Zafeiris ze Slavie dělá úplně jiný tým. Proti Belgičanům byl klíčem k výhře, všiml si expert

Zapomeňte na nepřesvědčivý vstup do domácí soutěže. Slavia opět potvrdila, že v pohárové Evropě je úplně jiným týmem. V úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů proti belgickému Royale Union Saint-Gilloise vyhrála 3:1 a zaplněný Eden potěšila výborným výkonem. "Pro fanoušky Slavie i pro celý český fotbal to byl skvělý zápas," potvrdil fotbalový expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Sešívaní do domácího duelu proti belgickým vicemistrům nevstupovali v ideálním rozpoložení. V posledním ligovém kole v Liberci sice vyhráli (1:0), předvedeným výkonem ale zdaleka nepřesvědčili. Podle metriky očekávaných gólů dokonce odehráli nejhorší zápas pod vedením Jindřicha Trpišovského. Dostali se jen na hodnotu 0,17 a tři body brali hlavně díky fantastickému projektilu El Hadjiho Malicka Dioufa.

Ve středu večer v Edenu byl na hřišti úplně jiný tým. Až na první čtvrt hodinu, ve které měl víc ze hry soupeř, bylo slávistů plné hřiště. Tvořili, vymýšleli a hlavně prakticky do ničeho nepouštěli největší hvězdy soupeře.

Zvýšenou pozornost věnovali hlavně produktivnímu středopolaři Cameronu Puertasovi. Rodák z Lausanne měl neustále na zádech Christose Zafeirise a za celý zápas se téměř nedostal do hry. Divákům na stadionu se připomněl jen v úvodu druhého poločasu, kdy nešetrným skluzem zastavil Lukáše Masopusta.

Statistiky utkání Livesport

"U Belgičanů se ukázalo, kolik toho ve fotbale může udělat jednotlivec. Puertas měl v minulé sezoně skvělá čísla, kvůli Zafeirisově osobce si ale vůbec nezahrál. To bylo pro průběh celého zápasu klíčové. Trenéři si to skvěle vyhodnotili a Zafeiris to výborně odběhal," řekl na adresu norského záložníka Morávek.

Stále teprve jednadvacetiletý Nor na hřišti nebyl příliš nápadný, přesto byl jedním z hráčů zápasu. "Ukázal svou extratřídu. Byl platný v defenzivě, ale i v útoku. Prokázal, že s jeho výkony stojí a padá úspěch celého týmu. Když zahraje dobře, dělá ze Slavie úplně jiný tým," vyzdvihl expert.

Bližší pohled na klíčové situace zápasu přínos Zafeirise ještě zdůrazňuje. Před prvním gólem padesátimetrovým sprintem donutil obránce zakopnout míč do autu a po pár sekundách v souboji vybojoval míč pro Lukáše Provoda. Ten skvělým centrem našel Tomáše Chorého, který Slavii poslal do vedení. Druhý gól pak pro Chorého vymyslel od rohového praporku sám.

"Měl čísla, ještě důležitější ale byl jeho přínos v detailech. Současný fotbal rozhodují maličkosti a ty Zafeiris řešil skvěle," všiml si někdejší střední záložník bundesligového Augsburgu.

Jak platný byl se paradoxně ukázalo až v posledních 25 minutách, kdy už na hřišti chyběl. Saint-Gilloise po jeho odchodu získalo půdu pod nohama a Slavii přitlačilo na obranné polovině. Svěřenci trenéra Sebastiena Pocognoliho si z optického tlaku nevytvořili žádnou větší šanci, přesto dokázali snížit. Prudký centr z pravé strany propadl až ke střídajícímu Alexandru Bužkovi, od kterého se míč odrazil za brankovou čáru.

"Po střídání Slavia trochu polevila, ale pro kluky z lavičky nebylo vůbec snadné do toho zápasu naskočit. Bužek ve dvaceti letech odehrál první soutěžní zápas v červeno-bílém a hned dostal za úkol hlídat největší hvězdu soupeře. Neměl to vůbec jednoduché, ale popasoval se s tím. U té branky se mu střetly myšlenky, rozhodně bych mu to ale nevyčítal," zastal se Morávek mladého debutanta.

Hodnocení hráčů Slavie Livesport

Velkou premiéru si odbyl také Chorý. Jeden z nejsledovanějších hráčů vršovického celku poprvé od třaskavého přestupu z Plzně nastoupil v Edenu v základní sestavě a hned od prvních minut dokazoval, proč o něj ve Slavii tolik stáli. Na hrotu se pral s obránci soupeře, vyhrával souboje, získával fauly. Hlavně ale vstřelil úvodní dva góly a dodal na kopačky domácích fotbalistů potřebný klid.

"Pro takové zápasy Slavia Tomáše Chorého kupovala. Od začátku bylo vidět, jak si utkání užívá. Věděl, že má oproti obráncům navrch 10, 15 centimetrů. I proto uhrával těžké souboje a pomáhal tím týmu. Hrál skvěle, i když proti němu nestáli žádní nazdárci," všiml si Morávek.

Pohled na tržní hodnoty stoperů belgického celku mu dává za pravdu. Japonský reprezentant Koki Mačida by případné zájemce přišel zhruba na 10 milionů eur, jeho parťák Kevin Mac Allister zhruba na polovinu. Ze slávistických stoperů by jim mohl konkurovat pouze Igoh Ogbu.

I s takovou kvalitou si sešívaní v domácím duelu poradili. Na oslavy ale zatím není čas, vždyť dvojzápas je teprve v poločase.