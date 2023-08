Zápas končil ve tři ráno, hvězdy kritizují WTA. Myslete na zdraví hráček, prosí Šwiateková

Jistě jste si toho všimli. Scénář ženského tenisového turnaje Canadian Open v Montrealu vypadal hlavně kvůli počasí dost bizarně. Rusku Ljudmilu Samsonovovou (24) hnali organizátoři na kurt velmi rychle poté, co udolala ve třísetové bitvě Jelenu Rybakinovou (24). Ve finále uhrála jediný game. Nakonec ale kritizovala organizaci WTA hlavně Rybakinová a přidala se k ní také Iga Šwiateková (22).

Pokud kriticky promluví vítězka Wimbledonu a přidá se k ní světová jednička, měli byste to brát vážně. Spoustu okolností sice ovlivňuje počasí, hráčky ale tuší, že problémům lze předcházet, kdyby se více pracovalo s rozumem a WTA měla jiné priority.

Čtvrtfinálový souboj Jeleny Rybakinové s Darjou Kasatkinovou končil v sobotu ve 3 hodiny ráno. "Je to poprvé a doufám, že naposledy. Myslím, že je to neprofesionální. Nemohu o tom asi víc říct, protože nejdůležitější je vždycky WTA. Ale její vedení je poněkud slabé. Doufám, že se něco změní. Usnula jsem v 5 hodin ráno," vyprávěla tenistka z Kazachstánu.

"Bohužel v těchto situacích toho hráčky moc nezmohou. Není na nás, abychom rozhodovali. Počasí mi nepomohlo, měla jsem i nějaké zranění, ale snažili jsme se to zvládnout. Cítím se zničená kvůli rozvrhu a celé té situaci. Nemám z toho radost, ale je to tak," dodala Rybakinová, která pak následné semifinále prohrála se Samsonovovou.

Jenže vítězka Wimbledonu 2022 se brzy dočkala zastání. O problémech s pozdními konci zápasů se totiž rozpovídala den poté i Iga Šwiateková. "Víme, že počasí je nepředvídatelný faktor, ale mělo by být podstatnější, soustředit se na to, co je pro sportovce zdravé. Hrajeme každý týden. Tour je se všemi přesuny a cestami tak intenzivní, že není možné, vzít si třeba jen dva dny volna. Bylo by hezké, kdyby se v budoucnu myslelo na hráčky. Příští rok nás čeká ještě více povinných turnajů," řekla polská tenistka.

Šwiateková se během konference rozpovídala i o letošní antukové sezoně, kde si v Římě ve večerních hodinách spletla začátek zápasu a dorazila na kurt sama, neboť jí přišlo normální, že organizátoři jí nasadili zápas od 22 hodiny večer. "Během turnajů v Římě a Madridu jsem odehrála čtyři zápasy, které končily okolo půlnoci nebo až druhý den. Chápu, že se musíme přizpůsobovat televizním stanicím, ale požádala jsem pak WTA o data, která by ukazovala, že lidé skutečně sledují zápasy, které začínají po desáté večer. Nic mi nakonec nedodali, ale asi bych snáz pochopila smysl pozdních začátků zápasů,” dodala Šwiateková.

Světová jednička proti pozdním časům zápasů bojuje dlouhodobě. "Není to tak, že dohrajeme zápas a za dvě hodiny spíme. Když usnu čtyři hodiny po zápase, mám štěstí. Většinou mám mediální povinnosti a pak jsem skoro hodinu v péči svého týmu, řeší se protahování, kompenzační cvičení nebo různé léčení. A také je potřeba, aby z těla vyprchal adrenalin," vysvětluje aktuálně nejlepší tenistka světa.

V Kanadě čekaly některé hráčky na dohrávky svých zápasů celý den (například duel Šwiatekové s Karolínou Muchovou se natáhl na 9 hodin). Dalším se pak zápasy kumulovaly a musely odehrát dva zápasy s odstupem několika desítek minut.

Jaké změny lze provést? Na Roland Garros už volání tenistek částečně vyslyšeli. Poslední večerní zápas letos začínal místo tradičních 21 hodin už o hodinu dříve.