260 zápasů, dvě medaile z MS, účast na OH. Alena Mills ukončila reprezentační kariéru

ČTK

Kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills (32) ukončila kariéru v národním týmu. Česká útočnice dovedla s céčkem na dresu Česko k historickým bronzovým medailím na loňském a letošním mistrovství světa i k premiérové účasti na olympijských hrách v Pekingu 2022. V reprezentaci nastupovala od sezony 2004/05 a od roku 2009 byla kapitánkou. Své rozhodnutí Mills oznámila na Instagramu.

"Rozhodnutá jsem byla už při posledním mistrovství světa. Cítila jsem, že už reprezentaci nemohu předat o moc navíc. Je tu spoustu šikovných mladých hráček, které si místo v týmu zaslouží, a právě ty by teď měly dostávat prostor," uvedla Mills, která v národním týmu debutovala jako čtrnáctiletá.

O pět let později se poprvé stala kapitánkou reprezentace. S národním týmem zažila pád do druhé divize, třetí nejvyšší úrovně, i následný postup do nejvyšší kategorie. Mezi elitou hrají Češky od sezony 2015/16. Před dvěma lety poprvé postoupily na olympijské hry, loni získaly premiérové medaile na MS a letos bronz obhájily.

"Nejsilnějším momentem mé kariéry je rozhodně účast na olympijských hrách. Pro ženské hokejistky je to jako pro muže finále Stanley Cupu. Šestnáct let jsme se o to snažily, a když se to pak podařilo, byl to sen. Ještě umocněný tím, že jsem mohla být vlajkonoškou celého českého olympijského týmu. Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Byl to krásný zážitek," řekla Mills.

V reprezentaci odehrála rodačka z Kutné Hory 260 zápasů, ve kterých zaznamenala 102 branek a 133 asistencí. Patnáctkrát si zahrála na mistrovství světa. Mills působila v zámoří, kam odešla již v 15 letech, v Rusku, ve Finsku a minulou sezonu ve Švédsku.

Češky po zisku bronzu na letošním MS. @narodnitymzen

Hokej chce hrát i dál. O novém angažmá nyní jedná. Postupně se ale chystá věnovat trénování. "Cítím, že mladou generaci českých hokejistek mohu nejvíc ovlivnit. S projektem Through Generations pracujeme na hokejové akademii a otevírají se mi i trenérské možnosti na amerických univerzitách. Chtěla bych předávat to, co jsem se za devatenáct let u reprezentace jako hokejistka naučila, inspirovat mladé hráčky v tom, že se dá uspět v tomto sportu i v naší malé zemi," uvedla den před svými 33. narozeninami.

Český ženský hokej prožívá nejúspěšnější období v historii, Mills ale míní, že to může být ještě lepší. "Věřím, že cesta českého ženského hokeje stále teprve začíná a že nová generace dokáže dosáhnout toho, co se nám před lety zdálo nemožné. Že dokáže v naší zemi ještě více rozšířit a posílit ženský hokej. A že si sáhnou na úspěchy, které jsou stále ještě před námi," napsala Mills.