O třetí finále na této úrovni a první po více než dvou letech zabojuje proti Arthurovi Rinderknechovi, nebo Christopherovi Eubanksovi.

15:15 – Dánská tenistka a bývalá světová jednička Caroline Wozniacká oznámila ve 32 letech comeback. Vítězka Australian Open 2018 se vrací po třech letech. Více informací najdete v článku.

15:10 – "Myslím, že jsem odehrál svůj suverénně nejlepší zápas na trávě, takže mám opravdu radost z postupu do semifinále a že si znovu zahraji na centrálnímk kurtu, kde jsem hrál poprvé," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Cerúndolo.

Pozápasový ohlas Cerúndola. Livesport

15:00 – Argentinský tenista Francisco Cerúndolo potvrdil roli favorita a na turnaji v Eastbourne porazil Číňana Zhanga 6:2, 6:3.

Sestřih zápasu Cerúndolo – Zhang. Livesport

13:45 – Tomáš Macháč ve Wimbledonu zkompletuje účast v hlavní soutěži všech čtyř grandslamů. Na trávě v londýnském Roehamptonu prošel tříkolovou kvalifikací, když mu v závěrečném třetím kole za stavu 3:6 a 3:0 vzdal Francouz Lucas Pouille. Více informací najdete v článku.

13:25 – Lucia Bronzettiová na podniku WTA 250 v německém Bad Homburgu porazila ve svém prvním čtvrtfinále na trávě 6:4, 6:3 Varvaru Gračovovou a jako první postoupila do semifinále. O třetí finále a první mimo antuku si 24letá Italka zahraje se Šwiatekovou, nebo Blinkovovou.

06:15 – Hned řadu tenistů dělí v Londýně poslední výhra od účasti v hlavní soutěži ve Wimbledonu, přičemž ve hře jsou i dvě české naděje – Brenda Fruhvirtová a Tomáš Macháč. V Bad Homburgu a Eastbourne pak pokračují generálky na nejslavnější grandlam sezony. Fanoušci tak ve čtvrtek mohou sledovat například Igu Šwiatekovou, Jelenu Ostapenkovou nebo velmi zajímavý duel mezi Jessicou Pegulaovou a Cori Gauffovou.