Zafeiris mění národní barvy. Slavistické eso vymění Norsko za rodné Řecko, čeká na potvrzení FIFA

Christos Zafeiris v norských barvách před kvalifikací na mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Záložník pražské Slavie a norské reprezentace do 21 let Christos Zafeiris (21) se rozhodl změnit dres, na mezinárodním poli vymění Norsko za Řecko. Obě federace podle řeckého serveru gazzetta.gr podepsaly všechny potřebné dokumenty a čeká se jen na potvrzení od světové fotbalové federace FIFA.

Zafeiris je rodákem z Atén, v mládežnických národních týmech ale dlouhodobě reprezentoval Norsko. Ve výběru do 21 let odehrál 16 zápasu a dvakrát v něm dokonce naskočil s kapitánskou páskou. Na povolání do reprezentačního A-týmu ale zatím čeká a podle nejnovějších informací se zdá, že si s Erlingem Haalandem nebo Martinem Ödegaardem v jednom výběru nezahraje.

Záložník sešívaných se totiž rozhodl pro reprezentaci své rodné země. Všechny dokumenty by měly být připravené a podle všeho už se čeká jen na zelenou ze sídla FIFA. Zářijový reprezentační sraz ještě podle všeho nestihne, v říjnové nominaci trenéra Ivana Jovanoviče už by se však objevit mohl. "Aby stihl zářijový sraz, byl by to závod s časem, který pravděpodobně nevyjde. Hráč už se však nemůže dočkat, až mu dá FIFA svolení k tomu, aby mohl obléct modrobílý dres řeckého národního týmu," píše server gazzetta.gr.

Dle řeckého webu SDNA měl eso Slavie údajně přemluvit kouč řecké reprezentace Jovanovič, sledoval pokroky záložníka již několik let a oceňuje jeho talent a potenciál. Pokud se v říjnu vejde do nominace, mohl by se dočkat zajímavé premiéry v duelu proti Anglii.